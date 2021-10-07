Apple CarPlay, Daha Fazla Etkin Olacak!

‘IronHeart’, arabanızın klimasını, stereosunu ve koltuklarını kolayca kontrol eden yeni bir CarPlay oluşturabilir.

2015 Yılında piyasaya sürüldüğünden beri, Apple CarPlay, çoğu otomobilin varsayılan olarak sahip olduğu kullanıcı arayüzleri üzerinde kayda değer bir yükseltme yapmadı, ancak bu konudaki endişelerimizin çoğu Android Auto, sınırlamaları nedeniyle ortaya çıktı. Çift ekran desteği ve Google Haritalar gibi üçüncü taraf uygulamalar gibi daha yeni özellikler yardımcı oluyor, ancak Apple’ın kontrol panelinin dışında hala sürüş deneyiminin büyük bölümleri var. Şimdi, Mark Gurman Bloomberg’e Apple’ın “Ironheart” baskısının iklim kontrolleri, koltuk konumlandırma ve hatta iPhone’unuza özel surround ses ayarları gibi ayarları bağlamayı öngördüğünü bildirdi.

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Bu, Google’ın Android Automotive‘i kullanıcı arayüzlerinin temeli olarak kullanmak için Polestar, Ford, Honda ve GM gibi otomobil üreticileriyle anlaşmaları keserek kapattığı bir boşluk. Bloomberg’e göre, Apple’ın planları otomobil üreticilerinin katılımını gerektirse de bu Android Automotive gibi bir bilgi-eğlence sisteminin temelini oluşturacak bir plan değil.

Bunun yerine Bloomberg, cihazların (bu durumda otomobillerin) kontrol ve sensör iletişimi için farklı düzeylerde destekle eriştiği bir API ile Apple’ın HomeKit ile akıllı ev sistemine benzeyebileceğini öne sürüyor. İlginç bir durum var ki, iOS 15 ile Apple’ın, Sirikit‘ten birkaç API özelliğini kaldırması ve zaman zaman hayal kırıklığı yaratan asistanını eskisinden daha az yetenekli hale getirmesidir. Bu, uyumlu araçlarda koltuk konumu, klima kontrolü veya ses kaynağı gibi bu tam ayarları yönetebilecek kontrolleri içeriyor.

Planlar gerçek güncellemelere dönüşürse, bu, farklı araçların farklı özellik desteği seviyelerine sahip olduğu anlamına gelebilir; bazıları koltuk konumunu özelleştirmek için CarPlay kullanırken, diğerleri bunu desteklemeyebilir ancak aracın klima ayarlarını iPhone tercihlerinize göre yapılandırabilirsiniz. Raporda belirtildiği gibi, şu ana kadar bu daha derin kontrol ayarlarına erişebilen üretici tarafından sağlanan CarPlay uygulamaları gibi şeyler için sınırlı destek var ve şu ana kadar yalnızca BMW Apple Carkey’i destekliyor.

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Peki bu, Apple’ın çok gizli olmayan Project Titan otomobil programı için ne anlama geliyor? Bloomberg, Apple CarPlay genişlemelerinin araç veya kullanıcı verilerini toplamayacağını bildiriyor, bu nedenle Kevin Lynch’in şu anda öncülük ettiği proje ne olursa olsun, başka bir şekilde yararlı bilgiler edinmesi ve beklemesi gerekecek.

Kaynak: The Verge