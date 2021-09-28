Çin’deki Enerji Sorunu Apple Tarafını Üzebilir!

Çip krizi gibi önemli sorunlarla mücadele eden otomotiv ve teknoloji sektörlerinin başı bu sefer de Çin’deki enerji sorunu ile dertte. Apple ve Tesla gibi firmaların tedarik zincirlerinde büyük sorunlar olduğu haberleri ardı ardına geliyor. Durumun özellikle Apple için pek de iyi olmadığını söylemeliyiz. Firmanın iPhone 13 modellerine olan talebe yetişmekte güçlük çektiği bir zamanda gelen bu haber, Apple’ı üzebilir.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, iPhone modellerine parça tedariği sağlayan bazı üretim tesisleri Çin’deki enerji sorunu ve yeni enerji düzenlemeleri nedeniyle çalışmada aksamalar yaşıyor veya hiç çalışamıyor. Zira Çin’de son zamanlarda ortaya çıkan kömür azlığı ve karbon emisyonu sorunu, ülkede yeni enerji düzenlemeleri yapılmasına neden oldu. Ekonomi analistleri ise bu durumun ülke ve dünya ekonomisine büyük zarar vereceğinde hemfikir.

Apple Zorda Gibi Görünüyor

Apple için iPhone anakartı üretimi yapan Unimicron Teknoloji Grubu, kendilerine bağlı olan üç adet üretim bandını 26 Eylül ve 30 Eylül tarihleri ararasında durduracağını açıkladı. Ayrıca firma bu kararı yerel yönetimin enerji düzenlemelerine uymak amacıyla aldıklarını ve kapanan üretim bantlarından çıkması planlanan ürünlerin diğer üretim bantlarından tedarik edileceğini de duyurdu.

Bunun yanında yine iPhone modelleri için hoparlör üretimi gerçekleştiren Concraft Holding de enerji tasarrufu düzenlemelerine uymak için üretim bantlarını beş gün süreyle kapatacaklarını belirtti. Açıklamadan anlaşıldığı kadarıyla, firma tedarik için yeni parçalar üretmek yerine envanterlerinde mevcut olan parçaları kullanacak.

Herkesin Apple ile tanıdığı Foxconn’dan ise teknoloji devinin yüreğine su serpecek haberler geldi. Reuters’ın adı açıklanmayan bir Foxconn yetkilisine dayandırdığı bilgilere göre, Foxconn tarafında Apple cihazların üretiminde herhangi bir aksama olmayacak. Zira Foxconn, Apple ürünlerinin birleştirilmesinde en önemli rolü üstleniyor ve Foxconn tesislerindeki her aksama Apple için büyük bir kayıp demek.

Apple büyüklüğündeki firmalar için saatler bile büyük finansal kayıplara yol açabilirken tedarik zincirlerinde günler bulması beklenen bu aksamaların nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu.

TSMC Ve United Microelectronics’ten İyi Haber!

Önemli çip tedarikçileri yarı iletken azlığıyla boğuşurken gelen haber, çip krizinin çok daha farklı bir boyuta taşınacağı korkusunu yaratmıştı. Şimdilik korkulan olmamış gibi duruyor.

Çip tedariğinin en büyük oyuncularından biri olan TSMC, Çin’deki enerji sorununun kendi üretimlerini etkilemeyeceklerini duyurdu. Yine büyük oyunculardan biri olan ve müşterileri arasında Qualcomm’u da sayabileceğimiz United Microelectronics de üretim bantlarının tam kapasite ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Çin’in Planı Ne?

Çin, hem enerji azlığı hem de ülkedeki üretimin artmasıyla beraber ciddi boyutlara ulaşan karbon emisyonu sorunu yüzünden bazı düzenlemeler yapmak zorunda kalmış gibi görünüyor.

Ülkenin planı, 2030 yılında tarihin en yüksek değerine ulaşacağı tahmin edilen karbon emisyonunu 2060 yılı itibariyle ile tamemen ortadan kaldırmak. Bilinçsizce kullanılan, kömür gibi yüksek karbon emisyonuna sahip kaynakların kısıtlanması ve bazı üretim bantlarının birkaç gün süreyle durdurulması bu planın ilk adımı olabilir.

Ancak bu durumun sadece Çin ekonomisi için değil, dünya ekonomisi için de büyük bir darbe olacağını söylemeliyiz. İlerleyen zamanlarda neler olacağı merak konusu. Apple ve Tesla gibi devleri etkileyen bu durum hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın !

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