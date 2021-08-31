Çin’de Çocuklara Oyun Oynama Yasağı Geliyor!

Yeni kurala göre 18 yaşın altındakiler Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yalnızca 1 saat çevrimiçi oyun oynayabilecekler. Çin hükümetinin koyduğu bu yeni kural, Ulusal Basın ve Yayın Müdürlüğü (NPPA) tarafından duyuruldu. Bu kural ile hükümetin yayıldığını düşündüğü gençler arasındaki oyun bağımlılığının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kural veya daha doğru tanımlamayla yasak, Çin’de yaşayan 18 yaşın altındaki gençlerin oyun saatlerini ciddi seviyede azaltıyor. Gençlerin artık Cuma’dan Pazar’a kadar günde 1 saatten fazla çevrimiçi oyun oynaması hükümet tarafından yasaklanıyor. Yasak ayrıca resmi tatil günlerinde de geçerli olacak. Yeni yasaklama ile 18 yaş altı gençlerin neredeyse tamamı haftada toplamda 3 saat çevrimiçi oyun oynama iznine sahip olacak.

Yeni yasağın ilk olarak hükümet medya yayın organı Xinhua tarafından açıklandığı söylendi. Yapılan açıklamada hükümet sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

”Bir çok aile tarafından, gençler ve çocuklar arasında yayılan oyun bağımlılığı probleminin, bu gençlerin öğrenme ve çalışma yetenekleriyle beraber fiziksel ve akıl sağlıklarına önemli zararlar verdiği ve hatta bir çok toplumsal probleme neden olduğu söylendi.”

Yeni yasağın uygulanması, Tencent ve NetEase gibi Çinli oyun şirketlerine bırakılacak. Bu şirketler, oyuncuların gerçek kimlik bilgilerininin oyun içi hesaplarıyla eşleştirmek için oldukça katı yöntemler kullanıyor. Tencent hali hazırda yeni regülasyonları destekleyeceklerini ve yeni gereklilikleri olabilecek en kısa sürede uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Atılan bu son hamle, Çin hükümetinin belli ki yetersiz olarak gördüğü şimdikine benzer ancak daha az katı önlemler koyan ve başarıyla uygulanan bir seri yasaklamanın ardından geldi. 2019 yılında çocukların akşam saat 10’dan sonra oyun oynaması yasaklanmış ve yaptıkları oyun içi satın alımlar incelemeye alınmıştı. Ayrıca bu çocukların günlük oyun saatleri 90 dakikaya indirilmiş ve haftasonları da 3 saat oyun oynama izinleri vardı.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’deki bir hükümet medyası video oyunlara savaş açmaya çalışarak oyunları “ruhani afyon” olarak tanımladığı bir haberi yayımladıktan çok kısa bir süre sonra silmişti. Ancak yine de hızla yayılan haber ile oyun devi Tencent’in borsa değerinde %11’lik bir düşüş yaşanmıştı.

Çin’den gelen bu yasaklama ayrıca Kore hükümeti tarafından gelen benzer bir yasaklamanın kaldırılmasının hemen bir kaç gün sonrasında geldi. Kore’de 2011 yılında uygulamaya konan Gençlik Koruma Revizyon Yasası’yla 16 yaşın altındaki çocukların gece 12 ile sabah 6 arasında oyun oynaması yasaklanmıştı. Ancak bu yasak da 10 senenin ardından kaldırıldı.