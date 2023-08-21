Bu yıl Çin’de kaçakçılık girişimlerinde büyük bir artış yaşandığı ve durumun hala devam ettiği bildiriliyor. Çin Gümrük yetkilileri, değeri 130.000 doları aşan 780 adet Intel işlemci taşıyan bir kişiyi yakaladıklarını açıkladı.

Çin’deki kaçakçılık olaylarının tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşmasının ardında daha fazla kar elde etme isteği önemli bir etken olarak gösteriliyor. Geçmişte, işlemcilerin ilginç yöntemlerle kaçırıldığı birkaç benzer örnek bildirilmişti. Kaçakçılar, Çin içerisinde donanım ekipmanlarını yasa dışı yollarla taşımak için yaratıcı yöntemler bulmaya çalışıyor ve genellikle sonunda yakalanıyorlar. Ancak bu sefer kaçakçılar, Intel işlemcilerini bir araba motorunun içine saklama girişiminde bulunarak ilginç bir taktik denemişler.

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Bu girişimin tam olarak nasıl düşünüldüğüne dair yorum yapamasak da, gümrük memurlarını aldatmanın bir yolunun bulunduğu söylenebilir. Gongbei Limanı’nda görev yapan memurlar, dijital görüntülerde şüpheli bir unsur fark etmişler ve bu da daha detaylı bir soruşturma yapmalarına yol açmış. Sonuç olarak, 780 adet Intel işlemci taşıyan kişi yakalanmış ve bu işlemcilerin toplam değeri 1 milyon yuan (137.141 USD) olarak belirtilmiş. İşlemcilerin hangi modeller olduğuna dair ayrıntılar henüz açıklanmamış olsa da, her bir işlemcinin maliyetinin 175 ABD doları olduğu düşünüldüğünde, muhtemelen daha yeni “Alder Lake” serisine ait olduğu tahmin edilebilir.

Asıl soru ise, Çin’de neden bu kadar sık kaçakçılık girişimleri yaşandığı. Bu konuda birçok neden bulunmakla birlikte, en belirgin olanı, müşterilerin bölgelerdeki yüksek vergileri atlayarak “gri pazar” aracılığıyla daha ucuz ürünler edinebilme isteğidir. Daha önceki raporlarda, Çin’deki kaçakçılık girişimlerinin son iki yıl içinde 4 milyon doları aştığı belirtilmişti ve bu eğilimin devam etmesi halinde sorunun daha da büyüyeceği düşünülüyor.