Akıllı Telefonlar
Samsung, tam kıvrımlı yeni bir ekran patenti aldı!
Edge ekranlarla, kıvrımlı ekrana sahip bir tasarımı ilk kez Samsung Galaxy serileri ile görmüştük. Daha sonra diğer markalar da böyle bir tasarım anlayışına yönelmişti. Şimdi ise Samsung, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
Samsung’un yeni aldığı ekran patenti bizlere neler gösteriyor
Genellikle kıvrımlı ekran denilince aklımıza yanlardan kıvrım geliyor. Samsung, yeni aldığı ekran patenti ile sadece iki taraftan kıvrım oluşturmak yerine; ekranın alt ve üst tarafı da dahil olmak üzere dört tarafına da kıvrımları yerleştirmeyi başarmış ve çok estetik bir görüntü yakalamış.
Güney Kore’li üretici, WIPO (World Intellectual Property Office) üzerinden aldığı bu patenti halka açmış oldu. Patentin 3 boyutlu görüntüleri ise; Hollandalı LetsGoDigital tarafından hazırlandı. Görsellerden de gördüğümüz üzere, yeni kıvrımlı tasarım, cihaza şık bir görüntü ve fütüristik bir imaj katıyor. Ayrıca patentler üzerinde fark ettiğimiz kadarıyla; ön tarafta herhangi bir kamera deliği gözükmüyor. Acaba ekran içine gömülü kamera teknolojisi de bu yeni ekran tasarımı ile beraber hayatımıza girmeye başlayacak mı? Samsung, bu yeni ekran patentini seri üretime geçirip; akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım; bunu zaman gösterecek.
Siz Samsung’un bu yeni tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Önümüzdeki ay, 192 MP kameraya sahip bir akıllı telefon görebiliriz
Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yılda, üreticiler arasındaki megapiksel savaşları yeniden başladı. 48 ve 64 megapiksel ile başlayan furyaya en son 108 megapiksel çözünürlüklü kameralar dahil olmuştu. Şimdi ise Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yayınlanan sızıntılara göre; önümüzdeki ay, 192 megapiksel kameraya sahip olan bir cihaz görmemiz muhtemel.
İlginizi çekebilir: Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
192 MP kamera modülü ile ilgili neler sızdırıldı?
Çoğu sızıntıda olduğu gibi; yine Çin’in sosyal medya servisi Weibo üzerinde bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu seferki sızıntı ise Weibo’da en popüler isimlerden olan Digital Chat Station tarafından yapıldı.
Sızıntıda belirtilen SM7250 ise Qualcomm’un Snapdragon 765 serisine işaret ediyor ve bildiğiniz üzere bu seri bir amiral gemisi serisi değil. Yani bu kamera modülü, megapiksel takıntısı olanlar için daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde satışa sunulabilecek. Yine de Snapdragon 765 işlemci seti ile HDR çekimler yapmak gibi konularda bazı eksiklikler oluşabilir. Tabi bunu cihaz açıklandığında net olarak görebileceğiz.
192 MP kameranın arkasında hangi şirket var?
Bu sorunun cevabı ile ilgili şimdilik kesin bir yargıya varmak zor; fakat tahmin yürütecek olursak önümüzdeki ay LG’nin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisini ve 5G desteğini kullanacak bir model piyasaya süreceğini biliyoruz. Öte yandan 64 megapiksel ve 108 megapiksel furyasına öncülük eden Xiaomi ve Samsung da bu iş için iddialı olabilecek adaylar arasında yer alıyor. Bizim beklentimiz ise bu işin altından Xiaomi’nin çıkacağı yönünde. Önümüzdeki ay ortaya çıkacak olan bu kameranın hangi marka tarafından piyasaya sürüleceği ile ilgili sizin tahmininiz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için yazılım desteği sonlandırıldı!
Samsung, 4 yıl önce piyasaya sürdüğü amiral gemisi modelleri Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için verdiği yazılım desteğini resmi olarak sonlandırdı.
Bugüne kadar 3 aylık periyotlar ile güvenlik güncellemelerini almaya devam eden Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge son olarak Mart Ayı güvenlik güncellemesini aldı. Ne yazık ki gelecekte bu şekilde bir güvenlik güncellemesi olmayacak gibi görünüyor. Zira Samsung’un yazılım güncellemesi veri tabanında cihazlara ait veri bulunmuyor. Söz konusu seriden yalnızca S7 Active modeli bir süreliğine daha güvenlik güncellemelerini alabilecek.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A21s, Geekbench testinde göründü!
Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri 2016 yılında Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile piyasa sürülmüştü. O günden 2018 yılına kadar iki büyük Android güncellemesini alan cihazlar son olarak Android 8.0 Oreo sürümü üzerine güvenlik güncellemelerini alıyorlardı. Söz konusu modeller için 4 yıl güncelleme desteği sağlanmasının oldukça iyi bir süre olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy S7 Edge modellinin özelliklerini hatırlayacak olduğumuzda, cihaz ülkemizde 14 nm üretim teknoljisine sahip Samsung Exynos 8890 işlemcisi ile satıştaydı. 4 GB RAM ile birlikte 32, 64 ve 128 GB depolama kapasitesi seçeneklerine sahip olan modelde UFS 2.0 hızında depolama çözümleri bulunuyor. Cihazın AMOLED teknolojisi kullanan ekranı 5.5 inç boyutunda ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunuyor. 12 MP çözünürlüklü tek arka kamera barındıran cihaz, özçekim kamerası olarak 5 MP çözünürlüklü lense sahip. Bunlara ek olarak cihazda 15 W gücünde hızlı şarj destekli ve 3.600 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
Galaxy S7 modeli işlemci ve RAM bakımından Edge modeli ile aynı özelliklere sahip. Depolama kapasitesi tarafında yalnızca 32 ve 64 GB seçeneklerine sahip olan model UFS 2.0 hızında depolama çipleri kullanıyor. Galaxy S7, 5.1 inç boyutunda 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü AMOLED teknolojili bir ekran paneline sahip. Kameraları Edge modeli ile bire bir aynı olan modelde 15 W gücünde hızlı şarj destekleyen 3.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı belirlendi!
Huawei’nin en yeni teknolojileriyle dolu katlanabilir telefonu Mate Xs, 8 Nisan 2020 tarihinde Huawei Online Mağazası’nda 29.999TL’lik fiyatıyla satışa sunulacak
İlginizi çekebilir: Birçok Huawei ve Honor modeli için EMUI 10 dağıtımı başladı
Huawei Mate Xs, yeni mekanik menteşe tasarımı ile etkinleştirilen 8 inç dışa katlanan ekranla gerçek bir FullView deneyimi sunuyor. İlk olarak Mate X’te yer alan Falcon Wing tasarımı, iki modda kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunarken ekranı güçlendirmek için mükemmel bir uyum içinde çalışıyor.
Katlanmış hali ile Huawei Mate Xs, 6,6 inç ana ekrana ve 6,38 inç ikincil ekrana sahip güçlü bir çift ekranlı akıllı telefon moduna geçiyor. Açıldığında, rakipsiz iş üretkenliği ve oyun performansı için rakipsiz bir görüntüleme deneyimi sunan 8 inçlik bir tablet haline geliyor.
Huawei Mate Xs, katlanabilir form faktörü için tasarlanmış Flying Fish Fins Soğutma Sistemi içeriyor. Bu benzersiz soğutma sistemi, cihazla birlikte katlanmasına ve düzgün, etkili soğutma için tüm yüzey alanını kaplamasına izin veren mikroskobik yarıklara sahip esnek grafenden üretildi.
Özellikle, Mate Xs’in ince form faktörü için tasarlanan 5G anten sistemi, HUAWEI’nin telekomünikasyon teknolojisindeki uzmanlığını gösteriyor. Mate Xs’de yüksek hızlı, istikrarlı bağlantı sağlıyor.
Lider performans ve 5G bağlantısı
Kirin 990 5G ile güçlendirilen Huawei Mate Xs, firmanın en gelişmiş yonga setinin tüm gücünden yararlanıyor. SoC, 2,86GHz çekirdek saatinde çalışan iki süper boyutlu özel Cortex-A76 çekirdeği, iki büyük özel Cortex-A76 çekirdeği ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir CPU içeriyor.
Grafik işleme, Huawei mobil cihazlarındaki en güçlü GPU olan 16 çekirdekli Mali-G76 GPU tarafından gerçekleştiriliyor. Yapay zeka iş talepleri HUAWEI’nin Da Vinci mimarisi üzerine inşa edilen NPU tarafından destekleniyor.
Kirin 990 5G SoC, daha iyi verimlilik ve daha az ısınma ile aynı anda güçlü performans ve 5G bağlantısı sunmasını sağlayan entegre bir 5G modem içeriyor. Böylece 2G, 3G, 4G ve 5G NSA ve SA’yı destekleyen SoC, tam 5G spektrumunu ve 5G + 4G Çift SIM Kart Bekleme modunu destekleyerek dünyanın her yerindeki her şebekede çalışma garantisi veriyor.
HUAWEI’nin en iyi kamerası
HUAWEI’nin sınıfının en iyisi kamera sistemlerini seçme mirasına devam eden HUAWEI Mate Xs, gerçek bir amiral gemisi kamera sistemi ile donatıldı. Kenar çubuğu boyunca dikey bir diziye yerleştirilen SuperSensing Leica Quad Kamera sistemi, 40MP ana kamera (geniş açılı, f / 1.8), 16MP ultra geniş açılı kamera (f / 2.2), 8MP telefoto kamera (f / 2.4 , OIS) ve 3D Derinlik Algılama Kamerası içeriyor. Kamera sistemi, süper sabit çekimler ve 30X’e kadar hibrit zoom için OIS ve AI Görüntü Sabitleme kombinasyonunu destekliyor. Yeni kamera seti, düşük ışıklı ortamlarda inanılmaz fotoğraflar çekmek için 204800’e kadar ISO desteği sunuyor.
HUAWEI Mate Xs, selfie kategorisinde devrim yaratarak, kullanıcıların geleneksel olarak yalnızca cihazın arkasından çekilen görüntülerde fayda sağlayacak olan dörtlü kamera sisteminden, tam olarak faydalanmasını sağlıyor. Bununla birlikte, HUAWEI Mate Xs tersine çevirerek, tüketiciler ikincil ekranı selfie çekimleri için kullanabilecekler.
Windows ile Android arasındaki sınırlar kalkıyor
Mate Xs, kenar çubuğundaki bir düğmeyle isteğe bağlı olarak açılabilen fiziksel bir kilit ile sabitlenen kat yeri sayesinde çok daha büyük bir dijital tuval haline dönüşüyor. Bu, kullanıcıların deneyimi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeleri için daha fazla alan sunuyor.
Katlanabilir telefon, iki uygulamanın yan yana görüntülenmesini ve birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Metin, resim ve belgeler, içeriği bir uygulamadan diğerine sürükleyip bırakmak kadar kolay bir şekilde aktarılıyor.
Ekranın altında bulunan bir dock, kullanıcılara hızlı başlatma için uygulamalar atamalarını sağlayan bir alan yaratıyor. İki uygulama aynı anda açık olduğunda, kullanıcılar Yüzen Pencere özelliğini kullanarak üçüncü bir uygulamayı başlatabiliyor; bu uygulama, mevcut uygulamalardan çıkmadan kısa mesajlara yanıt vermek gibi küçük görevlerin üstesinden gelmek için kullanılabiliyor.
Mate Xs aynı zamanda Huawei’nin Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Paylaşımı) özelliğini de destekliyor. Bu özellik Windows ve Android cihazlar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Çoklu ekran paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar, Mate Xs ve MateBook arasında kolayca dosya transferi yapabiliyor ve iki sistemi tek bir ekrandan kontrol edebiliyor.
Ayrıca firma tarafından Huawei Mate Xs’in Türkiye satış fiyatı da resmen açıklanmış oldu. Huawei Mate Xs, Huawei İnternet Mağazası üzerinden 29,999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.