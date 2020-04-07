Samsung, tam kıvrımlı yeni bir ekran patenti aldı!

Edge ekranlarla, kıvrımlı ekrana sahip bir tasarımı ilk kez Samsung Galaxy serileri ile görmüştük. Daha sonra diğer markalar da böyle bir tasarım anlayışına yönelmişti. Şimdi ise Samsung, çıtayı bir adım daha yükseğe taşımaya hazırlanıyor.

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Samsung’un yeni aldığı ekran patenti bizlere neler gösteriyor

Genellikle kıvrımlı ekran denilince aklımıza yanlardan kıvrım geliyor. Samsung, yeni aldığı ekran patenti ile sadece iki taraftan kıvrım oluşturmak yerine; ekranın alt ve üst tarafı da dahil olmak üzere dört tarafına da kıvrımları yerleştirmeyi başarmış ve çok estetik bir görüntü yakalamış.

Güney Kore’li üretici, WIPO (World Intellectual Property Office) üzerinden aldığı bu patenti halka açmış oldu. Patentin 3 boyutlu görüntüleri ise; Hollandalı LetsGoDigital tarafından hazırlandı. Görsellerden de gördüğümüz üzere, yeni kıvrımlı tasarım, cihaza şık bir görüntü ve fütüristik bir imaj katıyor. Ayrıca patentler üzerinde fark ettiğimiz kadarıyla; ön tarafta herhangi bir kamera deliği gözükmüyor. Acaba ekran içine gömülü kamera teknolojisi de bu yeni ekran tasarımı ile beraber hayatımıza girmeye başlayacak mı? Samsung, bu yeni ekran patentini seri üretime geçirip; akıllı telefon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek mi bakalım; bunu zaman gösterecek.

Siz Samsung’un bu yeni tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.