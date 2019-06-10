Çin ile ticari görüşmeler ilerlerse Trump, Huawei kısıtlamalarını hafifletebilir

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin yaptığı açıklamada ‘ Çin ile ticari görüşmelerin ilerlemesi halinde Donald Trump, Huawei üzerindeki kısıtlamaları hafifletebilir.’ dedi.

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Huawei kısıtlamaların kalması içi ticaretin gelişmesi gerekiyor

Reuters haber ajansına göre ; ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin ‘ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin ilerlemesi halinde Başkan Donald Trump, Huawei üzerindeki kısıtlamaları hafifletebilir.’ açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından; olası anlaşmaların sağlanamaması konusunda, Steven ‘ Anlaşma sağlanmazsa Washington, mali açıklıklarını kesmek için Huawei kısıtlamalarını koruyacaktır.’ dedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaretin gelişmesi ve güvencenin sağlanması noktasında ABD’nin kısıtlamaları kaldırmakta istekli olduğu söyleniyor. Ancak bu noktada temkinli yaklaşan Mnuchin ‘ Ama bunlar ulusal güvenlik sorunları.’ dedi.

Ticaret savaşlarında ABD ilk olarak mali açıklıklarını kapatmak amacıyla Çin ürünlerinde vergiyi arttırmıştı. Ayrıca ABD, Çin telekomünikasyon devini, altyapısını Pekin’e bilgi sızdırmak amacıyla kullandığını suçlayarak Huawei’nin 5G şebekesini kullanmayı reddetti. Diğer ülkelere de Huawei ile anlaşmalarını durdurması noktasında baskı yapmıştı. Geldiğimiz noktada ise hazine sekreteri ‘ ABD’nin Çin’le anlaşma yapmaya hazır’ açıklamasını yaparak Çin’e yeşil ışık yaktı. Ayrıca bu konuda sekreter Steven ‘ Çin anlaşma ile ilerlemek istiyorsa, yaptığımız şartlar üzerinde ilerlemeye hazırız. Bunu istemiyorsa Trump mevcut ilişkilerden gayet memnun.’ diyerek mevut düzenin korunacağını belirtti.