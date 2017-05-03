Çin Haber Sitelerine Devlet Tarafından Onaylanmış Eleman Atayacak

Çin hükümeti internet üzerinden yayın yapan haber sitelerine hükümet tarafından onaylanmış çalışan çalıştırması konusunda baskı yapıyor.

Çin hükümetinin yeni kabul ettiği kurallara göre bütün bloglar, internet siteleri, uygulamalar ve diğer haber platformları yerel ya da ulusal yönetim tarafından belirlenmiş olan editöryel eleman çalıştırmak zorunda.

Yeni kural 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu kural ile beraber ülke medya ve internet üzerindekini sıkı kontrolünü bir kademe daha artırmış olacak. Başkan Xi Jinping son yıllarda hükümet üzerindeki etkisini iyice artırdı. Geçen yıl bir çok haber servisi hükümetin açıklamaları yerine bağımsız haber yapan haber servislerini kapatmıştı.

Ülkede yürürlükte olan Çin Halk Cumhuriyeti Siber Güvenlik Bildirgesi de internet sitelerinin ne tür içerikler yayınlaması gerektiğini belirliyor. Bu kısıtlamalar pozitif, sağlıklı bir internet kültürü oluşturmak ve ulusal kültürü korumak adına çıkarılıyor. Ancak bu durum doğal olarak gerçekte böyle değil.