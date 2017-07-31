Çin, Bugüne Kadar Yapılmış En Geniş Sanal Evreni Oluşturdu

Çin, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını kullanarak bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük sanal evreni oluşturmayı başardı.

Çin’de gerçekleştirilen sanal evren 10 milyar çekirdekli işlemciye sahip süper bilgisayar Sunway TaihuLight ile gerçekleştirildi. Araştırmacılar yaptıkları açıklamada bunun daha cihaz için ısınma olduğunu belirtti.

Sunway ile ortaya konan evren, Zürih Üniversitesi astrofizikçilerinin geliştirdiği dünyanın en büyük sanal evreninden 5 kat daha büyük. Çalışmanın kötü yanı ise sanal evren sadece 1 saat ayakta kalabildi. Zürih Üniversitesi’nde geliştirilen evren 80 saat boyunca çalışmıştı.

Sanal evrenlerin oluşturulması astronomlara, uzayın umut veren bölgelerini incelemeleri fırsatını tanıyor. Sunway’in geliştirdiği sanal evren, gerçek evrenin Big Bang’den 10.000.000 yıl sonraki halini simüle etti.