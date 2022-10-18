Canalys isimli araştırma şirketi 2022 yılının 3. çeyreğinin akıllı telefon sevkiyat verilerini açıkladı.

Temmuz – Eylül döneminin verilerine göre 2022 yılında, 2021 yılına göre %9 daha az akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirildi. Azalan harcamalar ve ekonomik belirsizliğin bir araya gelmesi, akıllı telefon pazarının 2014’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en kötü çeyrek sonucuna ulaşmasına neden oldu.

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Samsung stoklarığı telefonları bitirmek için büyük indirimler yapmıştı. Bu sayede %22’lik bir dilimle listenin başında yer alıyor. Onu %18’lik pazar payıyla Apple, %14’lük pazar payıyla Xiaomi, %10’luk pazar payıyla Oppo ve %9’luk pazar payıyla Vivo izledi.

Dünya çapında akıllı telefon sevkiyat payı | Canalys Akıllı Telefon Pazarı Nabız Yoklaması: Q3 2022 SATICI Q3 2022 pazar payı Q3 2021 pazar payı SAMSUNG %22 %21 Apple %18 %15 Xiaomi %14 %14 Oppo %10 %11 Vivo %9 %11 Diğerleri %27 %28 Notlar: Yuvarlama nedeniyle yüzdelerin toplamı %100 olmayabilir

Kaynak: Canalys tahminleri (satış gönderileri), Ekim 2022

Canalys analistleri ileriye dönük olarak, akıllı telefon talebinde 2022’nin 4. çeyreğinde ve 2023’ün ilk yarısında küçük bir iyileşme belirtisi öngörüyor.

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