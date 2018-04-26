OnePlus 6 Marvel Avengers için resmi tanıtım yapıldı

Merakla beklenen OnePlus 6 telefonu henüz resmi olarak ortaya çıkmasa da OnePlus 6 Marvel Avengers versiyonu için reklam videosu yayımlandı. OnePlus India resmi YouTube kanalından yayımlanan video telefon hakkında ne yazık ki bilgi vermiyor. Kaldı ki cihazı video boyunca 5 saniyeden az görüyoruz.

OnePlus 6 Marvel Avengers ilk önce Amazon Prime üyelerine

Zaten amaç da telefonun kendisinden çok yeni çıkacak olan Avangers: Infinity War filmine özel kısıtlı sayıda üretilen versiyonu tanıtmak. Telefonun arkasını gördüğümüz kısımda dokulu yüzey gözüküyor. Ön kısımda ise sürekli konuşulan çentik ve yuvarlak hatları tespit ediyoruz. 17 Mayıs’ta Hindistan’da resmi olarak tanıtılacak cihaz Amazon Prime üyelerine 21 Mayıs’ta erken satışa açılacak.