Microsoft, Çin merkezli bilgisayar korsanlarının devlet kurumları da dahil olmak üzere yaklaşık 25 kuruluşun e-posta hesaplarına erişim sağladığını iddia ediyor. Yazılım devi, devlet kurumlarının hangileri olduğuna dair ayrıntı vermedi ancak ABD Ticaret Bakanlığı, Microsoft’un saldırı hakkında kendisini bilgilendirdiğini doğruladı.

Raporlara göre Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ihlalden etkilenen kişiler arasındaydı. Bir ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü verdiği demeçte, “Microsoft, Microsoft’un Office 365 sisteminde bir uzlaşma olduğunu Bakanlığa bildirdi. Hemen ardından Bakanlık yanıt vermek için hemen harekete geçti. Sistemlerimizi izliyoruz ve başka bir faaliyet tespit edilirse derhal yanıt vereceğiz” dedi.

ABD medyası ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın da bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını bildirdi.

Çin’in Londra’daki büyükelçiliği, Reuters haber ajansına suçlamanın “dezenformasyon” olduğunu söyledi ve ABD hükümetini “dünyanın en büyük bilgisayar korsanlığı imparatorluğu ve küresel siber hırsız” olarak nitelendirdi.

Microsoft, Storm-0558 olarak adlandırılan Çin merkezli bilgisayar korsanlığı grubunun, sistemin gerektirdiği dijital kimlik doğrulama belirteçlerini taklit ederek e-posta hesaplarına eriştiğini söyledi. Firma, “Storm-0558 öncelikle Batı Avrupa’daki devlet kurumlarını hedefliyor ve casusluk, veri hırsızlığı ve kimlik bilgilerine erişmeye çalışıyor” dedi.

Şirket, soruşturmalarının ihlallerin mayıs ortasında başladığını ve artık “saldırıyı hafiflettiğini ve etkilenen müşterilerle iletişime geçtiğini” bulduğunu söyledi. Ayrıca şirket, “Bu saldırıyla ilgili bilinen risk göstergeleri için önemli otomatik tespitler ekledik ve daha fazla erişime dair hiçbir kanıt bulamadık” dedi.

Mayıs ayında Microsoft ve Batılı casus ajansları, Çinli bilgisayar korsanlarının Guam’daki Amerikan askeri üslerindeki kritik altyapıya saldırmak için “gizli” kötü amaçlı yazılım kullandığını söyledi. Uzmanlar, bunun ABD’ye karşı bilinen en büyük siber casusluk kampanyalarından biri olduğunu söyledi. Önemli bir ABD askeri karakolu olan Guam’ın limanları ve hava üsleri, Batı’nın Asya’daki bir çatışmaya vereceği herhangi bir tepki için çok önemli bir konumda.

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Pekin, Microsoft raporunu “son derece profesyonelce olmayan” ve “dezenformasyon” olarak nitelendirdi. Çin, mevcut kanıtlara veya bağlama bakılmaksızın bilgisayar korsanlığı operasyonlarına karıştığını rutin olarak reddediyor.