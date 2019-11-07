Chromium tabanlı Microsoft Edge 15 Ocak’ta geliyor

Microsoft, Ignite konferansında 7 inovasyon duyurdu. Bunların arasında Project Cortex, Azure Arc ve Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı bulunuyor.

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15 Ocak’ta kullanıma sunulacak

Web tarayıcıları konusunda son yıllarda daha çok hız üzerine odaklanılsa da şu günlerde güvenlik kavramı daha önemli olmaya başladı. Bugün Fortune 500 şirketlerinin %75’i birden fazla tarayıcı kullanıyor. Bu da operasyonlar arasında uyumsuzluk riskleri taşıyor.

Dünya genelinde 15 Ocak’ta kullanıma sunulacak olan Microsoft’un Chromium tabanlı Edge sürümü, yeni geliştirilen InPrivate tarama modu sayesinde, rakiplerinin henüz eşleştiremeyeceği özelliklere sahip yeni gizlilik ayarlarıyla gelecek.

Cortana’ya erkek sesi geldi

Ayrıca Microsoft’un sesli asistanı Cortana içinde bazı yenilikler konferansta duyuruldu. Cortana’ya erkek sesi eklenirken, iOS cihazlarda Outlook’ta mailleri okuma, işaretleme, silme ve yanıt verme yetenekleri de kazandırıldı. Ayrıca takviminize bakarak sizlere günün özetini sunma, önemli mailleri sizlere bildirme gibi yeni özelliklerde bu sesli asistana eklenmiş durumda.

Yazılımcıları sevindirecek haber: Visual Studio Web

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Build etkinliğinde Microsoft, ücretsiz Visual Studio Code editörü üzerinde yaptığı çalışmaya dayanarak Visual Studio geliştirme ortamının web tabanlı bir versiyonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Microsoft‘a ait ve şu an 40 milyondan fazla kullanıcısı olan GitHub ile sağlanan entegrasyon sayesinde bu deneyim şimdi gerçeğe taşındı.