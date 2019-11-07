Akıllı TV
Nokia, akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor!
Bir zamanların en popüler cep telefonu markası Nokia, yenilenen telefon pazarında umduğunu bulamadığı için şimdi de akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor.
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Hindistan’ın yaklaşık 200 milyon kullanıcıya sahip e-ticaret platformu tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, yakın zamanda ürettiği televizyonları Flipkart üzerinden satışa çıkaracak. Nokia‘nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Adarsh Menon bu sektöre girişin Nokia için yeniden doğuş olacağını söyledi.
Nokia için yeniden doğuş olur mu bilinmez ama bu sektöre girmek onlar için yeni bir sektöre adım atmak olacak. Üretilen televizyonlarla ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmazken, sadece televizyonları ses sistemleri JBL‘in üreteceği biliniyor. Birçok marka ile yapılan anlaşmalar sonucu ortaya çıkarılacak olan bu akıllı televizyonların Android TV işletim sistemi ile karşımıza çıkması bekleniyor.
Akıllı TV
Xiaomi Mi Box S, Pie betasını almaya başladı!
Xiaomi, uygun fiyatlı akıllı medya oynatma cihazı olarak piyasaya çıkarmış olduğu Mi Box S, Pie güncellemesinin ilk evresini almaya başladı.
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Unutmamak gerek ki, Nvidia Android TV işine girdiği zaman oyunda tek değildi. Xiaomi, multimedya cihazları içerisinde daha erişebilir bir opsiyon sunarak bizlere Mi Box S’i duyurmuştu. Cihaz çıkalı yaklaşık 1 seneden fazla oldu.
Android 9’un arayüzünde herhangi bir kozmetik güncelleme bulunmuyor. Arayüz, az çok Oreo ile birebir hatlara sahip olarak konumlandırılmış. Fakat bir şey dışında, Prime Video desteği cihaza resmi olarak artık sunuluyor.
The @Xiaomi Mi Box S first #AndroidTV 9 (Pie) Beta is out according to this Reddit post.
And it finally brings official support for the Amazon @PrimeVideo app that is now pre-loaded.https://t.co/3y23a4IntT
— Android TV Rumors (@androidtv_rumor) November 4, 2019
Eğer bir Mi Box S, sahibi iseniz, buradaki linkten hızlı bir şekilde güncellemeyi edinebilirsiniz. Eğer, kendiniz nasıl yapacağınıza dair bir bilginiz yoksa, Reddit üzerinden nasıl yükleyebileceğinize dair rehberler bulunuyor.
Akıllı TV
Xiaomi Redmi 8A özellikleri ve fiyatı! Redmi 8 ile farkı ne?
Xiaomi Redmi 8A, ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Serinin en uygun modeli olarak lanse edilen cihaz abisi Redmi 8’den ne gibi farklara sahip, sizin için derledik.
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TürkMi’nin distribütörlüğünü üstlendiği yeni akıllı telefon serisinin en küçük kardeşi olarak öne çıkab cihaz uygun fiyatı ve göz alıcı tasarımıyla sevenlerinin beğenisine sunuldu. Abisi Redmi 8 ile oldukça benzer donanım özelliklerine sahip modelin tasarım yönüyle farklılaştığını görüyoruz.
6.2 inç boyutlarındaki telefon, yüzde 81.3 ekran kasa oranlarına sahip 720p çözünürlükteki IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu ekranda, 19:9 görüntü formatı sunabiliyor.
Donanım kısmında, Qualcoom mimarisinin Snapdragon 439 platformunu kullanan telefon, 2×1.95 GHz ve 6×1.45 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli Cortex A53 işlemcisini barındırıyor.
Telefonun dizaynında geçişli renklere sahip plastik bir kasa tercih edilmiş. Bu kasa, pürüzlü ve bir o kadar da kalite hissiyatı yaşatan bir materyal olmuş.
Kamera tarafında ise, cihaz büyük kardeşinden ayrılır durumda. Tek kameralı bir tasarımın tercih edildiği modelde, 12 megapiksellik f/1.8 odak açıklığına sahip Sony sensörü tercih edilmiş. Kamera yazılımında HDR çekim özellikleri de cihazdan mahrum bırakılmamış.
Xiaomi Redmi 8’le fiyat farkı var mı?
MIUI 10’la kutudan çıkan cihazın, sadece 3 GB + 32 GB depolama birimine sahip modeli Türkiye’de satışa sunulacak. 1149TL’lik fiyat etiketiyle piyasaya çıkmasını beklediğimiz Xiaomi’nin akıllısında Midnight Black, Ocean Blue ve Sunset Red olmak üzere üç renkten biri tercih edilebilecek.
Xiaomi Redmi 8A’yı geçen ay yapılan Hindistan etkinliğinde görme şansı elde etmiştik. Xiaomi’nin ikinci dünya ülkelerinde bu cihazı satışa sunmayı uygun görmüştü.
Akıllı TV
OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro: Özellikleri, çıkış tarihi ve tüm detaylar
OnePlus, yeni nesil akıllı televizyonlarını bugün itibariyle tanıtıldı. Son teknolojilerin ağırlıkta kullanıldığı cihazlarda, cesur bir tasarım anlayışı tercih edilmiş.
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OnePlus; yeni modellerinin tanıtımını, eş zamanlı olarak Avrupa ve Hindistan için yapmış oldu. Firma lansmanla ilgili, Eylül ayında yapılacağına dair sinyaller veriyordu. Keza öyle de oldu. Sansasyonel adımlar atan firma iki modelini de bugün itibariyle duyurmuş oldu.
OnePlus TV, neler vadediyor?
Çinli Dev’in lansmanda aktardıklarına göre, daha fazla bağlı TV misyonu edinerek gerçek anlamda “akıllı tv” anlayışıyla hareket etmekle birlikte, telefonlarla da tam entegresyonu destekleyen bir akıllı cihaz anlayışını hedef alıyorlar.
Bu büyük atılımın sebebi, kısmen de olsa televiyon pazarına yakın zamanda adım atmış olan Huawei’nin Honor’uyla rekabete girme isteği olabilir.
OnePlus TV, çıkış tarihi
Bugün itibariyle; Delhi’de yapılan duyuruda, OnePlus TV Q1 ve Q1 Pro modellerinin 28 Eylül Cumartesi günü Amazon Hindistan üzerinden satışa çıkacağı belirtildi.
Lansman sırasında, başka herhangi bir duyuru yapılmadı. Fakat Ceo Pete Leo’nun OnePlus topluluk forumları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda şirketin Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa’da daha geniş perspektifte yayınlamak amacıyla harekete geçtiklerini ve iştiraklarıyla olan partnerliklerinin devam ettiği onaylamıştı.
Cihazlar nasıl görünüyor?
OnePlus TV, 55 inç boyutlarında Q1 ve Q1 Pro adı verilen iki modele sahip. Aralarındaki temel farkı, Pro modelinde yer alan yekpare yapıya sahip, 50W gücündeki 8 tane ses çıkışı oluşturuyor.
Stand ve varolan dizayn oldukça minimalist durmakla birlikte, cihazı açtıktan sonra bir daha görmeyeceğiniz arka tasarıma da baya bir uğraşılmış. Arka tarafta yer alan çıkışların, magnetik plakanın arkasında gizlenmesini bu duruma örnek verebiliriz.
Cihazın ön tarafı ise, çoğu televizyonun görünüşünden farksız. Fakat, çerçeve kalınlığının yüzde doksan yedi olmasıyla diğer televizyonlardan ayrılıyor.
“Süper televizyon” çağını başlatabilir mi?
Televizyon sektörü bilindiği üzere oldukça rekabetçidir. Firmanın vaatleri de bunu doğrular nitelikte. 4K HDR desteğiyle gelen akıllı cihazlarda Dolby Vision ve HDR 10 özellikleriyle donatılmış.
İki cihazda da QLED panel kullanılıyor. Oneplus tercih ettiği bu panelin 120 NTSC olan yüksek renk aralığına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu demek oluyor ki, yüksek çözünürlüklü bir filmi veyahut oyunu çok daha gerçekçi görebiliyoruz.
Resimler, direkt olarak cihazın anakartında işleniyor. Anakartın üreticisi Gamma Color Magic işlemcisi, kaynaktan gelenlerin arasına algoritmayı kullanarak kareler (frame) ekliyor bu da görüntüyü akıcı olmasını sağlıyor.
Bu akıllı televizyonlar için şu sıralar oldukça standartlaşan bir uygulama haline geldi. Aslında, film yapımcıları tarafından cesaret edilmeyen bir uygulama olmasına karşın bu yüzden görüntü işleme modu ayarlardan kapatılabiliyor.
Snapdragon 855+ işlemcisi, akıllı fonksiyonları (Android TV) ve dahasını çalıştırıyor.
İki model için de tüm özelliklerini merakla bekliyoruz. Fakat sızdırılan özellikler (yukarıdaki), basitçe cihazın her şeyi yapmak için tasarlandığını gösteriyor
OnePlus’ın kumandası biraz olsun eski Apple TV kumandalarını andırıyor. Basit ve birkaç ana işlevi kontrol eden butonlarla geliyor.
Kumandanın üstünde; Google Asistan butonu, ses kontrolü tetikleyen bir buton ve cihazı kontrol etmenizi sağlayan diğer butonlar (menü, ana ekran ve geri tuşu) yer alıyor.
OnePlus TV ile akıllı deneyimi yaşayın!
Gerçekten akıllı özellikleriyle fark yaratan bir cihazla karşı karşıyayız. Alexe ve Google Asistan desteği televizyonla birlikte geliyor. İkinci olarak, tüm akıllı işlevleri sunan Android TV entegrasyonu da bunun bir parçası oluyorsun.
Televizyon ve telefon arasında kusursuz bir entegrasyon sağlıyor. Yani bu demek oluyor ki, herhangi bir içeriği telefonunuzda oynatırken direkt televizyonunuza aktarabilirsiniz.
Benzer bir yeteneği Samsung’da kendi televizyonlarıyla akıllı telefonlar arasında sunmuştu. Dilerseniz kendi telefonunuzun ahizesiyle, uzaktan ek kontroller kullanılabiliyor. Ayrıca Android Tv deneyiminin içine dahil edilen ChromeCast’te teşekkür etmek lazım.
Telefon ekranınızı veya yayınlanan içeriği, anında ve kolayca OnePlus TV’ye yansıtabiliyorsunuz.
Akılı evinizi televizyonunuzdan kontrol edeceksiniz!
OnePlus, IoT (Nesnelerin interneti) oyuncusu olmak konusunda her zaman açık konuşuyordu ve televizyon ile ilk adıma ulaşmış oldu.
Android’e konuşlanmış olan şirket, her cihazla uyumlu olacağını Google Asistan desteğiyle göstermiş oldu. OnePlus’ın akıllı ev cihazı üreticisi olarak, donanım yoluyla daha geniş bir ekosistemi hedef alacağını tahmin ediyoruz.
Peki, ne kadara satılacak?
OnePlus, cihazları Hindistan’da duyurduğu için fiyatları da rupi cinsinden ifade etti. Fakat Türk lirası cinsinee çevirerek aktarmak istiyorum.
OnePlus TV Q1’in fiyatı, resmi duyuruya göre 797 Euro bu da güncel kurla yaklaşık olarak 5.000 liraya tekabül ediyor. Bu fiyat seviyesiyle oldukça cihazı alaşağı etmesi bekleniyor.