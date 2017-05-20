ChromeOS’un Android Uygulama Desteği Bu Yaz da Betada Kalacak

Chromebook Pro’nun çıkışı ChromeOS işletim sistemi üzerinde Android desteği için büyük bir sükse olacaktı ancak maalesef öyle olmadı.

ChromeOS’un Android uygulamaları desteği hala beta olarak mevcut ve Samsung’un Chromebook Pro modeli satışa çıktığında bu destek de tam sürüme geçemedi. Ancak aylardır Android uygulamaları bir çok hataya sahip ve bunlar düzeltilmeye çalışıyor. Diğer taraftan Chromebook Pro’nun da çıkışı ertelendi.

Bu sene düzenlenen Google I/O geliştirici konferansında bu uygulamanın tam sürüme geçmesi bekleniyordu ancak bu da gerçekleşmedi. Chrome OS Ürün Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Kan Liu yaptığı açıklamada Android uygulama desteğinin henüz hazır olmadığını ancak yakında Google’ın bu özelliği dağıtacağını belirtti.

Chromebook Pro’nun 28 Mayıs’ta satışa çıkması bekleniyor. Bu bilgisayar Android Nougat platformunda yer alan uygulamaları tamamen destekleyecek. Android desteği ise yaz aylarında hala beta olarak kalacak. Kan Liu tarafından yapılan açıklamaya göre projenin %80’i geride kaldı. Ancak farklı pencere boyutlarında çalışan uygulamalarda beklenmeyen problemler yaşanabiliyor. Google ise bu problemleri tamamen ortadan kaldırmadan desteği sunmamaya niyetli.