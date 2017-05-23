Samsung, geçtiğimiz hafta yeni Chromebook cihazlarını satışa sundu fakat pek çok Android uygulaması,Chromebook cihazlarda hala “beta” sürümü konumunda. Peki bunun nedeni ne? Cevabı yazımızda bulabilirsiniz.

The Verge’un haberine göre geçtiğimiz hafta dünyanın bazı ülkelerinde satışa sunulan yeni Samsung Chromebook’lar bile çoğu Android uygulamasının tam sürümüne erişemiyor. Bu Google’ın Chrome politikası hakkında ciddi tartışmalara neden oldu. I/O konferansında bile konuya değinilmedi.

Android devriminin öncesi ve sonrası

Chromebook-Android uygulamaları arasındaki en büyük sorun geniş ekran desteği. Gerek portre gerek manzara modlarında sıkıntı yaşanıyor. Diğer sorun ise klavye ve fare bulunduran bir dizüstü bilgisayar için gereken programlama yaklaşımlarının mevcut olmaması.

Aklınıza hemen şu soru gelecektir: Google işletim sistemleri hali hazırda büyük cihazlarla çalışıyor, peki Chromebook’lardaki sorun ne? Şunu belirtelim sorun sadece dizüstü bilgisayarları etkilemiyor. Samsung Galaxy S8 gibi masaüstü moduna sahip yeni nesil Android telefonlarda da sıkıntı yaşanıyor. Problemin temellerinde Android 7.1 öncesi ve sonrası dönemdeki ikilik yer alıyor. Chrome OS da Android 7.1 öncesi dönemin altyapısına sahip.

Aslında çoğu uygulama, bazı seçeneklere sahip olmamalarına rağmen gayet iyi çalışabiliyor. Yine de garip göründüklerini belirtmemiz şart. Yukarıdaki fotoğraf, Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarında çalışan Google Haritalar uygulamasına ait. Menü tüm ekran boyunca dağılmış ve içerik ekranın ortasına sıkışıp kalmış.

Diğer bir sorun ise pencerelerin yeniden boyutlandırılması. Bazı eski uygulamalar, dizüstü bilgisayarda yeniden boyutlandırıldığında dengesiz hale gelebiliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar ama belleği işgal edip, bilgisayarınızı darboğaza sokabiliyorlar.

Elbette Google bu sorunların üstesinden gelmek için muazzam çaba gösteriyor. Google, Chrome OS için pek çok pencere yöneticisi araç geliştirdi. Bu yeni araçlar, sistemi tarayıp uygulamaları optimize ediyor. Ne yazık ki henüz optimize edilemeyen uygulamalar özellikle tam ekran modunda tuhaf gözüküyor. Android 7.1’den önce geliştirilen uygulamalar güncellemedilerse, ya yatay ya dikey durumda çalışıyorlar. Yeni uygulamalar ise daha kullanıcı dostu ve kendilerini ekrana zarif biçimde entegre edebiliyorlar.

Sorunların önemli bir kısmının sonbahar aylarına kadar çözülmesi bekleniyor. Yine de Android 7.1 ile gerçekleşen büyük Android devriminin, Chromebook’lar ile tam anlamıyla ne zaman buluşacağını söylemek zor.