Google, Chrome Android uygulamasında gizli sekmelere erişmek için parmak izini zorunlu kılma özelliğini kullanıma açtı. Tarayıcının iOS sürümünde 2021’den bu yana zaten mevcut olan özellik, rakip sistemde geçen yıl Eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

Etkinleştirilmesi isteğe bağlı olan aracın gelişiyle, anonim gezinme daha da gizli hale geldi ve üçüncü tarafların sekmelerinizi görüntülemesini engelledi. Bu, örneğin telefonu birine ödünç verirken, kişinin o sekmedeki bilgileri kontrol etmesini önlemek için çok yararlı olabilir.

Bu özelliği etkinleştirmek için Android için Chrome ayarlarına girmeniz, “Gizlilik ve güvenlik” seçeneğine dokunmanız ve “Chrome’u kapatırken anonim sekmeleri engelle” seçeneğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra, siz veya başka bir kullanıcı anonim moda geçmeye çalıştığında tarayıcı biyometrik veya yüz kimlik doğrulaması gerektirecek.

Dilerseniz anonim sekmesine erişim kilidini açmak için parmak iziniz veya yüzünüz yerine cep telefonu şifrenizi de kullanabilirsiniz. Bu durumda, cihazın ödünç verildiği kişinin telefon kodunu bilmemesi önemlidir.

İçindekiler Daha fazla güvenlik özelliği

Daha fazla güvenlik özelliği

Chrome’un biyometrik korumalı anonim sekmesi, diğer iyileştirmelerle birlikte yakında Android’deki tüm tarayıcı kullanıcıları için gelecek. Yeni özellikler, bu cumartesi (28) kutlanacak olan Uluslararası Kişisel Verilerin Korunması Günü kutlamaları çerçevesinde hayata geçiriliyor.

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Bunlardan biri, gezinmeyi daha güvenli hale getirebilecek tüm özellikleri “Ayarlar” menüsünde tek bir yerde toplayan “Gizlilik Kılavuzu “dur. Uygulama ayrıca, tarayıcıyı kötü amaçlı uzantılar ve ele geçirilmiş parolalar için analiz ederek kullanıcıyı bu tür sorunlar konusunda uyaran daha proaktif bir güvenlik kontrolü de kazandı.

Verilerinizi meraklı gözlerden uzak tutmak için arama devi, güçlü kodlar oluşturmaya, bunları hatırlamaya ve mobil cihazlarda ve PC’de otomatik olarak doldurmaya yardımcı olan Google’ın şifre yöneticisini kullanmanızı önerir. Tarayıcıya entegre olarak, herhangi bir cihazdaki şifreleri Google hesabıyla senkronize etmenize olanak tanıyor.