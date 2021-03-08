Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan’da görücüye çıkıyor

Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan tarihinde satışa çıkıyor. General Motors, tamamı elektrikli Hummer EV’nin SUV versiyonunu 3 Nisan’da tanıtacağını duyurdu. GM, geçtiğimiz Ekim ayında 350 mil menzil ve birçok yüksek teknolojik özellik barındıran kamyonet versiyonunu tanıtmıştı.

Okumak isteyebilirsiniz; Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

reklam

Hummer EV SUV modelleriyle markayı canlandırmak istiyor

Hummer’ın üst markası olan GM, elektrikli SUV modelinin ne zaman üretime başlayacağı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak bu yılın sonunda montajına başlanması bekleniyor. Şirket bu modeliyle birlikte kamyon pazarında etki yaratmak istiyor. Bu yüzden yeni aracının arazi yetenekleri konusunda vurguda bulunuyor.

reklam

Küresel durgunluğun yakıt fiyatlarına olan etkisinden dolayı 2010 yılında Hummer modeli emekliye ayrılmıştı. Elektrikli araçların popüler olmasının ardından şirket yaptığı yatırımlarla Hummer modelini tekrar canlandırmak istiyor. Daha önceki haberlerimizde şirketin elektrikli araç vurgusunu ön planda tutan logo değişikliğinden bahsetmiştik.

Hummer, GM’nin yeni elektrikli akü platformu Ultium üzerine inşa edilen ilk araç olacak. Buna ek olarak 50 ila 200 kWh arasında değişen bir güç sunacak. Böylece 400 mil veya daha fazla bir sürüş menziline izin verecek. Kamyonlar için Ultium platformu, 800 voltluk akü paketleri ve 350 kW hızlı şarj özelliği içerecek.

GM, daha önce emekliye ayırdığı Hummer modelini elektrikli araç trendiyle birlikte tekrar canlandırmayı planlıyor. Markanın algısı ve kullanıcıların ilgisini göz önünde bulunduran şirketin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.

Ürün önerilerimizi içeren Hepsiburada listemize buradan ulaşabilirsiniz.