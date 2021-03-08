Otomotiv
Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan’da görücüye çıkıyor
Hummer elektrikli SUV modeli 3 Nisan tarihinde satışa çıkıyor. General Motors, tamamı elektrikli Hummer EV’nin SUV versiyonunu 3 Nisan’da tanıtacağını duyurdu. GM, geçtiğimiz Ekim ayında 350 mil menzil ve birçok yüksek teknolojik özellik barındıran kamyonet versiyonunu tanıtmıştı.
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Hummer EV SUV modelleriyle markayı canlandırmak istiyor
Hummer’ın üst markası olan GM, elektrikli SUV modelinin ne zaman üretime başlayacağı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak bu yılın sonunda montajına başlanması bekleniyor. Şirket bu modeliyle birlikte kamyon pazarında etki yaratmak istiyor. Bu yüzden yeni aracının arazi yetenekleri konusunda vurguda bulunuyor.
Küresel durgunluğun yakıt fiyatlarına olan etkisinden dolayı 2010 yılında Hummer modeli emekliye ayrılmıştı. Elektrikli araçların popüler olmasının ardından şirket yaptığı yatırımlarla Hummer modelini tekrar canlandırmak istiyor. Daha önceki haberlerimizde şirketin elektrikli araç vurgusunu ön planda tutan logo değişikliğinden bahsetmiştik.
Hummer, GM’nin yeni elektrikli akü platformu Ultium üzerine inşa edilen ilk araç olacak. Buna ek olarak 50 ila 200 kWh arasında değişen bir güç sunacak. Böylece 400 mil veya daha fazla bir sürüş menziline izin verecek. Kamyonlar için Ultium platformu, 800 voltluk akü paketleri ve 350 kW hızlı şarj özelliği içerecek.
GM, daha önce emekliye ayırdığı Hummer modelini elektrikli araç trendiyle birlikte tekrar canlandırmayı planlıyor. Markanın algısı ve kullanıcıların ilgisini göz önünde bulunduran şirketin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ise merak konusu.
Genel
791cc’lik motoruyla 9500 devir çevirebilen Honda S800!
Belki de çoğumuzun adını ilk defa duyduğu bir model Honda S800. Ufak boyutlarıyla ve beklenmedik performansıyla şaşırtan araç, Hagerty‘de Jason Cammisa‘nın sunduğu Revelations‘a konuk oldu.
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Honda’nın küçük hacimli roadster modellerinin yer aldığı, “Sx00” olarak adlandırılan bir serisi var. Japon üreticinin, motosikletlerden sahip olduğu küçük hacimli motorlardaki ustalığını konuşturduğu bir seri desek pek de yanlış olmaz. Tabi Honda S800 üzerindeki dört silindirli motorun, markanın o zamanki motosikletleriyle çok bir ortak noktası yok.
Çift eksantrikli 791 cc’lik su soğutmalı motor, Honda’nın o zamanki çift zamanlı motosiklet motorlarından oldukça farklıydı. Japon üretici, S800’ün ve küçük bir van modelinin geliştirme ekibi için 50 civarında yeni mühendisi işe almış.
Bağımsız gaz kelebeği gövdeleriyle S800’ler, ibreyi 9500 dev/dk seviyesine kadar rahatlıkla çevirebiliyordu. İlerleyen zamanlarda 8500 dev/dk ile sınırlansa da aracın devirlenme isteği aynı şekilde kalmıştı. Son viteste 5000 dev/dk’da 100 km/s hızı görebilen araç, hafif yapısından dolayı 160 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
Sadece 770 kg ağırlığa sahip olan Honda S800, 60’lı yıllarda üretilen bir araç. Yani hidrolik direksiyon gibi teknolojilerin olmayışı, aracın sürüş kolaylığını pek etkilemiyor. Hatta Cammisa’nın videoda araçta oturduğu esnada tekerlekleri eliyle ittirerek hareket ettirdiğini gördükten sonra, aracın ne kadar hafif ve kolay bir kullanım sunduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.
Kaynak: Carscoops, Hagerty
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Haber
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo Yollara Çıkıyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, ferah bir sürüş keyfi ile buluşturan modeli Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de yollarla buluşuyor. Yeni BMW 630i Gran Turismo, 1.404.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda yerini alıyor
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BMW tutkunlarına konforlu sürüş keyfi yaşatmaya hazırlanan Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, dinamik tasarımı, yekpare Böbrek Izgaraları ve BMW Laserlight farları ile dikkatleri çekiyor. Ayrıca Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo; tasarım dili, coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportifliğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda şık ve ferah iç tasarımı konfor sunarken, spor deri direksiyon ve parlak siyah kumanda öğeleri gibi kaliteli malzemeler ise iç tasarımın lüks ve dinamik detaylarına vurgu yapıyor.
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam alanı oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Eğer arka koltukları yatırılırsa Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’nun bagaj hacmi böylece 1800 litreye ulaşabiliyor.
Verimli 2.0 litrelik Benzinli Motor
Ülkemizde TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak Yeni BMW 630i Gran Turismo, 258 BG güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda memnun edici gözüküyor. Güçlü motoruyla birlikte sadece 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan Yeni BMW 630i Gran Turismo maksimum 250 km/s hıza ulaşabiliyor. Böylece performans ve verimliliğin vücut bulduğu Yeni BMW 630i Gran Turismo, 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri mevcut.
Gran Turismo Etkileyici Sürüş Dinamiklerine Sahip
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Ek olarak yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sağlıyor. Ayrıca hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkı veriyor.
Lüks ve Konforu Birleştiren Donanım Seçenekleri
Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, BMW 7 ve 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor. Sunduğu donanım seçenekleriyle dikkat çeken Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo;BMW Laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Ayrıca farlardaki mavi detaylar ve “BMW Laser” yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor. Türkiye’de standart olarak sunulan panoramik cam tavan, tek bir düğmeye basılarak veya otomobilin anahtarı yardımıyla tam otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Vites seçim kolu ile sıcaklık ve ses kadranlarının yanı sıra iDrive Butonu çerçevesi gibi kumanda öğelerine ait opsiyonel olarak sunulan seramik kaplamalar, kalite ve lüks bir görünüm yaratıyor.
Yeni BMW 630i Gran Turismo, Türkiye’de geniş standart donanım seviyesi ile Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile sunuluyor. 4-bölgeli Otomatik Klima, Ön ve Arka Koltuk Isıtma, Konfor Erişim Sistemi, Soft-Close Vakumlu Kapılar gibi donanımlarla Yeni BMW 630i Gran Turismo, otomobile giriş anından itibaren konfor sunarken, 16 hoparlörlü Harman/Kardon Ses Sistemi, 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve tam dijital 12,3 inç gösterge panelinden oluşan modern BMW Live Cockpit Professional, Kablosuz Şarj ve Akıllı Telefon Arayüzü gibi donanımlarla modern teknolojileri BMW tutkunlarıyla buluşturuyor.
Güvenlik standart
Standart sunulan olarak Profesyonel Sürüş Asistanı, sıkışık trafikte sürüş koşullarına en uygun konforu ve güvenliği sağlıyor. Sürüş Asistanının içeriğine ek olarak, genişletilmiş fonksiyonlara sahip Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli Şeritte Tutma Asistanı Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo’da sunulan özellikler arasında.
Genel
Hyundai Bayon tanıtıldı
Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai; İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracını tanıttı. Güney Koreli firmanın B-SUV segmentinde yer alacak yeni aracı, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.
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Hyundai, yeni crossover SUV modeli Bayon’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Bayon, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor.
2021 Hyundai Bayon’un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. Ayrıca yeni Hyundai Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı vadediyor.
Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon’daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor. Ayrıca yeni Bayon’un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.
Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon; isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilcek. Yeni Bayon’un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.
Bayon’un kokpitine baktığımızda ise bizleri 10.25 inç boyutlarında Android Auto ve Apple Car Play destekli multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli karşılıyor. Ayrıca Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Buna göre tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.
Hyundai Bayon modelini motor seçenekleri
Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar; 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji; 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile satın alınabiliyor.
1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek; Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.
Son olarak 2021 Hyundai Bayon; markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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