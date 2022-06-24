Google, kullanıcılara kimlik avı, kötü amaçlı yazılımlar ve diğer web tabanlı tehditlere karşı daha iyi koruma sağlamak için tasarlanmış bir özellik olan Gelişmiş Güvenli Tarama da dahil olmak üzere iPhone ve iPad‘deki Chrome tarayıcıya gelen birkaç güncellemeyi duyurdu.

Gelişmiş Güvenli Tarama özelliği, Google’ın Güvenli Tarama işlevini kullanan ayar ile, web sayfaları tehlikeli olduğunda kullanıcıları proaktif olarak uyarır. Chrome ayrıca, tarayıcıya girilen bir kullanıcı adı ve giriş bilgilerinin üçüncü taraf veri ihlalinde ele geçirilmiş olması durumunda da uyaracaktır.

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Gelişmiş Güvenli Tarama, bir süredir masaüstünde ve Android’de kullanılabiliyor, ancak bir sonraki Chrome güncellemesiyle iOS’a da genişletilecek.

Gelişmiş Güvenli Tarama ile birlikte Chrome, masaüstüne ek olarak ‌iPhone‌ ve ‌iPad‌ üzerinde oturum açma bilgilerini ve şifreleri doldurarak Otomatik Doldurma sağlayıcısı olarak da ayarlanabilecek.

Bir arayüz ince ayarı, kullanıcıların yeni içerik keşfetmesine veya uygulama bir süredir kullanılmadığında Chrome’da yeni bir arama başlatmasına olanak tanır. Son sekmeler yine kullanılabilir olacak, ancak Google, kullanıcıların içeriğe göz atmasını veya sık ziyaret edilen sitelere daha hızlı geri dönmesini kolaylaştırmak istiyor.

iOS’taki Chrome İşlemleri, “iPhone” ve “iPad” kullanıcılarının, göz atma verilerini temizleme, gizli sekme açma veya Chrome’u varsayılan tarayıcı olarak ayarlama gibi işlemleri yapmak için adres çubuğuna bir işlem yazmalarına olanak tanır, ayrıca web sitelerini çevirmek için artık cihaz üzerinde makine öğrenimi kullanılabilir dilinize daha hızlı

Google, bu özelliklerin bir sonraki sürümde geleceğini ve iOS Chrome uygulaması için “daha da fazla yeniliğin” yolda olduğunu söylüyor. ‌iPhone‌ ve ‌iPad‌ için Chrome uygulaması, App Store‘dan ücretsiz olarak indirilebilir.