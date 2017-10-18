Google, Android Chrome için Son Dakika Haberleri ile ilgili Bildirim Çubuğu Geliştiriyor

Google, Android Chrome için Son Dakika Haberleri ile ilgili Bildirim Çubuğu Geliştiriyor

18 Ekim, 2017 HABER, İşletim Sistemleri, Mobil, Uygulama 0 yorumlar

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Google, Chrome için Android cihazlarda çalışacak ve son dakika haberlerine ulaşabilmenizi sağlayacak bir tür bildirim çubuğu üzerinde çalışıyor.

Chrome Canary üzerinden Chrome Flags kayıt defterinde (chrome://flags) keşfedilen özellik şuanda Chrome’un deneysel uygulamasında açılır ve kapatılabilir bir özellik olarak bulunmakta. Özelliğin açıklamasına göre, son dakika haberleri içeriklerini dinleyerek Google’ın Mesajlaşma Bulut Sistemi üzerinden telefonlarınıza iletecek. Şu anda özelleştirilebilir olmayan özelliğin özelleştirilebilir olması bekleniyor. Çünkü özelleştirilebilir olmaz ise, Google’ın her kullanıcısının odak noktalarına göre ayrı ayrı haberleri nasıl listeleyebileceği akıllarda soru işaretleri bırakmakta.

Android üzerinden haber uygulamaları kullanan insanlar için pekte büyük bir güncelleme gibi durmasa da, bir şekilde geliştirilebilir ve bu tarz uygulamaların önüne geçebilecek bir potansiyele sahip bir güncellemeye benziyor.

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