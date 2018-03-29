Chimaera Platform: Blockchain teknolojisi online oyunlara taşınıyor

Kripto paralar ve onların ani başarısı; finans endüstrisi, büyük veri çalışmaları ve birçok önemli global ekonomi alanının gözünü blok zinciri uygulamalarına çevirmesine sebep oldu. Bununla beraber oyun endüstrisi, Blockchain temelli teknolojiler için uzak bir alan gibi görünebilir. Ancak Chimaera Platform, oyunculara ve oyun geliştiricilerine sunduğu Blockchain temelli çözümlerle birlikte çevirmiçi oyunlarda kapalı ve kullanıcılardan güç alan bir ekonomi sunuyor. Bu model, hem oyuncuların hem de geliştiricilerin gerçek dünyada gelir elde etmesini de sağlıyor. 23 Mart itibarıyla halka açık ön satışlara başlayan platform; oyun içi ekonomileri, varlık sahipliğini, topluluğu ve hatta PVP mücadeleyi devrimsel bir dönüşüme sokmayı vadediyor.

Chimaera Platform ne vadediyor?

Chimaera Platform, 2013 yılında aynı takımın çıkardığı Huntercoin projesinin devasa bir genişlemesi. Huntercoin, blok zinciri teknolojisi ile kripto paraları oyun içerisine taşıyan ve oyuncuların oyun oynayarak kripto para kazanmasını sağlayan ilk MMO örneğiydi. Şimdi ise Chimaera Platform, “merkeziyetsiz özerk evrenler” yaratabilmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunuyor. Chiaera blok zincirini kullanan MMO oyunlarının sunucuya ihtiyacı yok ve blok zinciri teknoloji sayesinde hacklenemez hesaplarla üst düzey bir güvenlik sağlanıyor. Bununla birlikte oyun içi ekonomisi tamamen adil ve açık kaynaklı. Blok zinciri teknolojisi sayesinde oyun ekonomisi tamamen dış etkenlerden bağımsız hale geliyor ve oyunda sahip olduğunuz eşya veya para, gerçekten sizin oluyor.

Geliştiricilerin ürünlerini Chimaera blok zinciri üzerine konumlandırmaları da onlara önemli faydalar sağlıyor. Platform herhangi bir teknoloji ve oyun motoru ile oluşturulmuş oyunlar için hazır durumda. Çevrimiçi oyun geliştiren geliştiricilerin en yüksek finansal külfeti olan sunucu maliyeti bu sistemde yok. Geliştiriciler oyun içerisinde oluşturulan paralardan sabit bir gelir elde edebildiği gibi belirli abonelik ücretleri belirleme ve içerik satma gibi opsiyonlara da sahip. Bu da gelir modelleri oluşturma anlamında birçok yeni modelin kapılarını açıyor.

“Düşün, üret, oyna!” mottosuyla yola çıkan Chimaera Platform’un öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Dijitalden gerçek dünyaya kolayca çevrilebilen ödüllü oyun içi ekonomileri

Blockchain teknolojisi sayesinde oluşturulan ve satın alınan varlıkların mutlak sahibi olabilme

Üçüncü parti uygulamalarına gerek kalmadan güvenli, hızlı ve neredeyse ücretsiz para transferleri ve ödeme seçenekleri

Oyunu oynadıkça ürettiğiniz, Blockchain tabanlı “insan madenciliği” sistemi

Üçüncü şahıslardan bağımsız eşler arası oyun sistemi

Blockchain kullanıcıları için içerisinde geliştirici, topluluk, işlem platformu, çoklu oyuncu arenası ve daha fazlasının olduğu tam bir ekosistem.

Chimaera Platform’un halka açık ön satışları 23 Nisan’a kadar devam edecek. Konuyla ilgili daha fazla detay için sizi resmi web sitesine ve Facebook sayfasına göz atabilir veya detaylı teknik veriler için white paper’ı okuyabilirsiniz.