Akıllı telefon kullanıcıları arasında en çok merak edilen uygulamalardan biri olan ChatGPT, sizce rakiplerini nasıl geride bıraktı? Mobil uygulama dünyasında finansal başarılarıyla gündeme gelen ChatGPT, Mayıs 2023’ten bu yana büyük bir gelir performansı sergiliyor. Peki, bu uygulama neden bu kadar hızlı büyüyor ve kullanıcılar onu neden tercih ediyor?

2025 yılında ChatGPT gelirleri zirveye ulaştı!

ChatGPT 2025 yılı itibarıyla mobil uygulama pazarında adeta fırtına estirdi. Yılın ilk yedi ayında uygulamanın geliri, 2024’ün aynı dönemine göre %673 artış göstererek 1.35 milyar dolara ulaştı.

Toplam tüketici harcaması ise 2 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, rakip Claude, Copilot ve Grok uygulamalarının gelirlerinin yaklaşık 30 katına denk geliyor ve ChatGPT’nin mobil pazarda ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Uygulamanın finansal başarısında en çarpıcı detay, indirme başına elde edilen gelir. Appfigures verilerine göre, uygulama her indirmeden ortalama 2.91 dolar kazandırıyor. Rakiplerin kazançları ise oldukça geride kalıyor: Claude 2.55 dolar, Grok 0.75 dolar ve Copilot sadece 0.28 dolar.

Gelir dağılımına bakıldığında ise ABD’nin %38 pay ile başı çektiği görülüyor. Almanya ise %5.3 ile ikinci sırada. İlginç bir şekilde, indirme sayısında Hindistan %13.7’lik oranla lider konumda.

Küresel indirme rakamlarına bakıldığında uygulama, 690 milyon indirmeye ulaşarak Grok’un 39.5 milyonluk indirme sayısını oldukça geride bırakıyor. Sadece 2025 yılında 318 milyon kez indirilen uygulama, geçen yıla göre 2.8 kat artış gösterdi.

İlginizi Çekebilir: Yeni Mac Pro çok daha güçlü geliyor!

2025 yılında elde edilen bu büyük başarı, ChatGPT mobil pazarda rakiplerine fark attığını ve kullanıcılar tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini gösteriyor. Gelir ve indirme sayıları ile dünya çapında etkisini artıran uygulama, finansal verilerle de kendini kanıtlamış durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın mobil pazardaki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!