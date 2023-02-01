Teknolojideki gelişmeler dünyayı hızla şekillendiriyor. En büyük değişimi de marketing pazarı yaşıyor. Reklam verenler son teknolojiyi ile daha etkileyici bir şekilde kullanarak daha fazla tüketiciye ulaşmayı hedefler. Bu nedenle de marketing sektörü, son teknolojinin hem en yakın takipçisi hem de ilk kullanıcıları konumundalar. Dünyada henüz sosyal medyanın ilk adımlarının atıldığı 2000’li yılların başında ilk Influencer’lar aracılığıyla fotoğraf-grafik afiş yöntemiyle marketing faaliyetleri başlarken, teknolojik dönüşüme bağlı olarak önce GIF’ler, sonra kısa videolar, ardından canlı yayınlar, son olarak da artırılmış gerçeklik, deepfake, 8K Ultra HD video ve Metavarse marketing başladı. Takipçi sayısı 4.5 milyar kişiye ulaşan sosyal medyanın dünyanın en büyük AVM’sine dönüşmesine paralel şekilde marketing dünyası da teknolojiyle olan ilişkisini artırarak hızlandırdı. Henüz 2020’de piyasaya sürülen ve 3. versiyonu 2022 Kasım ayında piyasaya çıkan OpenAI şirketine ait ChatGPT yani yapay zekanın gelişmiş bir dil programı kullanarak, gerçekleştirdiği analiz sonrasında sorulara yazılı ve sözlü cevap vermesi marketing dünyasının şekillendirmeye başladı. 120’yi aşkın ülkede dijital marketing konusunda birçok faaliyeti yürüten Digital Exchange’in uzman ekibi, ChatGPT’nin reklam sektöründe yaratacağı etkileri anlattı.

Sorulara Yanıtları Verecek

Marketing faaliyetinin sorulara doğru ve etkili yanıtlar verme işi olduğunu belirten Digital Exchange’in pazarlama ekibi ChatGPT kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hem marka hem de marketing tarafında soru biçimlerinin değişeceğini belirtti. ChatGPT’nin 3. versiyonu ile sorulara kapsamlı ve derinlikli yapay zeka yanıtları verildiğini hatırlatan Digital Exchange ekibi, şunları söyledi: “Marketing öncesinde hedef kitleyi tespit etme, onlara uygun ürün ve hizmeti belirleme, hangi Influencer’ın tercih edileceği, Influencer ile hangi yöntemle bir gelir modeli uygulanacağı, marketing yöntemi, hangi sosyal medya mecrasında yayınlanacağı, marketing sonunda ürünü satın almak için tüketicinin markaya mı yoksa başka satıcıya mı yönlendirileceği gibi birçok soru vardır. Bunlara verilen en doğru yanıtlar, nitelikli bir marketing yapılmasının yolunu açar. Bugüne kadar soruları etkin bir arşiv çalışmasıyla birlikte bizler yapıyorduk. Bugün ChatGPT’nin varlığıyla birlikte eldeki bilinen, bilinmeyen tüm verilerin işlenip ortaya yapay zeka ile yanıtların çıkması marketing faaliyetlerini daha kolaylaştıracaktır.”

Dahiyane Projelere İmza Atılacak

ChatGPT’nin e-posta, blog pazarlama ve reklam senaryosu yazımına büyük katkılar sağlayacağını belirten Digital Exchange ekibi, şu ifadeleri kullandı:

“İşimizin önemli bir bölümünü e-posta pazarlama, blog yazma ve reklam senaryosu oluşturuyor. Yani metin fikri ve onu fikre uygun şekilde kâğıda dökebilmek çok önemlidir. Marketing büyük bir hız gerektirir. En doğru metni, en hızlı sürede üretmenizi ister. ChatGPT ile hem marketing yapılacak ürün ve hizmeti yapay zeka sayesinde en doğru şekilde tanımak, hem de gerekli metinleri en nitelikli şekilde ortaya koymak mümkün. Dolayısıyla kısa bir süre sonra ChatGPT’nin marketing sektöründe birçok dahiyane projeye imza atması mümkün. Öte yandan başta teknoloji firmaları olmak üzere, sosyal medya üzerinden marketing yapan tüm markaların ChatGPT ile işlerini sürdürmek isteyeceklerini düşünüyoruz. Ama unutulmamalı ki ChatGPT’nin kendisi de insan faktörü olmadan elindeki bilgilerin tam olarak sahaya yansıyamayacağını düşünüyor. Bu nedenle de teknolojinin tamamen hakimiyetinden öte, insan faktörüne yardımcı olduğu senaryoyu düşünmek ve buna uygun davranmak gerekiyor.”

İnsan ile Uyumu Büyük Başarı Yaratacak

ChatGPT’nin şu anda orijinal fikirleri geliştirmek ve hızlı, etkili metin yazmak için marketing sektörünün en büyük yardımcısı konumunda olduğunu belirten Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir tartışma da beraberinde yürüyor. Gazeteciler, metin yazarları, öğretmenler, senaristler, finans, yazılım mühendisliği, grafik tasarımı gibi alanlarda çalışanların işsiz kalacağı endişesi hakim. Eğer marketing sektörü ChatGPT’yi insan faktörünün yerine koymak yerine insan ile uyumlu hale getirirse, kazanan markalar olacak” dedi.

Ömürlük Müşteri Potansiyeli Geliyor

ChatGPT’nin marketing sektörüne kazandıracağı nitelikleri sıralayan Emrah Pamuk, şu ifadeleri kullandı: “Her teknolojik yenilikte bir değişimin kaçınılmaz olduğunu anlatan Pamuk, “Bugün 6G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte yakında marketing yapılan bir çikolatanın tadını tüketici oturduğu yerden alabilecek. Bir kahvenin kokusunu duyabilecek. Her yeni teknolojiye açığız. ChatGPT’nin güçlü özellikleriyle, müşteri adaylarınızın satış sürecinizde verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. İnsanlar genellikle destek ekibinizi telefonla aramak yerine kısa mesaj göndermeyi tercih edebilir ve ChatGPT gibi bir araçla onları ömür boyu sürecek müşterilere dönüştürme şansınızı artırmak mümkündür. Böylece, ChatGPT ile, işinizi bir sonraki seviyeye taşımanıza olanak tanıyan etkileşimli bir yapay zeka pazarlama aracıyla, yeni müşteri adaylarınızı müşterinin yolculuğuna kolay ama sağlam bir başlangıçla götürebilirsiniz.”