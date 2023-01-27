Çok konuşulan ChatGPT‘nin arkasındaki şirket olan OpenAI, LinkedIn’e yaptığı açıklamada, hizmetin bir milyon kullanıcı gibi etkileyici bir rakama ulaşmasının sadece beş gün sürmesiyle övündü. Bu, şirketin diğer büyük internet hizmetleriyle karşılaştırarak dikkat çektiği şaşırtıcı bir hız artışı olarak yer alıyor.

TikTok‘un listede yer almaması merak uyandırıyor. Sosyal ağ şu anda dünyanın en büyüklerinden biri ve bir milyar kullanıcıya ulaşması sadece üç yıl sürdü. Facebook ve Instagram sosyal medya dünyasının en önemli uygulamalarından ikisi, ancak her ikisinin de bir milyon kullanıcı tabanına ulaşması birkaç ay sürdü.

Spotify kanadına bakacak olursak Ekim 2008’de faaliyete geçti ve Mart 2009’da ya da faaliyete geçtikten yaklaşık beş ay sonra ‘bir milyon kullanıcı tabanına’ ulaştı.

Netflix için de bir milyon abone tabanına ulaşmak çok daha zor bir görevdi ve şirketin bu noktaya gelmesi 3,5 yıla yakın bir zaman aldı.

Seçilen verilerin, yapay zekâ yazma platformu tarafından elde edilen başarının etkisini azaltmıyor. ChatGPT, mümkün olan en çeşitli kullanımlarla bir sıçrama yapıyor. Sadece hizmetin çok yönlülüğü değil, aynı zamanda sonuçlarının kalitesi de interneti şaşırttı ve Microsoft’tan milyar dolarlık bir yatırım gelmesine neden oldu.

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ChatGPT’nin sunduğu olanakların çeşitliliği, kötüye kullanımı ve yeni teknolojinin öldürmesi beklenen iş ilanlarının sayısı konusunda da endişelere yol açıyor. Potansiyel sorunlar göz ardı edilmedi, ancak çözümler henüz sunulmadı.