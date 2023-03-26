Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız haberde, akıllı telefonların gümrük kıymeti gözetim uygulamasının değiştiği bilgisini paylaşmıştık. 28 Şubat tarihinde resmi gazetede yayımlanan kararla beraber, Mart ayı sonunda telefonların fiyatlarında bir artış bekleniyordu. Sonunda bu kararın hayata geçeceği gün geldi!



28 Mart Tünelden Önceki Son Çıkış Olabilir!

Resmi Gazete’de 28 Şubat’ya yayımlanan yeni kararla birlikte akıllı telefonların ithalatında gözetim uygulaması genişletildi. Adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

2020 yılından beri yürürlükte olan bu kararda yapılan değişiklikle beraber, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek olan bir gözetim belgesi ile yapılacak.

28 Mart’tan, yani önümüzdeki Salı gününden, itibaren geçerli olacak bu kararla beraber bir cihazın gümrük kıymeti 350 doların altında olsa bile 350 dolarmış gibi vergilendirilecek. Yani telefonların fiyatında bir artış yaşanması muhtemel. Telefon almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var.

Yeni düzenlemeyle beraber, özellikle giriş seviye telefonların fiyatında bir artış yaşanması bekleniyor. Giriş seviye telefonların fiyatının artması ve albenisinin düşmesi nedeniyle, daha üst segment cihazların fiyatlarında da bir artış görebiliriz. Zaten ateş pahası olan cep telefonu fiyatlarının artması, yeni bir telefon için alışverişe çıkacakları üzebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar değişecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!