Celsius Network CEO’su Alex Mashinsky, kripto şirketinin Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulunmasından aylar sonra bir istifa mektubu sundu. CEO’nun istifası hemen yürürlüğe girdi. Ancak bir açıklamada şirketin alacaklılara “en iyi sonucu” sağlamasına yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Mektubunda, “CEO olarak devam eden rolümün artan bir dikkat dağınıklığı haline gelmesinden dolayı üzgünüm ve topluluğumuzun üyelerinin karşı karşıya olduğu zorlu mali koşullar için çok üzgünüm. Aradan bu yana, şirkete ve danışmanlarına, şirketin paraları alacaklılara en adil ve en verimli şekilde iade etmesi için uygun bir plan ortaya koymasına yardımcı olmak için yorulmadan çalıştım.” diye yazdı. Duyuru yapıldıktan sonra, CoinMarketCap’e göre şirketin kripto para birimi CEL token’ın değeri %7’den fazla düştü.

Mayıs ayı itibariyle Celsius, müşterilere 8 milyar dolardan fazla kredi ve yönetim altındaki yaklaşık 12 milyar dolarlık varlıkla kripto kredi alanındaki en büyük oyunculardan biriydi. Firma, müşterilerin kripto parasını ödünç almak için çok yüksek faiz oranları ödemeye istekli karşı taraflara ödünç verecek ve Celsius bu gelirin bir kısmını kullanıcılarla paylaşacaktı.

Yapı, endüstri çapında bir likidite sıkışıklığı sırasında çöktü. Bu da Celsius’ın Haziran ayında para çekme işlemlerini duraklatmasına neden oldu. Piyasadaki çöküş ayrıca diğer şirketlerin varlıklarını dondurmasına ve en az üçünün iflas başvurusunda bulunmasına neden oldu.

Eski çalışanlara ve dahili belgelere göre, kripto şirketi son kargaşaya yol açan bir dizi dahili yanlış adım gördü. Birden fazla çalışan, risk alma, düzensizlik ve iddia edilen piyasa manipülasyonu resmini çizdi.

Geçen hafta sızdırılan bir iç toplantı, Celsius’ın borcunu yeni bir kripto para birimine dönüştürmek için erken aşama planını tartıştı. Plana göre Celsius, müşteriler için bir IOU görevi görecek “sarılmış token’lar” yayınlayacak. Token’lar, Celsius’ın müşterilere borçlu olduğu ve sahip oldukları varlıklar arasındaki oranı temsil eder.

Teminatsız Alacaklılar Komitesi, iflas mahkemesine yaptığı başvuruda şunları yazdı: ”Bugünkü duyuru borçluların, komitenin ve diğer tüm paydaşların bu davaları hızlı ve verimli bir şekilde ilerletmeye odaklanmasını sağlayacak olumlu bir adımdır.”

Ayrıca şirketin Finans Direktörü Chris Ferraro’nun Celsius’ın Yeniden Yapılanma Başkanı ve Geçici İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacağı da dosyadaki bilgiler arasında.