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Cebinizi Yakmayacak Laptop Önerileri | (3.500 – 7.000 TL)
Pandeminin patlak vermesiyle laptop piyasası artan talebe karşılık vermekte zorlanarak çalkantılı günler yaşamıştı. Biz de bugün piyasa biraz daha toparlanmışken; uygun fiyata alabileceğiniz laptopları listeledik.
Eray’ın seçtiği laptoplara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Dilşah’ın seçtiği laptoplara göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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İçindekiler
HP 15-DW3017NT Intel Core i3 1115G4
Fiyatıyla öne çıkan HP-15DW3017NT, mütevazi bir teknik donanıma sahip. Fakat işlemci tarafına baktığımızda, cihazın mümkün olan en güncel işlemcilerden birine sahip olduğunu görüyoruz. Intel’in 11. nesil Core i3 işlemcilerinden birine sahip olan cihaz, oyun haricindeki birçok talebe cevap verebilecek düzeyde bir donanıma sahip.
Lenovo V15 IIL Intel Core i3 1005G1
Özellikle depolama tarafındaki avantajıyla iyi bir seçenek haline gelen Lenovo V15 IIL, 1 TB HDD ile belgelerinizi ve filmlerinizi koyabileceğiniz bol miktarda boş alana ve hızlı okuma ve yazma desteği isteyeceğiniz dosyalarınızı ve programları kullanabileceğiniz 512 GB’lık SSD alanına sahip. İşlemci tarafında da sizi üzmeyecek olan cihaz, Intel’in 10. nesil Core i3 1005G1 işlemcisiyle sunuluyor.
Dell Vostro 3400 i5-1135G7
Bütçeyi biraz daha artırdığımız zaman Dell Vostro 3400 i5-1135G7 çok güzel bir fiyat / performans laptop haline geliyor. Çerçeve kalınlıklarına takılmadığınız sürece genel kullanımda birçok talebinize cevap verebilecek güçte bir işlemci olduğunu görüyoruz. Intel Core i5-1135G7 işlemciye sahip olan bu cihazda, NVIDIA MX330 grafik kartının desteğini de görüyoruz. Böylelikle oyun kullanımı için de rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir laptop haline geliyor.
HP 15S-FQ2050NT Intel Core i3 1125G4
Bütçe dostu seçeneklerden bir diğeri de HP 15S-FQ2050NT Intel Core i3 1125G4. Diğer HP modeline göre daha düşük bir depolamaya sahip olsa da; hazır lisanslı olarak Windows işletim sistemi kurulu olarak gelmesi bir avantaj.
Lenovo IdeaPad L3-15IML Intel Core i5 10210U
Laptop denildiğinde bugün akla gelen ilk markalar arasında olan Lenovo, IdeaPad serisiyle de birçok satış başarısı elde etti. Burada da, alışkın olduğumuz IdeaPad çizgilerini gördüğümüz cihaz, Intel Core i5 10210U işlemciyle desteklenmiş.
Huawei MateBook 13 AMD Ryzen 7 3700U
Laptop dünyasının son 2 yıldır yükselen yıldızı hiç şüphesiz Huawei oldu. Kullandıkları ince ve hafif kasa yapısıyla ve neredeyse çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken MateBook modelleri, şuanda ülkemizde en çok tercih edilen laptop serilerinden biri. AMD’nin Ryzen 7 3700U işlemcisiyle gelen MateBook 13, şık ve elegan bir laptop arayan kullanıcılar için tercih edilesi bir seçenek.
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