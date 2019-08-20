Caviar’dan iPhone 11 için meteor taşlı özel seri!

Apple’ın en yeni akıllı telefonu olan iPhone 11, 10 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulacak. Akıllı telefonlar için özel kaplamalara imza atan Caviar şirketi ise Apple’dan önce davranarak yeni iPhone için tasarladığı özel seriyi duyurdu.

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iPhone 11 tanıtılmadan ultra lüks versiyonları duyuruldu

Rusya merkezli Caviar; Apple ve Samsung’un üst seviye akıllı telefon modelleri ile bar (tuşlu) telefonlar için yüksek kaliteli kaplamalar üretiyor. Firma, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 11 için tasarladığı özel seriyi tanıttı. Her biri çok değerli taş ve materyaller ile hazırlanan uzay serisinde toplam 6 farklı kaplama bulunuyor. Örneğin; en ucuz versiyon olan Apollo 11’de yangına ve düşmeye karşı dirençli kevlar, titanyum ve kompozit maddeler kullanılmış. En pahalı versiyon Universe Diamond’da ise elmas ve yakut malzemelerin yanı sıra gerçek Ay parçaları ve mekanik bir tourbillon saate yer verilmiş.

Tanıtılan özel tasarımlar sayesinde iPhone 11’in arka kamera tasarımı da bir anlamda kesinleşmiş oldu. Her biri 12 megapiksel çözünürlüğündeki üçlü arka kamera kurulumuna sahip olan telefonda kamera bölümü kare bir çerçeveye alınmış. Bunun dışında normal versiyonda 5.8 inç, Pro sürümünde ise 6.5 inç boyutunda OLED ekranlar göreceğiz.

Özel tasarım lüks iPhone 11’in fiyatları ise cep yakacak cinsten. Caviar’ın ön sipariş ile sunduğu telefonlardan en ucuzu olan Apollo 11’in 64 GB depolamaya sahip başlangıç sürümü 4.760 dolar olarak fiyatlandırılmış. En pahalı versiyon olan ve yalnızca 1 adet üretilecek Universe Diamond’un 512 GB depolamaya sahip sürümü ise tam 50.200 dolarlık fiyatıyla kullanıcısını bekliyor.