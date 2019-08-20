Xiaomi Mi 9T ipuçları (VIDEO)

Xiaomi Mi 9T ipuçları videomuzda, hem bu model üzerinde hem de MIUI arayüzüne sahip diğer Xiaomi telefonlarında faydalanabileceğiniz özellikleri sıraladık.

Bakalım gündelik hayatta işe yarar ipuçları neler?

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Xiaomi Mi 9T ipuçları

İşe yarar bazı özellikler

İlk olarak telefonun kendisine has açılır kapanır ön kamera sistemi için düşünülmüş efekt özelliği ile başlayalım. Telefonun ayarlar menüsünden ek ayarlar seçeneğine gelerek ulaşabileceğiniz “ön kamera efektleri” bölümü bulunuyor. Burada 6 farklı sesi, kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Bildiğiniz gibi Mi 9T modelinde ekrandan parmak izi sensörü yer alıyor. Ayarlar bölümünde kilit ekranı ve parola seçeneğinde, parmak izlerini yönet kısmında farklı parmak izi animasyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede parmak iziniz okunurken, farklı animasyonlar ekranda beliriyor.

Telefonda yer alan bir diğer özellik ise, her zaman açık ekran. Telefonun ekran ayarlarında ortam ekranı seçeneğine geldiğinizde, birbirinden farklı pek çok her zaman açık ekran tasarımlarına ulaşabiliyorsunuz. Yeni MIUI güncellemesiyle beraber karanlık mod cihazda yer alıyor. Yine ekran bölümünden karanlık mod seçeneğini aktif ederek telefonun tüm arayüzünün siyah renklere bürünmesini sağlayabilirsiniz.

Bu ve benzer tüm ipuçları için videomuzun tamamını izlemenizi tavsiye ederiz.