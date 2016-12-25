Cassini, Titan’da İlginç Bulutlar Fotoğraflamayı Başardı

Cassini uzay aracı görev bitiş tarihi olan 2017 yılının Eylül ayına kadar bizleri şaşırtmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Cassini’nin dünyaya gönderdiği son fotoğraflar Satürn’ün aylarına dair daha önce görülmemiş şeyler içeriyor. Mekiğin kameraları ilk defa Titan’ın kuzey bölgelerinden iki farklı görüntü yakaladı. Fotoğraflar California eyaletinin Pasadena şehrinde bulunan NASA’nın Caltech’deki JPL labortavuarı tarafından yayınlandı.

Mekiğin iki kamerasından birisi siyah beyaz çekim yapıyor. Bu kameralar Imaging Science Subsystem (ISS) ve Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS). Özellikle siyah beyaz fotoğrafta ayın parlak bulutları fotoğrafta yer almıyor. Peki nasıl oluyor da bulutlar bir kamerada yer alırken diğerinde yer almıyor? Araştırma ekibinin yaptığı açıklamaya göre hazırladıkları bilgisayar modellerinde Titan’ın kuzeyinde yaz başlarken bulutların yer alması gerekiyor. Bu bulutlar siyah beyaz çekim yapan ISS kamerasında yer almıyor çünkü daha kısa ve kızılötesine yakın dalga boyundaki bulutlar kamerada çok daha ince gözüküyor. Diğer taraftan VIMS tarafından kullanılan daha uzun kızılötesi dalgalar kameranın bulutları daha kalın bir şekilde yakalamasını sağlıyor. Bu fotoğraflar 7 Haziran ve 25 Temmuz’da gerçekleştirilen Titan uçuşlarında çekildi.