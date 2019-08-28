Casper VIA S kutusundan çıkıyor (VIDEO)

Casper VIA S kutu açılış videomuzda, şirketin en yeni telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım cihaz bizlere neler sunuyor?

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Casper VIA S özellikleri

Pazartesi günü itibarıyla satılacak telefon 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı varyasyonla geliyor. Bunlardan ilki 1799 TL, ikincisi ise 1999 TL fiyatla satılacak. Ayrıca Vodafone aracılığı ile 12 taksitle telefonu satın almak mümkün olacak.

Üç farklı renk seçeneği sunan modelde damla çentik tasarımı ve polikarbon kasa bulunuyor. Ekran 6.26 inç ve HD+ çözünürlük sunuluyor. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan modelde 3 GB RAM ve microSD kart desteği sunuluyor. Zaten 64 GB ve 128 GB dahili depolama alanı seçeneklerinin sunulduğunu söylemiştik.

Kamera tarafında yapay zeka destekli 13 MP ana kamera ile beraber 2 MP derinlik algılayıcısı bulunuyor. Ön tarafta ise yine yapay zeka ile güçlendirilmiş 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Son olarak batarya kapasitesi ise 3500 mAh seviyesinde.

Kutu içeriğinde kılıf, kırılmaz cam, kulakiçi kulaklık ve 5V 2A güç sağlayan bir şarj adaptörüyle birlikte microUSB kablosu yer alıyor.