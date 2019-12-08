RTX 2080’li yerli laptop! Casper Excalibur G900 inceleme

Casper Excalibur G900 (G900.9750-D780A) incelemesi ile karşınızdayız. Piyasanın en güçlü yerli bilgisayarlarından biri konumunda olan G900, Intel Core i7 9750H ve Nvidia GeForce RTX 2080 ile geliyor.

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Casper Excalibur G900 özellikleri

G900, sunduğu özellikler ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Konfigüratör üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz G900’ün bize gelen versiyonu ise oldukça dolu dolu.

Kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı bulunan cihazda 32 GB DDR4 2666 Mhz bellek 1 TB + 1 TB olacak şekilde 2 TB M.2 SSD depolama alanı yer alıyor.

15,6 inç Full HD IPS bir ekrana sahip olan Casper Excalibur G900, 144 Hz tazeleme hızı ve 5 ms gecikme sunuyor. Kenarlarda 4,7 mm bir incelik sunan laptop bu sayede rahat bir kullanım vadediyor.

Dolby Audio destekli 2 adet 2 Watt değerinde hoparlörler ile yeterli bir deneyim sağlayan cihaz, RGB destekli klavyesiyle ve ön aydınlatmalarıyla da RGB severler için dikkat çekici konumda.

Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği ile güncel bağlantılarda sorunsuz çalışan Excalibur G900, HDMI, Mini Display Port ve Tip-C bağlantılarına ve en önemlisi RJ45 LAN desteğine de sahip. Böylece daha iyi bir ekrana aktarım yapabilir, LAN ile de daha stabil bir bağlantı alabilirsiniz.

Casper Excalibur G900 teknik özellikleri