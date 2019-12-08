Dizüstü Bilgisayar
RTX 2080’li yerli laptop! Casper Excalibur G900 inceleme
Casper Excalibur G900 (G900.9750-D780A) incelemesi ile karşınızdayız. Piyasanın en güçlü yerli bilgisayarlarından biri konumunda olan G900, Intel Core i7 9750H ve Nvidia GeForce RTX 2080 ile geliyor.
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Casper Excalibur G900 özellikleri
G900, sunduğu özellikler ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Konfigüratör üzerinden dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz G900’ün bize gelen versiyonu ise oldukça dolu dolu.
Kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi ve Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı bulunan cihazda 32 GB DDR4 2666 Mhz bellek 1 TB + 1 TB olacak şekilde 2 TB M.2 SSD depolama alanı yer alıyor.
15,6 inç Full HD IPS bir ekrana sahip olan Casper Excalibur G900, 144 Hz tazeleme hızı ve 5 ms gecikme sunuyor. Kenarlarda 4,7 mm bir incelik sunan laptop bu sayede rahat bir kullanım vadediyor.
Dolby Audio destekli 2 adet 2 Watt değerinde hoparlörler ile yeterli bir deneyim sağlayan cihaz, RGB destekli klavyesiyle ve ön aydınlatmalarıyla da RGB severler için dikkat çekici konumda.
Wi-Fi ac ve Bluetooth 5.0 desteği ile güncel bağlantılarda sorunsuz çalışan Excalibur G900, HDMI, Mini Display Port ve Tip-C bağlantılarına ve en önemlisi RJ45 LAN desteğine de sahip. Böylece daha iyi bir ekrana aktarım yapabilir, LAN ile de daha stabil bir bağlantı alabilirsiniz.
Casper Excalibur G900 teknik özellikleri
- 15,6 inç FHD IPS 144 Hz 5 ms ekran (178″ görüş açısı)
- Intel Core i7 9750H işlemci
- Nvidia GeForce RTX 2080 MaxQ ekran kartı
- 32 GB DDR4 2666 Mhz
- 1 TB + 1 TB M.2 SSD (1.8GB/s okuma yazma)
- 2W x 2 Stereo Speaker (Dolby Audio)
- 1 MP HD 720p kamera
Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı dizüstü bilgisayar! | Asus Vivobook S14
Asus VivoBook S14 S432FL-EB017T incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un ScreenPad 2.0 teknolojisini de artık destekleyen yeni nesil Vivobook modelleri 18 mm inceliğinde ve 1,4 kg ağırlığında geliyor.
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İnce, Şık ve Zarif
Özellikle gençlerin dikkatini çekebilecek güzel renk seçenekleriyle gelen Asus Vivobook S14, 322.4 x 211.7 x 18 mm boyutlarında bir cihaz. 14 inç FHD LED ekran kenarlarında 5,3 mm inceliğe sahip olan dizüstü bilgisayar. 45% NTSC renk gamutu desteği de sağlıyor.
Windows Hello desteği
Intel Core i5 8265U işlemcisi ve Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ile birçok oyunda da rahat bir deneyim sunan Vivobook S14, 256 GB SSD, 8 GB bellek ve Wi-Fi ac ile BT 5.0 gibi özellikler de sunuyor.
Asus VivoBook S14
Arkadan tek renk aydınlatmalı ciklet klavyesi de rahat bir kullanım vadederken ergo lift menteşe de klavyenin 3,5 derece eğim kazanmasını ve kolay yazım imkanı sunuyor.
Harman Kardon sertifikalı sesiyle müzik ve film zevkinizi katlayan cihaz, fiyat-performans noktasında rahatlıkla tercih edilebilecek bir cihaz durumunda.
Dizüstü Bilgisayar
240 Hz ekran, RTX 2070 ekran kartı! | ROG Zephyrus S GX502
ROG Zephyrus S GX502 incelemesi ile karşınızdayız. 240 Hz ekranı ile, daha ince, daha hafif ve daha güçlü gelen GX502 detaylarına göz atıyoruz.
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Asus’un en dikkat çekici oyuncu dizüstü bilgisayarlarından olan Zephyrus S GX502, kendi sloganı olan “Daha küçük, daha ince, daha güçlü!” mottosuna uyan bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Klasik 15 inç dizüstü bilgisayarlarına göre %42 daha hafif ve %25 ince olmasına rağmen Intel Core i7 9750H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartını barındıran cihaz tam bir canavar konumda.
15.6 inç boyutunda 240 Hz yenileme imkanı sunan Full HD LED panel barındıran GX502, 3 ms tepkime süresi ve %72 NTSC desteği sağlıyor. Ayrıca %100 sRGB ve %81 Pantone destekleri de mevcut.
Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB DDR4 2666MHz bellek, 1TB PCIe Gen3 x4 SSD gibi detaylarıyla gelen Asus ROG Zephyrus S GX502, donanımsal olarak gerçek manada üst seviye olduğunu vurguluyor.
Bu sistemi soğutmak için Aktif Aerodinamik Sistemi (AAS) adlı özel bir sistem kuran Asus mühendisleri, hava akışını % 22 artırmak için ilave hava kanalları açarken, kendi kendini temizleyen termal modül eklemeyi başarmış.
Cihazın diğer tüm detayları ve özelliklerini videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
800 TL İNDİRİMDE! Ryzen 7’li laptop Lenovo S145-15API inceleme
Lenovo S145-15API inceleme videomuzda, Cuma indirimleriyle fiyatı 3899 TL‘den 2999 TL‘ye düşen modelin detaylarına yakından bakıyoruz.
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Lenovo S145-15API inceleme
Modelin tasarımına baktığımızda Gümüş, fırçalanmış alüminyum görünümünde ancak plastik kasa ile karşılaşıyoruz. Sağ tarafta SD kart okuyucu ve kulaklık sol tarafta ise HDMI, 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.1 yuvaları sıralanmış durumda. Tam teşeküllü oldukça rahat bir klavyeye sahip modelde, NumPad bölümü de yer alıyor. Tasarım tarafında ayrıca ürünün 2 kg’ın altında olması önemli detay.
15.6 inç boyutlu ekranda TN panel kullanan cihazda 1920 x 1080 Full HD çözünürlük sunuluyor. Gücünü AMD Ryzen 7 3700U işlemcisinden alan modelde dahili GPU olarak RX Vega 10 GPU yer alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 512 GB NVMe SSD yer alıyor. SSD’nin NVMe olması sayesinde, 1000 MB/s okuma yazma hızlarına ulaşılabiliyor. Depolama kısmında cihazda ayrıca bir Sata SSD yuvası var. Bu sayede isteyen kullanıcılar 2.5 inç bir SSD satın alarak sistemlerini yükseltebiliyorlar.