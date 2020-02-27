Casio G-Shock Gsquad sporcu saatleri duyuruldu

Casio G-Shock Gsquad modeli firma tarafından resmi olarak duyuruldu. Cihaz GPS, optik nabız ölçer, altimetre, barometre gibi birçok özelliğe sahip olacak.

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CASIO G-SHOCK GBD-H1000 modeli spor hayatınız için ihtiyaç duyduğunuz bütün verileri toplayacak

Casio G-Shock Gsquad GBD-H1000 modelinin birçok özelliği yayınlanan basın bülteniyle tanıtıldı. Bunlardan bazıları; optik nabız ölçer, GPS, altimetre, barometre, pusula, termometre ve ivme sensörü. Cihaz sanki bir İsviçre çakısı gibi her özelliğe sahip fakat henüz açıklanmayan ve kafalarda soru işaretleri bırakan özellikler de var. Örneğin cihazın nasıl bir çözünürlüğe sahip olacağını bilmiyoruz ve su geçirmezlik konusunda hangi sertifikalara sahip olduğunu bilmiyoruz. Cihazın uygulama desteği ile beraber bütün spor verilerinizi kayıt altına alabileceksiniz. Deniz seviyesinden kaç metre yükseklikte antrenman yaptığınızı, yaptığınız koşudaki maksimum hızınızı, bu sırada nabzınızın kaça çıktığını, kaç kalori yaktığınızı, tur zamanınızı vs. bu verilerden sadece birkaçı. Cihazın içinde bütün dallardaki sporcuların işine yarayabilecek donanım mevcut. Bu verilerin düzenli kayıt altında olması; rakamlara takıntılı sporcular ve profesyonel sporcular için bulunmaz nimet olacaktır.

Batarya ömrü ne kadar?

Casio’nun belirttiğine göre CASIO G-SHOCK GBD-H1000 modelini bütün donanım, sensörler ve GPS aktif olmak üzere; tam şarjda 14 saat aralıksız kullanabileceksiniz. Diğer yandan bütün donanımı ve sensörleri devre dışı bırakarak sadece saat modunda kullanırsanız Casio tam şarjda 12 aya varan pil ömrü vadediyor. Firmanın verdiği bilgilere göre cihaz bu kadar uzun pil ömrünü ise güneş enerjisi panelli şarj desteği ile sağlayacak. Cihazın ağırlığı ise 110 gram olup biraz ağır tarafta kaldığını söyleyebiliriz ama öte yandan bu kadar donanım barındıran bir saat için görece başarılı bir ağırlık değeri olmuş. Casio G-Shock Gsquad GBD-H1000 modelinin nisan ayı gibi satışa sunulması bekleniyor.