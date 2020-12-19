Canoo, fütüristik tasarımlı panelvanı MPDV’yi duyurdu

Canoo firması bu fütüristik araç ile taşımacılıkta kullanılacak şık ve çok amaçlı bir alternatif olmayı hedefliyor. Aracın başlangıç fiyatının 33.000 dolar olması ve 2023 yılı gibi trafiğe çıkması bekleniyor. Firma daha önce de ürettiği araçları müşterilerine abonelik yoluyla satmayı planladığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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MPDV modelinin özelliklerine bir göz atalım

MPDV, iki farklı model olarak piyasaya sürülecek. MPDV1 modeli 5.5 metreküp, MPDV2 modeli ise 11 metreküp‘lük yükleme hacmine sahip olacak. Her iki varyantta 200 hp güç ve 320 Nm tork ile gelecek. Taşıyabilecekleri maksimum yük ve tam şarjla alabilecekleri yol, pil boyutuna bağlı olacak. Başlangıçta MPDV1 modeli için üç seçenek olacak. 40 kWh’lik pil ile 210 km, 60 kWh’lik pil ile 305 km ve 80 kWh’lik pil ile 370 km yol alınabilecek. MPDV2 modeli için bu değerler 48 ile 65 km arasında değişebilecek. Panelvan ayrıca ikici seviye otonom sürüş özelliği de sunacak.

MPDV’yi en ilginç kılan unsur tasarımı. Araç sanki son dönemde hatalarla dolu çıkış yapmasıyla oyuncuların gündeminden düşmeyen Cyberpunk 2077 oyunundan fırlamış gibi. MPDV iç tasarımında da sürücülerin hayatını kolaylaştıran detaylara sahip. Örneğin sürücü tarafındaki kapıda elektrik prizleri, telefon tutucuları ve saklama alanı bulunurken yaklaşık 2 mt’lik yükseklik ise içeride dolaşmak için bolca alan sunuyor. Ayrıca yükleme rampası, saklama dolabı, elektrikli aletler için 240 voltluk priz ve hatta katlanabilir bir dolly de araçta mevcut.

Canoo firmasının MPDV model elektrikli panelvanı, fütüristik tasarımı ve sunduğu kullanıcı dostu özellikler sayesinde oldukça dikkat çekici duruyor. Umarın bu ve benzeri araçları ülkemizde de en kısa zamanda görebiliriz.