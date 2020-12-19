Otomotiv
Canoo, fütüristik tasarımlı panelvanı MPDV’yi duyurdu
Canoo firması bu fütüristik araç ile taşımacılıkta kullanılacak şık ve çok amaçlı bir alternatif olmayı hedefliyor. Aracın başlangıç fiyatının 33.000 dolar olması ve 2023 yılı gibi trafiğe çıkması bekleniyor. Firma daha önce de ürettiği araçları müşterilerine abonelik yoluyla satmayı planladığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.
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MPDV modelinin özelliklerine bir göz atalım
MPDV, iki farklı model olarak piyasaya sürülecek. MPDV1 modeli 5.5 metreküp, MPDV2 modeli ise 11 metreküp‘lük yükleme hacmine sahip olacak. Her iki varyantta 200 hp güç ve 320 Nm tork ile gelecek. Taşıyabilecekleri maksimum yük ve tam şarjla alabilecekleri yol, pil boyutuna bağlı olacak. Başlangıçta MPDV1 modeli için üç seçenek olacak. 40 kWh’lik pil ile 210 km, 60 kWh’lik pil ile 305 km ve 80 kWh’lik pil ile 370 km yol alınabilecek. MPDV2 modeli için bu değerler 48 ile 65 km arasında değişebilecek. Panelvan ayrıca ikici seviye otonom sürüş özelliği de sunacak.
MPDV’yi en ilginç kılan unsur tasarımı. Araç sanki son dönemde hatalarla dolu çıkış yapmasıyla oyuncuların gündeminden düşmeyen Cyberpunk 2077 oyunundan fırlamış gibi. MPDV iç tasarımında da sürücülerin hayatını kolaylaştıran detaylara sahip. Örneğin sürücü tarafındaki kapıda elektrik prizleri, telefon tutucuları ve saklama alanı bulunurken yaklaşık 2 mt’lik yükseklik ise içeride dolaşmak için bolca alan sunuyor. Ayrıca yükleme rampası, saklama dolabı, elektrikli aletler için 240 voltluk priz ve hatta katlanabilir bir dolly de araçta mevcut.
Canoo firmasının MPDV model elektrikli panelvanı, fütüristik tasarımı ve sunduğu kullanıcı dostu özellikler sayesinde oldukça dikkat çekici duruyor. Umarın bu ve benzeri araçları ülkemizde de en kısa zamanda görebiliriz.
Genel
Yalnızca 70 kg fazlası olan zırhlı Ferrari 458 Speciale!
Dışarıdan bakınca sıradan (yani standart, yoksa aracın kendisi gayet olağanüstü) bir Ferrari 458 Speciale gibi görünen ama aslında zırhlı olan bu araç, AddArmor‘a ait.
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Bu projenin dikkat çekici olan bir diğer kısmı ise zırhın çok ağır olmaması. Genelde aracın ağırlığına oldukça fazla bir ekleme olan bu zırhlama operasyonları, 458 Speciale’ye yalnızca 70 kg eklemiş. Zaten bu projenin esas amacı, süper spor araçların performanslarına büyük etki yaratmadan onları zırhlanabildiğini göstermek.
AddArmor, İtalyan süper sporu .44 Magnum mermisi dahil tüm tabancalardan gelen atışlardan koruyabilen B4-serviyesinde korumayla donatmış. Bu koruma, balistik çelikten 10 kat daha güçlü fakat %60 daha hafif olan özel bir malzeme ile sağlanmış.
Haberin başında da dediğimiz gibi araca küçük de olsa bir ağırlık ekliyor bu zırh. Fakat AddArmor bu fazlalığın, performans üzerinde hissedilmemesi adına bazı değişiklikler de yapmış. Mesela Ferrari‘nin 458 Speciale için sunduğu bütün karbon fiber opsiyonlarının yanı sıra Capristo marka egzoz sistemi de araçta bulunuyor. Böylelikle araç, fabrika çıkışı halinden yalnızca 30 kg daha ağır oluyor. Ayrıca Capristo egzoz sistemi ile aracın gücü 40 beygir artıyor. Bu da aracın zırhlı olduğunun fark edilmesini imkansızlaştırıyor.
AddArmor, 458 Speciale projesinin fiyatını tam olarak açıklamadı. Fakat prototipin yaklaşık 625 bin $ olduğunu söylüyor. Ayrıca istendiği zaman zırh uygulamasının çıkarılabileceği de belirtiliyor.
Kaynak: Carscoops
Haber
Formula 1 2021 yarış takvimi belli oldu
Formula 1, 2021 yılı için yarış takvimini açıkladı. Söz konusu takvim FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından resmen onaylandı. FIA, 2021’de düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışlarınn yer aldığı takvimi açıkladı. Takvimde Türkiye’den İstanbul Park yer almıyor.
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Dünyanın en büyük motor yarışları organizasyonu olarak kabul edilen Formula 1, yıllar sonra İstanbul Park’ta düzenlenmişti. Türkiye’de İstanbul Park’ta düzenlenen mücadeleyi L. Hamilton kazanmıştı. Bu sayede 7. dünya şampiyonluğunu ilan eden Hamilton kırılması güç bir rekora da imzasını atmıştı.
Normal şartlarda 23-25 Nisan tarihleri arasında Vietnam’ın Hanoi kentinde koşulması beklenen yarış ise ülkedeki siyasi sorunlar sebebiyle iptal edildi. Vietnam’dan açılan boşluğa gelme ihtimali bulunan 3 yarış var. Bunlar, Portekiz’den Portimao, İtalya’dan Imola ve ülkemizden İstanbul Park. Formula 1 yönetimi, son kararını önümüzdeki haftalarda duyuracak ve İstanbul’un seneye de Formula 1’e ev sahipliği yapıp yapamayacağı belli olacak.
21 Mart 2021’da Avustralya GP’si ile başlayacak Formula 1 2021 takviminde toplam 23 yarış yer alıyor. FIA’nın açıkladığı detaylara göre 2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olarak kayıtlara geçecek.
Formula 1 2021 için belirlenen yarış takvimi
- 21 Mart: Avustralya (Melbourne)
- 28 Mart: Bahreyn (Sakhir)
- 11 Nisan: Çin (Şangay)
- 25 Nisan: TBC (Pist açıklanmadı)
- 9 Mayıs: İspanya (Barselona)
- 23 Mayıs: Monaco
- 6 Haziran: Azerbaycan (Bakü)
- 13 Haziran: Kanada (Montreal)
- 27 Haziran: Fransa (Le Castellet)
- 4 Temmuz: Avusturya (Spielberg)
- 18 Temmuz: Birleşik Krallık (Silverstone)
- 1 Ağustos: Macaristan (Budapeşte)
- 29 Ağustos: Belçika (Spa)
- 5 Eylül: Hollanda (Zandvoort)
- 12 Eylül: İtalya (Monza)
- 26 Eylül: Rusya (Sochi)
- 3 Ekim: Singapur
- 10 Ekim: Japonya (Suzuka)
- 24 Ekim: ABD (Austin)
- 31 Ekim Meksika (Mexico City)
- 13 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)
- 28 Kasım: Suudi Arabistan (Cidde)
- 5 Aralık: Abu Dhabi
Genel
Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
2021‘in sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni nesil Range Rover, casus kameralara yakalandı. Jaguar Land Rover (JLR) Grubu‘nun MLA mimarisini kullanması beklenen araç, kış testleri esnasında görüntülendi.
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MLA mimarisi, şirketin yapacağı her türden araca uygun ve bir miktar elektrifikasyona yatkın bir yapı. Bu yapının tamamen elektrikli, hafif hibrit ve yeni Jaguar XJ gibi araçlarda görülmesi bekleniyor.
Bazı dedikodulara göre yeni nesil Range Rover’da, BMW‘den alınan 4.4 litrelik bir V8 yer alacak. Tabi bu motorun hafif hibrit bir sisteme sahip olacağı söyleniyor. Porsche Cayenne Hybrid gibi elektrikli SUV’ların giderek popüler olduğunu düşünürsek, yeni Range Rover’ın nasıl bir cevapla geleceğini görmek oldukça heyecan verici. Ayrıca bazı söylentilere göre Land Rover, elektrikli araç pazarında rekabet için ayrı bir model üzerinde çalışıyor.
Yeni Range Rover’a ait prototipleri görenler, düşük hızlardaki manevra ve dengeye yardımcı olan dört tekerlekten yönlendirme sisteminin olduğunu söylüyor.
JLR’nin araçta ağır kamuflaj tercih etmesinden mütevellit, tasarım konusunda bir şey söylemek zor. Velar ile başlayan yeni tasarım felsefesinin, en son nesil Evoque‘da gördük. Haliyle bu felsefenin yeni Range Rover’da da görülmesi bekleniyor. Tabi araziye daha yatkın bir çizgide olacak şekilde.
Yeni mimari için oldukça büyük yatırımlar yapan JLR’nin geleceğinin, biraz da yeni Range Rover’ın başarısına bağlı demek mümkün. Çünkü bir süre önce CEO Mary Barra, elektrikli araçlara geçişte GM‘in klasik araçları elektriklendirerek başarı yakalamasının örnek alınası olduğunu söylemişti. Yani JLR, elektrikli araçlara geçişte kült modelleriyle karşımıza çıkabilir.
Kaynak: Carscoops
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