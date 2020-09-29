Otomotiv
Honda SUV e:concept, firmanın gelecek SUV’lerine ışık tutuyor
Honda, Pekin Otomobil Fuarı 2020 kapsamında SUV e:concept adını verdiği bir elektrikli konsept SUV tanıttı. Çin Hükumeti, corona virüs salgınını kontrol altına alabildiği için de Pekin Otomobil Fuarı (Auto China 2020), yoğun kontroller eşliğinde de olsa gerçekleştirilebiliyor.
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Honda SUV e:concept özellikleri
Tamamen elektrikli bir motora sahip olduğu belirtilen bu fütüristik tasarımlı SUV, Honda’nın daha önceki elektrikli ufak şehir otomobili Honda e‘ye tasarım anlamında pek benzemiyor. Honda e’nin tanıtımı esnasında yani geçen yıl ise bazı Honda yetkilileri, bu ufak şehir otomobiliyle aynı platformu kullanan elektrikli bir kompakt SUV’nin de geleceğini belirtmişlerdi. İsminden de anlaşılabileceği üzere o tanıtımda bahsedilen kompakt SUV, Honda e:concept olarak karşımıza çıktı diyebiliriz.
Tasarımını incelediğimizde oldukça uzun bir kaput kısmına sahip olduğunu gördüğümüz aracın yerden yüksekliği de bir kompakt SUV’ye göre gayet iyi görünüyor. İnce LED farlar ise araca lüks ve fütüristik görünüm katmış. Konsept versiyonu 2 kapılı olan aracın seri üretime gireceği hâlinde 4 kapılı bir şekle bürünmesi de bekleniyor.
Aracın motorunun ise Honda e adlı ufak şehir otomobiliyle aynı, yani 152 beygir güç üreten elektrik motoru olması bekleniyor. Motorun arkada konumlanacağı düşünüldüğü için de önde uzun tutulan kaput alanı harika bir bagaj hacmi yaratabilir. Tabii bu aracın Honda e’ye göre ağırlık değeri daha fazla olacağı için Honda’nın 35.5 kWh’lık batarya paketini büyütmesi de gerekiyor.
Hatchback kardeşinde yani Honda e’de olduğu gibi bu araçta da 50 kW hızlı şarj desteğinin bulunması ve aracın bu sayede %80 şarj doluluk oranına sadece 30 dakikada ulaşabileceği de beklenenler arasında. Honda, bu elektrikli SUV konseptinin iç mekanını göstermese de Honda e’deki gibi konsol boyunca uzanan bir ekran ailesi görmeyi bekliyoruz.
Honda e’deki bu ekran ailesi, Honda’nın en güncel Connect arayüzüne sahip olduğu için de yapay zeka asistanı, akıllı telefon bağlantısı ve uzaktan güncellemeler (over-the-air updates) gibi şeyleri sunuyor. Son olarak Honda’nın bu konsept SUV’sinde gelişmiş otonom sürüş özelliklerine yer vereceğini belirttiğini de paylaşmış olalım.
Kaynak: Autoexpress.co.uk
Genel
Hyundai’nin 799 beygirlik elektrikli prototipi RM20e tanıtıldı!
Hyundai‘nin elektrikli yarış otomobili prototipi olan RM20e, Pekin Otomobil Fuarı‘nda tanıtıldı. Hyundai N departmanının performansa dair vizyonunu vurgulamak için yapılan bu araç, Veloster N modelini temel alıyor.
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Adeta bir “haddeleme mühendisliği laboratuvarı” olarak tanıtılan prototip, pist odaklı bir tasarıma sahip. Araçta önde 19 inç, arkada 20 inç boyutlarında dövme jantların yer aldığı genişletilmiş çamurluklar ve karbon fiber ön splitter yer alıyor. Ayrıca geniş bir arka kanat ve büyük havalandırma ızgaralarına sahip arka tamponda büyük bir difüzör de RM20e’de bulunuyor.
Hyundai, RM20e’nin iç mekanın detaylarına fazla girmedi. Fakat dijital bir gösterge paneli, Veloster N TCR‘den alınma bir direksiyon ve altı noktalı kemerlere sahip Sabelt koltukların bulunduğunu görmek mümkün.
799 beygir güç ve 960 Nm tork değerlerine sahip elektrik motoru, RM20e’nin ortasında konumlandırılmış. 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında tamamlayan aracın, 9.88 saniyede 200 km/s hıza çıktığı açıklandı. Arkadan çekişli olan RM20e’nin maksimum hızının 250 km/s’yi aştığı söyleniyor.
Hyundai, aracın menzilinden bahsetmedi. Fakat 60 kWh pil paketi ve 800 V hızlı şarj özelliği detaylarını doğruladı. Ayrıca RM20e’nin geliştirilmesinde, yarış arabası benzeri performans sunulurken, günlük sürüş konforunda bir sessizliğin korunmasının hedeflendiği belirtildi.
Hyundai Motor Grubu‘nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Thoman Schemera, “RM20e prototipi, Hyundai’nin performans markası N’in gelecekteki elektrikli girişimlerini işaret ediyor. Bu prototip ile N markasının, prestijli süper otomobil seviyesinde bir performans seviyesine taşındı. RM20e ile elektrikli bir modelle bile N markasının sürüş heyecanından bir şey kaybetmediği kanıtlandı.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Polestar Precept konsepti, seri üretime geçecek!
Volvo‘nun elektrikli otomobil markası olan Polestar, bu yılın başlarında Precept adındaki konseptini duyurmuştu. Bugün yapılan bir açıklamada Precept’in, seri üretim modeli olmasına yönelik geliştirme çalışmalarının olduğu söylendi.
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Pekin Otomobil Fuarı‘nda konuşan Polestar CEO‘su Thomas Ingenlath, konseptin duyurulmasından sonra çok fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı konsepti seri üretime geçirmeye karar verdiklerini açıkladı.
Precept’in seri üretim modeline dair pek fazla detaya girilmedi. Precept tanıtıldığında geri dönüştürülmüş plastik şişeler, balık ağları ve ketenden yapılmış iç mekanı ile oldukça ilgi çekmişti. Polestar, bu çevre dostu felsefeyi, üretim modellerinde büyük oranda uygulamaya çalışacağını vurguladı. Aracın, Çin‘deki yeni bir tesiste üretileceği açıklandı.
Aracın satışa ne zaman çıkacağına dair bilgi vermeyen Polestar, Precept’te, açılı gövde tasarımı, gömme kapı kolları ve simetrik açılan kapılar gibi ilginç detaylara yer vermiş. Geleneksel ön ızgaranın yerini “SmartZone” adı verilen bir kısım almış. Ayrıca araçta radar üniteleri, ultrasonik sensörler ve yarı otonom sürüş sistemi için yüksek çözünürlüklü geniş açılı bir kamera yer alıyor.
İç mekanda ise 2+2 şeklinde bir oturma düzeni yer alıyor. Altı düzleştirilmiş direksiyon simidine, 9 inçlik dijital gösterge paneli ve Google Assistant destekli 15 inçlik Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi eşlik ediyor.
Performans verileri paylaşılmayan araçta, uzun dingil mesafesinin sunduğu avantaj ile yüksek bir pil kapasitesinin bulunacağı söyleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da bu modelin, amiral gemisi bir sedan olarak satılacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
Genel
Lamborghini Urus, Graphite Capsule paketine kavuştu!
Lamborghini Urus Graphite Capsule, modifiye şirketlerinin elinden çıkmış gibi duruyor. Fakat doğrudan Lamborghini tarafından, satışa sunulan bir kişiselleştirme paketi.
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Urus Graphite Capsule, Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus ve Grigio Keres olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabiliyor. Bu pakette gövde renginden bağımsız olarak aracın ön-arka tamponlar ve yan eteklerin alt kısımları, gövde renginin mat haliyle boyanmış.
Urus’un bu özel paketinde Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus ve Verde Scandal olmak üzere dört farklı parlak detay rengi yer alıyor. Ön splitter, kapı içleri, arka rüzgarlı ve bu pakete özel 23 inç boyutlu Taigete jantlarda bu detay renklerini görmek mümkün. Ayrıca bu pakette egzozlar, siyah krom kaplamayla geliyor.
Graphite Capsule paketi sadece dış görünümde değil iç mekanda da kendine yer buluyor. Gösterge paneli ve kapı panellerinde koyu renkli anodize alüminyum kaplamalar, mat yüzeyli karbon fiber kaplamalar ve dış mekandaki vurgu renklerinin içerde de yer aldığı birçok detay yer alıyor.
Lamborghini’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Giovanni Perosino, ” Lamborghini Urus, süper spor mirasımızın DNA’sına sahip doğal tasarımı ile neredeyse sınırsız bir kişiselleştirme potansiyeline sahip. Urus Graphite Capsule, müşterilerimize, onların kişilikleri ve yaşam tarzlarını, Lamborghini’lerine bir damga gibi vurma fırsatını sunan en son koleksiyonumuz.” dedi.
Kaynak: Carscoops