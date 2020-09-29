Honda SUV e:concept, firmanın gelecek SUV’lerine ışık tutuyor

Honda, Pekin Otomobil Fuarı 2020 kapsamında SUV e:concept adını verdiği bir elektrikli konsept SUV tanıttı. Çin Hükumeti, corona virüs salgınını kontrol altına alabildiği için de Pekin Otomobil Fuarı (Auto China 2020), yoğun kontroller eşliğinde de olsa gerçekleştirilebiliyor.

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Honda SUV e:concept özellikleri

Tamamen elektrikli bir motora sahip olduğu belirtilen bu fütüristik tasarımlı SUV, Honda’nın daha önceki elektrikli ufak şehir otomobili Honda e‘ye tasarım anlamında pek benzemiyor. Honda e’nin tanıtımı esnasında yani geçen yıl ise bazı Honda yetkilileri, bu ufak şehir otomobiliyle aynı platformu kullanan elektrikli bir kompakt SUV’nin de geleceğini belirtmişlerdi. İsminden de anlaşılabileceği üzere o tanıtımda bahsedilen kompakt SUV, Honda e:concept olarak karşımıza çıktı diyebiliriz.

Tasarımını incelediğimizde oldukça uzun bir kaput kısmına sahip olduğunu gördüğümüz aracın yerden yüksekliği de bir kompakt SUV’ye göre gayet iyi görünüyor. İnce LED farlar ise araca lüks ve fütüristik görünüm katmış. Konsept versiyonu 2 kapılı olan aracın seri üretime gireceği hâlinde 4 kapılı bir şekle bürünmesi de bekleniyor.

Aracın motorunun ise Honda e adlı ufak şehir otomobiliyle aynı, yani 152 beygir güç üreten elektrik motoru olması bekleniyor. Motorun arkada konumlanacağı düşünüldüğü için de önde uzun tutulan kaput alanı harika bir bagaj hacmi yaratabilir. Tabii bu aracın Honda e’ye göre ağırlık değeri daha fazla olacağı için Honda’nın 35.5 kWh’lık batarya paketini büyütmesi de gerekiyor.

Hatchback kardeşinde yani Honda e’de olduğu gibi bu araçta da 50 kW hızlı şarj desteğinin bulunması ve aracın bu sayede %80 şarj doluluk oranına sadece 30 dakikada ulaşabileceği de beklenenler arasında. Honda, bu elektrikli SUV konseptinin iç mekanını göstermese de Honda e’deki gibi konsol boyunca uzanan bir ekran ailesi görmeyi bekliyoruz.

Honda e’deki bu ekran ailesi, Honda’nın en güncel Connect arayüzüne sahip olduğu için de yapay zeka asistanı, akıllı telefon bağlantısı ve uzaktan güncellemeler (over-the-air updates) gibi şeyleri sunuyor. Son olarak Honda’nın bu konsept SUV’sinde gelişmiş otonom sürüş özelliklerine yer vereceğini belirttiğini de paylaşmış olalım.

Kaynak: Autoexpress.co.uk