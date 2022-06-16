Günümüzde birçok insan akıllı telefon alırken iPhone almak istiyor. Ancak Türkiye şartlarında Apple telefona yüklü miktarda para vermek istemeyenler ikinci el almaya yöneliyorlar. Bu kararlarında ne kadar haklı olsalar da çok dikkat edilmesi gereken bir konu var; iCloud hesabı Bypass ile aktif edilmiş telefonlar.

Hırsızlık sonucunda çalıntı durumuna düşen, kişinin düşererek ya da bilmeyerek bir yerde unutması sonucu kilitlenen iPhone’lar kötü niyetli kişilerce o hesap o telefondan bypass edilerek aktif ediliyor. İllegal yöntemlerle gerçekleşen bu işlem sonucunda telefon sıfırlanıyor ve sonrasında satışa açık hale geliyor. Ancak sorun burada bitmiyor. Eğer siz telefonu kendi hesabınızı tanımlar kullanmaya başlarsanız ve sonrasında telefonu sıfırlamak istediğinizde kurulum aşamasında ilk kurulum esnasında telefona aktif edilen ve bypass edilen iCloud hesabını istiyor!

Böylelikle telefon tekrardan pasif duruma düşüyor. İkinci elde bir iPhone alırken dikkat edilmesi gereken noktada burada oluşuyor. Eğer almaya karar verdiğiniz bir iPhone var ise modeli ne olursa olsun satın almadan önce satıcıdan telefonu sıfırlamasını isteyin. Daha sonrasında iPhone’un size sunduğu adımları izleyerek kendi hesabınıza giriş yapın. Hazır sıfırlanmış telefonu kesinlikle test etmeden ALMAYIN!

Eğer sizinde başınıza bu şekilde bir olay geldiyse, yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

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