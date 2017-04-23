Avustralya’da bulunan Büyük Set Resifi okyanus suyu sıcaklığında yaşanan değişimlerden dolayı giderek ölmekte ve şu ana kadar yapılanlar bir işe yaramadı.

Bilimadamları şimdi de Büyük Set Resifi üzerinde yer alan bulutları değiştirmeyi düşünüyor. Yapay olarak daha da parlatılan bulutlar güneşten gelen ısıyı geri gönderecek ve altındaki okyanusun sıcaklığı düşecek. Üstelik bu kulağa geldiği kadar zor bir şey değil.

Resifin kıyıları üzerinde dolanan alçak deniz bulutlarına tuz serpmek bu bulutların parlaklığını artırabiliyor. Tuz bulutların daha yoğun ve daha büyük bir hale getirecek. Bu oldukça ekoloji dostu bir çözüm olabilir. Ancak gemiler için problem olabilir. Resif etrafındaki bulutların parlatılması demek gemilerin yaklaşık olarak 2253 km daha fazla yol gideceği anlamına geliyor.

Bu çalışma kesinlikten biraz uzakta. Araştırma ekibi Mayıs ayında bir iklimlendirme modeli üzerinde araştırma yapmaya başlayacak. Bu araştırma sonucunda bulutların daha parlak hale getirilmesinin işe yarayıp yaramayacağı denenecek. Yöntem işe yararsa sadece resifleri kurtarmayacak. Aynı zamanda iklim değişikliğine ayak uyduramayan kızıl çam ormanları için de bullanılabilecek.