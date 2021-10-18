Büyük Bitcoin Balinalarının Sayısı Azalıyor

Büyük Bitcoin balinalarının sayısı azalırken küçük Bitcoin balinalarının sayısı ise hızla artıyor. Çok geniş ölçekte insanlar, şirketler ve hatta ülkeler Bitcoin’i benimsiyor. Kripto paralar günlük hayatta daha fazla yer almaya başlıyor. Bitcoin’in varabileceği yerler ve potansiyeli düşünüldüğünde ise henüz bunların kripto dünyası için başlangıç olduğu kabul ediliyor.

Büyük Bitcoin balinaları yani 1000 BTC ve üzeri Bitcoin’e sahip cüzdanların sayısı 2012 yılından beri geldiği en düşük seviyede. Bu veriyle birlikte de Bitcoin’in daha çok tabana yayıldığını görüyoruz ki bu Bitcoin’in daha geniş çevrelerce benimsenmesi için güzel bir olay. Bununla birlikte de küçük balinalar olarak kabul edilen yani 100-1000 BTC arasında bir Bitcoin’e sahip cüzdanların sayısı özellikle son 5 ayda hızla artıyor.

Blok zinciri gazetecisi Colin Wu, blok zinciri metrik verilerinin paylaşıldığı Glassnode üzerinden aldığı verileri dün attığı tweet ile duyurdu. Bugün itibariyle de 1000 üzeri Bitcoin’e sahip adreslerin sayısı 82 adet ile tarihin en düşük seviyesine ulaşmış durumda.

However, according to Santiment, the number of addresses holding 100 to 1,000 BTC has increased significantly in the past five weeks. — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 17, 2021

Son olarak bu seviyelere Bitcoin kurulduktan 4 yıl sonra 15 Aralık 2012 tarihinde gelinmişti. 81 adet cüzdan yalnızca 1000 ve üzeri Bitcoin’e sahipti ve o zaman 1 Bitcoin 13.51 dolar ediyordu. Bugün itibariyle ise Bitcoin neredeyse %500,000 artarak 62,000 dolar seviyelerine ulaşmış durumda.

Peki bu Bitcoin balinalarının soylarının tükendiği anlamına mı geliyor? Pek sayılmaz. Çünkü 1000 BTC üzeri cüzdan sayısı azalsa da Wu’nun Sanbase üzerinden aldığı verilere göre 100-1000 BTC arasında Bitcoin’e sahip cüzdan sayısı bariz bir şekilde artıyor. 100 BTC’ye sahip olmanın bedeli bugün itibariyle 6,000,000 dolar olduğu düşünüldüğünde bu cüzdanların da Bitcoin balinası sayılabileceği bir gerçek. 1000 BTC’ye sahip olmak da 60,000,000 dolar anlamına geliyor. Artık böyle bir yatırımı yapabilecek fazla insan olmadığı düşünüldüğünde belki de büyük, orta ve küçük balina tanımlarında bir değişikliğe gidilmeli.

Bitcoin tabana yayılması ilk kripto paranın daha geniş çevrelerce benimsenmesi anlamına geliyor. Bu durum da son zamanlarda daha fazla gerçekleşiyor. Goldman Sachs’ın yaz boyunca yaptığı araştırmaya göre Dünya’nın en zengin insanlarının %18’i kripto paraları enflasyondan kaçış aracı olarak görüyor. Bunun üzerine de Goldman Sachs kendi raporunda Bitcoin’i “meşru bir varlık sınıfı” olarak tanımladı. Bu da yatırım bankasının kripto paralara karşı negatif duruşunun tam zıttı bir hareket oldu.