Büyük Bitcoin Balinalarının Sayısı Azalıyor

Büyük Bitcoin balinalarının sayısı azalırken küçük Bitcoin balinalarının sayısı ise hızla artıyor. Çok geniş ölçekte insanlar, şirketler ve hatta ülkeler Bitcoin’i benimsiyor. Kripto paralar günlük hayatta daha fazla yer almaya başlıyor. Bitcoin’in varabileceği yerler ve potansiyeli düşünüldüğünde ise henüz bunların kripto dünyası için başlangıç olduğu kabul ediliyor.

Büyük Bitcoin balinaları yani 1000 BTC ve üzeri Bitcoin’e sahip cüzdanların sayısı 2012 yılından beri geldiği en düşük seviyede. Bu veriyle birlikte de Bitcoin’in daha çok tabana yayıldığını görüyoruz ki bu Bitcoin’in daha geniş çevrelerce benimsenmesi için güzel bir olay. Bununla birlikte de küçük balinalar olarak kabul edilen yani 100-1000 BTC arasında bir Bitcoin’e sahip cüzdanların sayısı özellikle son 5 ayda hızla artıyor.

Blok zinciri gazetecisi Colin Wu, blok zinciri metrik verilerinin paylaşıldığı Glassnode üzerinden aldığı verileri dün attığı tweet ile duyurdu. Bugün itibariyle de 1000 üzeri Bitcoin’e sahip adreslerin sayısı 82 adet ile tarihin en düşük seviyesine ulaşmış durumda.

However, according to Santiment, the number of addresses holding 100 to 1,000 BTC has increased significantly in the past five weeks.

