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vivo Y53s Kutu Açılışı | BU NASIL RENK VİVO!
Ülkemizde yerli üretime hız kesmeden devam eden vivo, Y53s modeliyle tekrardan karşımızda. Sunduğu özelliklerle orta seviyede adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.
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Teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak 164,00×75,46×8,38 mm boyutlarına sahip ve yaklaşık olarak 191 gram ağırlığında. Ekran tarafında ise 6,58 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlük sunan bir ekranı var. vivo Y53s’e güç veren işlemci ise MediaTek tarafında üretilen Helio G80 işlemcisi. Oyun odaklı bir işlemci olmasıyla öne çıkıyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olan telefon 64MP+2MP+2MP kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. En diikat çekici özelliklerinden biri de 5000 mAh büyüklüğündeki bataryası. 33W Flash Charge 2.0 ile birlikte hızlı bir şekilde şarj etmekte mümkün.
İleriki günlerde detaylı incelemesiyle karışınızda olacağız. İncelemede değinmemizi istediğiniz yanlarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler…
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