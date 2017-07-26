Bugün Tanıtılacak Meizu Pro 7’de mCharge Teknolojisi ve 4 Farklı Renk Seçeneği Olacak

Meizu Pro 7 tanıtılmadan önce son bilgilerini de sızdırdı.

Çin’den merakla beklenen telefonlardan bir tanesi de Meizu Pro 7. Bu zamana kadar pek çok bilgisi sızan yeni amiral gemisi phablet’in yeni bir sızıntısı daha ortaya çıktı ve bu da cihaz hakkındaki eksik bilgileri tamamlamış oldu.

Bugün resmi olarak duyurulacak olan Meizu Pro 7’nin yeni sızıntı görseline göre iki farklı modeli olacak. Bir tanesinde Helio P25 işlemci yongası, 4 GB bellek ve 64 GB depolama olurken diğerinde Helio X30 işlemci yongası, ki dünyada ilk 10 çekirdekli işlemciyi taşıyan telefonlar bunlar olacak, 4 GB bellek ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Metal yekpare kasa olan Meizu Pro 7’nin ön ekranı 5.2 inç, arka ekranı ise 1.9 inç olacak. Ana kamerada iki adet 12 MP sensör varken ön kamerada 16 mP sensör bulunacak.

Ortaya çıkan bir diğer bilgi ise cihazda Meizu’nun kendi geliştirdiği mCharge hızlı şarj teknolojisi ve Flyme 6 arayüzlü Android Nougat 7.0 işletim sistemi bulunuyor.

Başka bir kaynağın haberine göre ise telefonun dört farklı rengi olacak. Bununla ilgili yayımlanan bir de görsel mevcut. Buna göre Meizu Pro 7 kırmızı, siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek. Bu görsellerde de mCharge özelliğini görebiliyoruz.