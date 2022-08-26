Cuma Raporu #221 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #221: Cayma Hakkı, Havrita ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #221 zaman çizelgesi
00:00 : Giriş
01:35 : Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı
15:45 : Huawei CEO’su şirketi “hayatta kalma” moduna geçirdi
27:31 : Xiaomi 12T serisi geliyor
36:30 : PlayStation 5 Fiyatlarına Zam Geldi!
43:04 : Xiaomi 12 Lite Türkiye’de
45:18 : Oracle, Milyarlarca Kullanıcısından Veri Satmakla Suçlanıyor!
50:28 : e-Devlet’ten en çok değiştirilen isimler
56:42 : Xiaomi yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor
59:54: Turkcell, EasyCep’e yatırım yaptı
01:03:37 : Havrita’ya erişim engeli getirildi
01:12:01 : Apple resmi tarihi açıkladı
01:17:48 : Steam’deki oyun fiyatlarına da zam geldi