Cuma Raporu #221 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #221 zaman çizelgesi

00:00 : Giriş

01:35 : Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı

15:45 : Huawei CEO’su şirketi “hayatta kalma” moduna geçirdi

27:31 : Xiaomi 12T serisi geliyor

36:30 : PlayStation 5 Fiyatlarına Zam Geldi!

43:04 : Xiaomi 12 Lite Türkiye’de

45:18 : Oracle, Milyarlarca Kullanıcısından Veri Satmakla Suçlanıyor!

50:28 : e-Devlet’ten en çok değiştirilen isimler

56:42 : Xiaomi yeni bir alt marka veya seri hazırlıyor

59:54: Turkcell, EasyCep’e yatırım yaptı

01:03:37 : Havrita’ya erişim engeli getirildi

01:12:01 : Apple resmi tarihi açıkladı

01:17:48 : Steam’deki oyun fiyatlarına da zam geldi