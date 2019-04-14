BTS YouTube’da bir günde en çok izlenme rekorunu kırdı!

Dünyanın pek çok ülkesinde hayranları olan Güney Koreli erkek pop müzik grubu (K-pop) BTS yeni klibi Boy With Luv‘la YouTube‘da bir günde en çok izlenme rekorunu kırdı.

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BTS grubunun yeni klibi ne kadar izlendi?

Ünlü müzik grubunun son klibi 78 milyon kez izlenerek rekor kırdı. Bu rekoru daha geçen hafta yine ünlü bir K-pop grubu olan Blackpink yirmi dört saatte 56.7 milyon izlenen son klibi Kill This Love‘la kırmıştı. Ayrıca BTS son klibine yapılan yorum rakamıyla da rakibi Blackpink‘i geçecek gibi gözüküyor.

Blackpink, Kill This Love klibine gelen 100 milyon yorumla ilk üç günde en fazla yorum alma rekorunu kırmıştı. Boy With Luv ise daha şimdiden 95 milyon yorum alarak rekorun yeni sahibinin kim olacağını belli etti. K-pop grupları son yıllarda dünyanın dört bir köşesindeki gençler tarafından büyük bir ilgiyle dinleniyor.