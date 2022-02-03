Bruh ne demek? | Bruh Moment ne anlama geliyor?

Genellikle İngilizce kelimelerden tüketilen ve yoğun bir kullanımı olan sosyal medya jargonu artık günlük konuşma dilinde de önemli bir yer kaplıyor. Bu jargon aynı zamanda farklı dillere ait kelimelerin ve söz gruplarının dilimize yerleşmesine neden oluyor. Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan ve İngilizce’de bir ünlem olan bruh kelimesi de bu kapsamda yer alıyor. Bu kelimeyle üretilen bruh moment kalıbının anlamı da sosyal medya kullanıcı olan olmayan pek çok kişinin en çok merak ettikleri arasında bulunuyor.

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Bruh moment sosyal medya paylaşımlarının altına bırakılan kalıplaşmış yorumların başında gelir. Özellikle gençlerin sıklıkla kullandığı bu tepki gençlerin diline pelesenk olmuş durumdadır. Konuşma diline yerleşmiş ve geniş bir kitle tarafından kullanılır hale gelmiş olan bruh moment kalıbı sosyal medya jargonuna hakim olmayan ya da hızlı bir şekilde gelişen internet diline yetişemeyenler tarafından merak edilmektedir.

Bruh, İngilizce’deki brother yani kardeş kelimesinin kısaltması olan bro ifadesinin argodaki karşılığı olmakla birlikte kullanım amacının bağlama göre değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bruh bu anlamından farklı olarak sosyal medya jargonunda genellikle utanç verici durumlar için kullanılan bir kelimedir. İlk olarak internette yapılan paylaşımın beğenilmediğini ifade etmek için kullanılan bruh moment zaman içinde hemen her durumda kullanılmaya başlanmıştır. Bruh moment kalıbıyla birlikte utandırıcı olma, anlamsız davranma anlamına gelen cringe olmak tabiri de kullanılmaktadır.

Bruh Moment Ne Demek?

Bruh moment kalıbı online oyunlarda ve sısyal medya platformlarında sıkça kullanılmakta olup rezil bir durum, utanç verici an anlamlarına gelir. Genellikle iğneleme ve hakaret maksadıyla, beğenilmeyen ve küçümsenen hareketleri eleştirmek için kullanılır. Klişe haline gelmiş olan içerikler barındıran paylaşımlar için de genellikle bruh moment yorumu yapılır. Bu ifadeye çoğunlukla bu kalıbın kullanıldığı ve caps denilen fotoğraf üstü yazıların olduğu paylaşımlarda rastlanılır. Genç kuşağın konuşma dilinde ise “Bruh moment öyle bir andır ki…” kalıbının çok özel bir yeri vardır.

Bruh girl ise havalı kız anlamında kullanılan bir kalıptır. Ancak sosyal medyada alaycılığın ne kadar ön planda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu ifadesinin de bağlamına göre farklı anlamları karşılayabileceği kolaylıkla söylenebilir.

Cringe Nedir?

Sosyal medyada bir süredir cringe sözcüğü ya da bu etiket kullanılarak yapılan paylaşımlar ön plana çıkıyor. Bu sözcükle sıklıkla karşılaşılmasına rağmen pek çok kişi hala daha bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. İngilizce bir kelime olan cringe’in Türkçe’deki karşılığı yalakalık, yaltaklanmadır. Yaltaklanma; bir kişiye ya da bir gruba hoş görünmek için uygunsuz, yapmacık ve onur kırıcı yani utanılacak tavırlar sergileme olarak açıklanabilir.

Sosyal medya platformlarında fotoğrafların, videoların ve benzeri içeriklerin #cringe etiketiyle paylaşılması cringe akımını oluşturuyor. Ancak bu etiket sosyal medyada eleştirilen olaylar, durumlar ya da kişiler için kullanılıyor. Bir süredir Instagram, YouTube, Twitter, Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde kullanılan cringe başkaları adına utanmak olarak ifade edilebilir. Yani başkaları tarafından yapılan utanç verici davranışlar sosyal medyada paylaşıldığında çok yaygın olan “Bugün de başkaları adına utandık” ifadesinin yerine #cringe etiketinin kullanılması tercih ediliyor.

İnternet dünyasında sıklıkla kullanılan farklı kalıplar da vardır. Bunlardan biri “at fava bekle”dir. Bu kalıp sosyal medya kullanıcılarının beğendikleri çeşitli paylaşımları kendi sayfalarına kopyalamasıyla yaygınlaşmıştır. Herhangi bir şeyin gerçekleşeceğinden emin olunması durumunda kullanılır.

Sosyal medyada düşüncelerini bilgisayar başına oturup ifade ederken son derece cesur olan ancak bunu günlük hayata yansıtamayanlara klavye delikanlısı bu duruma da klavye delikanlısı olmak denilir.

Rez almak rezerve kelimesinin kısaltılmış halinden gelir. Herhangi bir kişinin ya da ifadenin meşhur olma potansiyeli olduğu durumlarda kullanılır. Rez almak kalıbının kullanılması internetteki söz konusu gönderi için “bu popüler olmadan önce de ben buradaydım” anlamına gelir. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıklıkla kullanılan “Rez alın buralar değerlenecek” cümlesi artık günlük konuşma dilinde de yaygın bir şekilde yer almaktadır.

Mutlaka Bilmeniz Gereken Sosyal Medya Terimleri

Teknolojinin hızla ilerlemesi kullanıcıların sosyal davranışlarında bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak dil kullanımında da değişiklikler ortaya çıkmaktadır. İnternet aracılığıyla hızlı ve kolay iletişim araçlarının ortaya çıkmış olup herkes kendi kişisel medyasını oluşturma imkanına sahip olmuştur. Duygu ve düşünceleri özgürce ifade edebildiğimiz bu ortamda iletişim hızımızı artırmak için kısaltmalar ve bu platformlara özgü bir jargon oluşması doğaldır. Sosyal medya kullanıcıları çoğu zaman kendilerini hiç cümle kurmaları gerekmeksizin hızlı ve kolay bir şekilde ifade edebilecekleri “emoji” denilen yüz ifadelerini kullanırlar. Bunun yanı sıra sosyal medyada ve çevrim içi oyunlarda kullanıcıların birbirini anlayabileceği şekilde oluşan ve zaman içinde konuşma dilinde de yaygın bir hale gelen yepyeni ve internete özgü kelimeler ortaya çıkmıştır.

Sosyal medya günümüz teknolojisinin ulaştığı son nokta olarak da kabul edilebilecek olan ve iletişimin hızlı bir şekilde sağlandığı geniş bir iletişim ağı olarak ifade edilebilir. Her işin, bölgenin ve kültürel yapının kendisine ait bir dili olduğu gibi sosyal medyanın da kendine ait bir jargonu vardır. Üstelik sosyal medya terimleri sosyal medya pazarlaması sürecindeki en önemli kavramlar olma özelliğine sahiptir. Sosyal medya jargonunun doğru bir şekilde kullanılması sosyal medya alanında başarılı ve etkili bir iletişimin anahtarı olarak kabul edilir. Sosyal medya platformlarından bir çoğunda yalnızca terimlerin genel olarak öğrenilmesi yeterli olmakla birlikte kullanıcılar sosyal medya platformlarında daha fazla zaman geçirdikçe bu jargona tamamen hakim hale gelirler.

Facebook ve Instagram dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelir. Bu platformlarda birçok farklı sosyal medya terimi bulunmakta olup bunların başında yapılan paylaşımları kaç kişinin beğendiğini gösteren “beğeni” terimi gelir ki bu sosyal medya platformlarının tümünde çok önemlidir. “Paylaşma” terimi gönderilerin kaç kişi tarafından paylaşıldığını görmeyi sağlar. Paylaşımlara kaç kişinin yorum yaptığını görmek için “yorum” kontrol edilmelidir. “Kaydedilenler” terimi ise reklam verilen paylaşımlarda ya da gönderilerde söz konusu paylaşımları ya da gönderileri kaç kişinin kaydettiğini gösterir. “Erişim” terimi yapılan paylaşımların organik ya da reklam verilerek kaç kişiye ulaştığını gösterir. “Sayfa erişimi” de belirli zaman aralıkları içerisinde sayfanın kaç tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildiğini belirtir. Paylaşımların ya da sayfanın toplamda kaç tekil kişi tarafından incelendiği de “Görüntülenme” teriminden anlaşılır. Bu terimlerin hepsi temelde sosyal medya hesaplarının etkileşiminin değerlendirilmesinde kullanılan önemli unsurlardır.

Dünyanın en çok kullanılan fikir ve düşünce iletişimi uygulaması açık ara ile Twitter’dır. Birçok farklı terimin kullanıldığı Twitter’da kullanıcıların belirli aralıklarla yaptıkları toplam durum güncellemesi “Toplam Durum Güncellemesi” terimiyle ifade edilir. Hesabın kaç kişi tarafından takip edildiği “Takipçiler”, hesabın kaç tane farklı Twitter hesabını takip ettiği ise “Takip Edilenler” terimleriyle gösterilir. Üyelik üzerinden atılan bir tweetin, platformdaki başka kullanıcılar tarafından paylaşılmasını ve bu paylaşımın kaç kullanıcı tarafından yapıldığı “Retweet” terimiyle anlaşılır.