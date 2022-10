Geçen hafta, Willis’in türünün ilk anlaşmasında yüzünü Deepcake adlı bir deepfake şirketine sattığı yaygın olarak bildirildi. Bruce Willis’in menajeri, film yıldızının yüzünün haklarını sattığı yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıca, oyuncunun sözcüsü şirketle “ortaklığı veya anlaşması” olmadığını söyledi.

Deepcake’in bir temsilcisi, yüzünün sadece Willis’ın haklarına sahip olduğunu söyledi. Willis, konuşmayı etkileyen bir rahatsızlık olan afazi teşhisi konulduktan sonra mart ayında oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı.

Deepfakes, genellikle ünlülerin veya politikacıların gerçekçi videoları oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır. Artık hareket edemeyen aktörler için teknoloji oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip.

27 Eylül’de Daily Mail, Willis ve Deepcake arasında bir anlaşma yapıldığını bildirdi. İçeriğe göre, “İki kez Emmy kazanan Bruce Willis’ı, görüntü haklarını Deepcake’e sattıktan sonra hala filmlerde görebiliriz” diyor.

Telegraph, “Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere kendisinin bir ‘dijital ikizinin’ yaratılmasına izin verme haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu.” dedi. Ama durum öyle görünmüyor.

Doğru olan, geçen yıl bir Rus telekomünikasyon şirketi olan Megafon için bir reklam oluşturmak için Bruce Willis’ın deepfake’inin kullanılmasıdır. Reklamda kullanılan teknolojiyi, kendisini deepfakes konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka şirketi olarak tanımlayan Deepcake oluşturdu.

Russian firm Deepcake used an authorized deepfake of the Bruce Willis in the commercial for telecoms company Megafon. The company uses an artificial neural network to impose Willis' image onto the face of a Russian actor pic.twitter.com/7bizoLsk2S

