Geçen hafta, Willis’in türünün ilk anlaşmasında yüzünü Deepcake adlı bir deepfake şirketine sattığı yaygın olarak bildirildi. Bruce Willis’in menajeri, film yıldızının yüzünün haklarını sattığı yönündeki haberleri yalanladı. Ayrıca, oyuncunun sözcüsü şirketle “ortaklığı veya anlaşması” olmadığını söyledi.

Deepcake’in bir temsilcisi, yüzünün sadece Willis’ın haklarına sahip olduğunu söyledi. Willis, konuşmayı etkileyen bir rahatsızlık olan afazi teşhisi konulduktan sonra mart ayında oyunculuktan emekli olduğunu açıkladı.

Deepfakes, genellikle ünlülerin veya politikacıların gerçekçi videoları oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır. Artık hareket edemeyen aktörler için teknoloji oyunun kurallarını değiştirme potansiyeline sahip.

27 Eylül’de Daily Mail, Willis ve Deepcake arasında bir anlaşma yapıldığını bildirdi. İçeriğe göre, “İki kez Emmy kazanan Bruce Willis’ı, görüntü haklarını Deepcake’e sattıktan sonra hala filmlerde görebiliriz” diyor.

Telegraph, “Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere kendisinin bir ‘dijital ikizinin’ yaratılmasına izin verme haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu.” dedi. Ama durum öyle görünmüyor.

Doğru olan, geçen yıl bir Rus telekomünikasyon şirketi olan Megafon için bir reklam oluşturmak için Bruce Willis’ın deepfake’inin kullanılmasıdır. Reklamda kullanılan teknolojiyi, kendisini deepfakes konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka şirketi olarak tanımlayan Deepcake oluşturdu.

Russian firm Deepcake used an authorized deepfake of the Bruce Willis in the commercial for telecoms company Megafon. The company uses an artificial neural network to impose Willis' image onto the face of a Russian actor pic.twitter.com/7bizoLsk2S — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

Deepcake, reklamda Willis’ın ekibiyle yakın çalıştığını söyledi. Şirket, “Kesinlikle yaptığı şey, Dijital İkizini yapmak için bize onayını (ve birçok materyali) vermesidir” dedi.

Şirket, yüksek çözünürlüklü ünlüler, etkileyiciler ve tarihi şahsiyetlerden oluşan benzersiz bir kütüphaneye sahip olduğunu söylüyor.

Deepcake, web sitesinde çalışmasını Willis’ın bariz bir alıntısıyla tanıtıyor: “Karakterimin kesinliğini beğendim. Zamanda geriye gitmek benim için harika bir fırsat. Sinir ağı, Zor Ölüm ve Beşinci Element içeriği konusunda eğitildi. Bu yüzden karakterim o zamanın görüntülerine benziyor.”

Ancak Willis’ın menajeri, “Lütfen Bruce’un bu Deepcake şirketi ile hiçbir ortaklığı veya anlaşması olmadığını bilin” dedi.

Deepcake’ten yapılan açıklamada şirket, Bruce Willis’ın yüzünün haklarını satın aldığına dair haberlerin doğru olmadığını söyledi. Şirketten bir temsilci, “Haklar hakkındaki ifadeler yanlış. Bruce kimseye herhangi bir hak satamazdı, bunlar varsayılan olarak onundur” dedi.

İçindekiler Yeni bir şey değil

Yeni bir şey değil

Karışıklık, bu teknolojinin ne kadar yeni olduğunu ve etrafındaki net kuralların eksikliğini vurguluyor. AI değişimi büyüyen bir trend olduğu aşikar. Darth Vader oyuncusu James Earl Jones, yakın zamanda oyunculuktan emekli oldu, ancak sesi devam etti. Başka bir yapay zeka firması olan Respeecher’ın, Vader vokallerini kopyalamak için arşiv materyalleri ve tescilli bir algoritma kullandığı bildiriliyor.

Bu yaz Disney, en son Star Wars yan ürünü Obi-Wan Kenobi’yi yayınladı. Gösteri, Vader’ın konuşmasını yeniden üretmek ve hatta sesini daha genç yapmak için Respeecher’ın teknolojisini kullandı.

Bununla birlikte, AI’nın değiştirilmesi tartışmalıdır. Nisan ayında, Birleşik Krallık’ın sahne sanatları işçileri sendikası Equity, Show AI Stealing The Show adlı kampanyayı başlattı. Bazıları, AI deepfake’lerinin aktörlerin işini elinden alabileceğinden endişe ediyor. Oyuncuların yüzlerinin ve seslerinin kontrolünü kaybedebilecekleri endişeleri de var.