Bilgisayar çipi ve yazılım üreticisi Broadcom, yükselen enflasyon ve ekonomik belirsizlik ortamına rağmen yılın en büyük anlaşmalarından biri olan bulut teknolojisi şirketi VMware‘i satın almak için yaklaşık 61 milyar dolar harcayacak.

Önerilen anlaşma milyarder ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın Twitter’da 44 milyar dolar harcamayı teklif etmesinden sadece haftalar sonra geldi ve bu yıl yalnızca Microsoft’un Candy Crush ve Call of Duty’nin yapımcısı Activision Blizzard’ı yaklaşık 70 milyar dolarlık satın almasından sonra ikinci oldu.

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Büyük çaplı satın almalar, küresel tedarik zincirindeki kargaşa, Avrupa’daki savaş ve hem ticari hem de tüketici faaliyetlerini soğutma potansiyeline sahip yükselen fiyatlar nedeniyle artan endişe anında gerçekleşiyor.

Ancak bu belirsizlik Broadcom gibi şirketler için de fırsatlar yarattı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq bu yıl %26‘dan fazla düştü. Bu hafta bir günde, sosyal medya şirketlerinin yaklaşık 130 milyar dolarlık piyasa değeri, reklamveren harcamalarıyla ilgili artan sorular nedeniyle silindi.

Teknoloji şirketlerinin algılanan değeri düşerken, en azından şimdilik, hedeflenen şirketlerin nispeten ucuz görünmesiyle daha fazla satın alma yolda olabilir.

Broadcom CEO’su Hock Tan, son yıllarda Symantec gibi 2019’da 11 milyar dolara ve CA Technologies gibi bir önceki yıl yaklaşık 19 milyar dolara büyük satın almalarla şirketi kurarak en agresif alıcılar arasında yer aldı.

Broadcom, bulut bilişim pazarında daha güçlü bir yer edinmek istiyor ve VMware’in teknolojisi, büyük şirketlerin genel bulut erişimini dahili şirket ağlarıyla harmanlamasına olanak tanıyor. VMware, Amazon, Google ve Microsoft dahil olmak üzere her büyük bulut şirketi ve sağlayıcısı ile yakın ilişkilere sahiptir.