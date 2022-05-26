Oyun serisini genişletmek amacıyla video akışı platformu Netflix, doğrudan Netflix mobil uygulamasından indirilebilen dört yeni oyun ekliyor. Piyasaya sürülen yeni oyunlar arasında Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen, A Kingdom Rebuilt (HandyGames) ve Exploding Kittens, The Game (Exploding Kittens Digital) 31 Mayıs’ta piyasaya sürülecek.

Şirket bir blog yazısında “İster sıradan bir oyun ister daha sürükleyici bir deneyim için can atıyor olun, keşfetmeniz için çeşitli mobil oyunlar ve bu ay gelecek çok daha fazlası var…” dedi.

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Yeni Dragon Up ile kullanıcılar nadir ejderhaları yumurtadan çıkarıp toplayabilir, ardından bu renkli animasyonlu boşta macera tek oyunculu oyunda sihirlerini yeniden canlandırmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca her ejderhanın benzersiz tasarımını, kişiliğini ve ödüllerini keşfederek krallığı kurtarabilirler.

Moonlighter, oyuncuların gün boyunca pastoral bir köyde bir dükkanı yönetmelerine olanak tanır. Kullanıcılar geceleri zindanları keşfedebilir, canavarları öldürebilir ve bu iki dünyanın en iyi RPG macerasında gizemlerin kilidini açabilir.

Ayrıca, platfom Mart ayında son derece popüler Stranger Things ve Walking Dead oyunlarının geliştiricisi Finlandiya merkezli Next Games’i 72 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.