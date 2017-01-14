Bowser Kötü Bir Karakter Olabilir Ancak Kendisi İyi Bir Baba

Bowser, oyun devi Nintendo’nun en çok bilinen oyunu Mario’da yer alan sırtı dikenli ama oldukça sevimli bir kötü karakter.

Bowser’ın ateş püskürtmesi, bulduğu her fırsatta Mario’yu zora sokması, sürekli prenses kaçıran kötü bir karakter olması onun kötü bir baba olduğu anlamına gelmiyor. Nintendo’nun yeni konsolu Switch için yayınladığı “Ebeveyn Kontrolü” özelliğini anlattığı videoda bu kötü karakterin daha yumuşak, aile babası yüzü karşımıza çıkıyor. Nintendo böyle bir video ile Switch’in kapsamlı ebeveyn kontrolü özelliklerine dikkat çekmeyi başarmış.