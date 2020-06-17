Boston Dynamics‘in ünlü “Spot“u satışta! Boston Dynamics, büyük ilgi gören, 4 ayaklı Spot isimli robotunu Birleşik Devletler şirketleri için satışa sundu. Spot 74.500 dolardan satılacak.

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Boston Dynamics, ünlü robotu Spot’u geçen sene şirketler için hizmete sunmuştu, şimdi de robot satışa çıkarıldı. Birleşik Devletler menşeli şirketlere satışa sunulacak Spot‘un fiyat etiketi ise 74.500 dolar olarak belirlendi. Fiyat tabii ki yüksek, Tesla’nın lüks Tesla Model S fiyatında, ancak dünyanın en gelişmiş robotunun da ucuz olmasını beklemek hayalcilik olacaktır.

Boston Dynamics, robotlarını daha çok endüstri ve ticaret alanında iş yapan şirketlere sattıklarını, bu şirketlerin de insanların gitmek istemediği yerler için robotları kullandıklarını ifade etti. Örneğin büyük arazide çalışan bir şirkettte uçtan uca eşya taşıma işlerinde de Spot’un çok faydalı olacağı belirtiliyor. Boston Dynamics robotu geri bildirimler ile daha da geliştireceklerini, ancak şuanki halinin de satışa uygun olduğunu açıkladı.

Boston Dynamics, robotu denemek isteyen müşteriler için teleoperasyon hizmeti üzerinde çalıştıklarını, bu sayede koronavirüs salgını döneminde müşterilerinin yakınlaşmaya gerek kalmadan robotu deneyebileceklerini belirtti. Boston Dynamics‘in iş geliştirme departmanı başkan yardımcısı Michael Perry, Londra’daki evinden teleoperasyonu test ettiğini açıkladı. Robota yaklaşık 4000 mil uzaklıktan WASD tıışlarıyla robotu hareket ettirdiğini söyleyen Perry, deneyimin çok akıcı olmadığını ve ufak gecikmeler olduğunu, ancak arayüzün oldukça basit ve kullanışlı olduğunu açıkladı.

Robot için en büyük endişelerden biri kötü amaçla kullanılma ihtimali. Michael Perry bu konuda da önlemler aldıklarını açıklasa da, kötü niyetli insanları tamamen kontrol altına almak neredeyse imkansız. Boston Dynamics, robotun silah vb. gibi insanlara zarar verebilecek ve/veya insanları korkutacak eklemelere izin vermemesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını açıkladı. Ancak akıllardaki tüm soru işaretleri giderilemedi. Michael Perry, robotu kötü amaçla kullananların lisanslarının iptal edileceğini de belirtti.

Boston Dynamics şuana kadar 150 adet robotu kullanıma sundu. Ancak şirketin bu seneki 1000 robot hedefine ulaşması çok zor gözüküyor. Birçok şirket gibi Boston Dynamics de koronavirüs salgınından oldukça olumsuz etkilendi. Ayrıca bir müşterinin de en fazla 2 robot alabileceği, fazlasını almak isteyenlerle de özel bir görüşme yapılacağı ve kullanım amaçları hakkında bilgi alınacağı belirtildi.