Yapay Zeka
Boston Dynamics’in ünlü “Spot”u satışta!
Boston Dynamics‘in ünlü “Spot“u satışta! Boston Dynamics, büyük ilgi gören, 4 ayaklı Spot isimli robotunu Birleşik Devletler şirketleri için satışa sundu. Spot 74.500 dolardan satılacak.
İlginizi çekebilir: Toyota ve MIT, daha güvenilir otonom sürüş için birlikte çalışıyor!
Boston Dynamics, ünlü robotu Spot’u geçen sene şirketler için hizmete sunmuştu, şimdi de robot satışa çıkarıldı. Birleşik Devletler menşeli şirketlere satışa sunulacak Spot‘un fiyat etiketi ise 74.500 dolar olarak belirlendi. Fiyat tabii ki yüksek, Tesla’nın lüks Tesla Model S fiyatında, ancak dünyanın en gelişmiş robotunun da ucuz olmasını beklemek hayalcilik olacaktır.
Boston Dynamics, robotlarını daha çok endüstri ve ticaret alanında iş yapan şirketlere sattıklarını, bu şirketlerin de insanların gitmek istemediği yerler için robotları kullandıklarını ifade etti. Örneğin büyük arazide çalışan bir şirkettte uçtan uca eşya taşıma işlerinde de Spot’un çok faydalı olacağı belirtiliyor. Boston Dynamics robotu geri bildirimler ile daha da geliştireceklerini, ancak şuanki halinin de satışa uygun olduğunu açıkladı.
Boston Dynamics, robotu denemek isteyen müşteriler için teleoperasyon hizmeti üzerinde çalıştıklarını, bu sayede koronavirüs salgını döneminde müşterilerinin yakınlaşmaya gerek kalmadan robotu deneyebileceklerini belirtti. Boston Dynamics‘in iş geliştirme departmanı başkan yardımcısı Michael Perry, Londra’daki evinden teleoperasyonu test ettiğini açıkladı. Robota yaklaşık 4000 mil uzaklıktan WASD tıışlarıyla robotu hareket ettirdiğini söyleyen Perry, deneyimin çok akıcı olmadığını ve ufak gecikmeler olduğunu, ancak arayüzün oldukça basit ve kullanışlı olduğunu açıkladı.
Robot için en büyük endişelerden biri kötü amaçla kullanılma ihtimali. Michael Perry bu konuda da önlemler aldıklarını açıklasa da, kötü niyetli insanları tamamen kontrol altına almak neredeyse imkansız. Boston Dynamics, robotun silah vb. gibi insanlara zarar verebilecek ve/veya insanları korkutacak eklemelere izin vermemesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını açıkladı. Ancak akıllardaki tüm soru işaretleri giderilemedi. Michael Perry, robotu kötü amaçla kullananların lisanslarının iptal edileceğini de belirtti.
Boston Dynamics şuana kadar 150 adet robotu kullanıma sundu. Ancak şirketin bu seneki 1000 robot hedefine ulaşması çok zor gözüküyor. Birçok şirket gibi Boston Dynamics de koronavirüs salgınından oldukça olumsuz etkilendi. Ayrıca bir müşterinin de en fazla 2 robot alabileceği, fazlasını almak isteyenlerle de özel bir görüşme yapılacağı ve kullanım amaçları hakkında bilgi alınacağı belirtildi.
Diğer
LinkedIn, daha iyi iş görüşmesi yapabilmeniz için AI geliştiriyor!
LinkedIn, iş aramakta olan insanlar için yeni bir yardım yolu geliştiriyor. Platform daha verimli iş görüşmeleri yapabilmek için kullanıcılara yardım edecek yapay zeka geliştiriyor.
İlginizi çekebilir; Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!
Yapay zeka sayesinde verimli iş görüşmeleri amaçlanıyor!
İş dünyasının önemli sosyal medya platformlarından birisi olan LinkedIn, yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. İş dünyasından her anlamda herkesle etkileşime geçebildiğiniz ve iş bulma konusunda da seçeneklerin bulunduğu platform, iş arayan kişilere çok önemli bir destek olmaya hazırlanıyor. Şöyle ki LinkedIn, iş görüşmesi öncesi hem kişilerin rahatlamasını sağlayacak hem de ilginç sorulara karşı verebilecekleri cevapları simüle edebilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Yapay zeka sayesinde gerçekleşecek bu işlem ile iş arayan kişilerin daha hazırlıklı olmaları sağlanacak. Yapay zeka, oluşturduğu ortam ile birlikte kullanıcılara verdikleri cevaplara göre geri bildirim de sağlayacak.
Tüm bunlarla birlikte LinkedIn, videolu tanıtım konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsü sebebiyle insanların evde kaldıkları şu dönemde platform, iş görüşmeleri için adayları düşünen bir hamle daha gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Videolu tanıtım sayesinde adaylar tanıtım yazısı yerine kendilerinden bahsettikleri kısa videoları başvuru sırasında şirketlere gönderebilecekler. Bu sayede, iş arayan kişilerin evden çıkamama durumu karşısında kendilerini tanıtmaları için alternatif yol izleme şansları olacak. Bakalım LinkedIn, bu gelişmeler ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 9: Yapay zeka
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Teknoloji zirvesi: Yapay zeka
Yapay zeka bu yazı dizisindeki tüm teknolojileri dolaylı veya doğrudan etkileme kapasitesi nedeniyle bu yazı dizisinin yazarı nazarında en önemli teknoloji konusunu oluşturmaktadır.
İlginizi çekebilir: Kısa vadede teknoloji trendleri – 8: Uzay çalışmaları
Yapay zekanın potansiyelini açıklamak, neler yapabileceğini ortaya koymak konusunda bir yazının daima eksik olduğunu düşünürüm. Bu düşüncemi gelecek konusunda çalışmalarıyla tanınan Ray Kurzweil’in İnsanlık 2.0 adlı kitabında anlattığı bir argümana dayandırıyorum. Kısaca şöyle, bir gelişim ya da zeka merdiveni düşünün insanlık o merdivende belli bir yükseklikte birkaç basamak altımızda şempanze, daha alt basamaklarda karınca vs. şeklinde gözünüzde canlandırın. Şimdi de bir şempanzenin insanlığın yapabildiklerini ne kadar anlayabileceğini tahayyül edin, örneğin icatları ya da gökdelenleri ne kadar idrak edebileceğini düşünün. Elbette ki anlamak şöyle dursun yakınından bile geçemez diye düşünüyorsunuz. İşte Kurzweil bu noktada çok çarpıcı bir söylemde bulunuyor. Bir yapay süper zekanın yapabileceklerini anlamak konusunda insan zekası bırakın şempanzeyi bir karınca seviyesinde bulunur. O nedenle yapay zekanın potansiyelini açıklamak konusunda bariz şekilde bir acz içindeyiz.
Yapay zeka kavramı, üç ana grupta değerlendirilir. Bunlar ilkel yapay zeka, genel yapay zeka ve süper yapay zeka olarak adlandırılır. Ağırlık olarak ilkel yapay zeka örneklerini görmüş olmamız nedeniyle yapay zekanın potansiyeline dair yanlış fikirler edinmiş olabiliriz.
İlkel Yapay Zeka belirli algoritmaları belirlenen şekilde işleten düzeydedir ve insan zekasına bağlı ve ondan aşağı bir derecededir.
Yapay Genel Zeka derecelendirme olarak insan zekasına eş yada yakındır. Fakat genellikle bir konuda uzmanlaşmıştır. Örneklerini satranç oynayan ve Kasporav‘u yenerek üne kavuşan yapay zeka (IBM trafından geliştirilen Deep Blue) olarak hatırlayabilirsiniz.
Yapay Süper Zeka ise potansiyelini anlamakta dahi zorlandığımız üçüncü seviye yapay zeka çeşitidir. Kendisini evrimsel programlama ile yine kendisi tarafından geliştirebilir. Onun hakkında söyleyeceğim tek şey imkansız olmadığıdır.
Yapay zeka teknolojisi bazıları için umut bazıları için korku kaynağı olarak teknoloji trendlerinde daima yukarılarda olacak.
Yazı dizisini bu dokuzuncu bölümle noktalıyoruz. Elbette liste çok daha uzatılabilir. Biz o uzun listeden kısa vadede teknoloji gündemini meşgul edecek olduğunu düşündüğümüz birkaçını seçtik. Bu durum değinmediklerimizin daha az önemli olduğu anlamına gelmez.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 2: İnsanlar ve sentetik insanlar
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Siz ve dijital siz
İnsanlık ve insanlar ikizleriyle yaşamaya hazır mı? Dijital ikizleriyle… Henüz Jon Snow’a final bölümü için özür diletmek, (aşağıda bu videoyu izlemeniz mümkün) Rasputin’e Beyonce şarkısı söyletmek, Lil Miquela adlı birini yaratmak (kendisine ve 2 milyon takipçili Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz) gibi keyifli örneklerini görsek de işin boyutlarının nerelere varabileceğine dair kısa bir zihin egzersizi dahi bu teknolojinin pozitif ve negatif yelpazesinin genişliğini tahayyül etmeye yeterli olabilir. Sentetik medya olarak adlandırılan bu fenomenin çok daha fazlasına gebe olduğunu dillendirmeme dahi gerek olmadığı kanısındayım.
İlginizi çekebilir: Kısa vadede teknoloji trendleri – 1: Puanlar Dünyası
Deep fake yada deep edit de denilen bu teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerini yaygın olarak hissedeceğimiz günler çok uzak görünmüyor. Telif yasalarının ardından dolanmak için de kullanılmaya başlanan bu teknoloji, kitle iletişimi konusunda ve görsel medya sektöründe başta olmak üzere toplum üzerinde de şu an için öngörebildiğimiz ve öngöremediğimiz birçok etkide bulunacak.
Sonraki: Kuantum Bilgisayarlar ve Robotlar