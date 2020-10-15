Bosch-Siemens, Yunanistan’daki üretimi Türkiye’ye taşıyor

Hardware Plus olarak Çin’in en büyük şehirlerinden biri olan Şangay’da gerçekleştirilen Huawei Connect 2018 etkinliğine katıldık. Yıldıray Gökkaya ise Çin’de Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng ile Türkiye ve dünyanın 5G yolculuğu hakkında önemli bilgiler içeren röportaja imza attı.

Aşağıda röportajın tamamını görebilirsiniz

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Yıldıray: Pazarlama stratejinizden bahseder misiniz?

Zeng: “Türkiye’de yerleşik telekomünikasyon operasyonları ve akıllı telefon pazarında çok büyük başarılar elde ettik. Telekomünikasyon segmentinde Türkiye’de 1 numarayız. Pazarlama stratejimizde ise pazarlama ile kurumsal yapıyı birlikte ele alıyoruz. İşletmelerde inanılmaz bir potansiyel var. Enerji, eğitim, sağlık sektörü ve daha pek çok alana, altyapı ve iletişim anlamında önemli ürün ve servislerle katkıda bulunuyoruz.

Türkiye’de Vodafone’un tamamında, Türk Telekom ve Turkcell’in altyapılarının da yarısında Huawei teknolojileri kullanılıyor. Ayrıca Türkiye’nin bilgi ve iletişim alanındaki gelişimi için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasını istiyoruz. Türkiye’ye uçtan uca 5G’yi getirmek için Türkiye’de 5G’yi tam anlamıyla hayata geçirmek için regülatörlerle, operatörlerle ve üniversitelerle iş birliği içinde ilerliyoruz.”

Yıldıray: Çin’de Akıllı Şehir Projeleri ne durumda?

Zeng: “Akıllı şehirler burada çok büyük bir konsept. Akıllı ve güvenli şehir konsepti üzerine inşa edilmiş birçok projeyi burada hayata geçiriyoruz. Bize göre güvenli şehirler, bir anlamda akıllı şehirlerin de temelini oluşturuyor. Farklı şehirlerin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları oluyor. Ayrıca Türkiye’de Samsun ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile de bu benzer projeler üzerine görüşmelerimiz sürüyor.”

Yıldıray: Siz Huawei olarak 5G’ye hazır mısınız?

Zeng: “Evet kesinlikle 5G’ye hazırız. Huawei, Türkiye’de tıpkı 4G’de olduğu gibi 4.5G ve 5G’de de dünyanın en büyük iş ortağı olarak görev almak istiyoruz.”

Yıldıray: 5G regülasyonları hazır mı?

Zeng: “Henüz hazır değil, hâlâ üzerinde çalışılıyor ve geliştiriliyor. Huawei burada bir tedarikçi konumunda. Tüm süreçlere elimizden geldiğince destek oluyoruz. 5G ekosistemini sağlıklı bir şekilde kurmak için küresel deneyimimizi Türk regülatörlerle, operatörlere ve tüm diğer paydaşlarla paylaşıyoruz.”

Yıldıray: 5G hayatımızı nasıl değiştirecek?

Zeng: “5G hayatın birçok alanında avantajlar getirecek. 10 GBPS’a kadar hız desteği sağlayan 5G, pek çok uygulamanın sorunsuzca çalışmasına olanak sağlayacak. 5G ile yapay zekâ, sanal gerçeklik, uzaktan eğitim, uzaktan ameliyat ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok yeni teknoloji hayatımızın bir parçası haline gelecek.”

Yıldıray: Gecikme hızı ne olacak?

Zeng: “1 milisaniyenin de altında bir gecikme hızından söz ediyoruz. Bu kadar küçük gecikme hızları ise birçok uygulama ve teknolojinin çağ atlamasını sağlayacak. Şu an test aşamasında bu hızları yakaladık ve şunu görüyoruz ki kısa gecikme süresi çok önemli. Bir diğer önemli unsur ise bağlantı. 5G ile her şey birbiriyle çok daha fazla bağlantılı olacak. Bugün Huawei Connect’te tanıttığımız teknolojiler sayesinde, gündelik hayatımız tamamen değişecek.”

Yıldıray: Türkiye’de ne tür zorluklar yaşıyorsunuz?

Zeng: “Türkiye bizim için en önemli pazarlardan biri ve stratejik öneme sahip. Bugün ülke pazarında birçok alanda liderliğe oynuyoruz. Türkiye’deki en büyük zorluklardan biri döviz kurları ve doların yükselişi. Birçok ticari faaliyet dolar üzerinden yapılırken ödemeler TL üzerinden gerçekleşiyor. Bu da kurumların müşteri nezdinde yatırım yapmasını zorlaştırabiliyor.”

Yıldıray: Türkiye’deki en önemli projeniz neydi?

Zeng: “Türkiye’de hayata geçirdiğimiz en önemli proje 4.5G özelindeki çalışmalardı. Tüm aşamaları ile tamamladığımız bu proje, sektöre birçok değer kattı diye düşünüyoruz. Uygulanışı ve sonuçları itibarıyla Türkiye BT yaşamına ve günlük hayat kalitesine, iletişim ve teknoloji anlamında önemli katkılar sağlamayı hedefledik ve bu hedefimize ulaştık.”

Yıldıray: Eklemek istedikleriniz?

Zeng: “Bu yıl HUAWEI Connect’te yapay zekâ teknolojileri üzerine yoğunlaştık ve bu kapsamda birçok “ilk”e imza attık. Başta yapay zekâ temelli işlemci olmak üzere, birçok yenilikçi ürünü sektörle buluşturduk. Gelecekte yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin birçok alanda belirleyici olacağını düşünüyoruz. “