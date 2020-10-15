Kurumsal
Bosch-Siemens, Yunanistan’daki üretimi Türkiye’ye taşıyor
Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre, Yunanistan’da faaliyet göstermekte olan Bosch Siemens Hausegerate (BSH) – Pitsos, üretim operasyonlarını Türkiye’ye taşıyacağını bildirdi.
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Bosch-Siemens, üretime Türkiye’de devam edecek
Yunanistan’da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) – Pitsos’tan yapılan açıklamada, 31 Aralık tarihi itibarıyla Yunanistan’daki üretim faaliyetlerinin sonlandırılacağı ve üretim operasyonuna Türkiye’de devam edileceği belirtildi.
Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu (POEM) tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, yıl sonunda kapanacak olan şirketin birçok kişinin işsiz kalmasına sebep olacağı ifade edildi.
POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e gönderdiği mektupta, bu karardan geri adım atılması için girişimde bulunulması çağrısında bulundu. BSH-Pitsos’un üretimi durdurma planının işsizliği ve ihracatı olumsuz yönde etkileyeceği uyarısı yapıldı.
1865’te kurulmuştu
1865’te kurulan ve genellikle beyaz eşya üretimi yapan Pitsos, 1 Ocak 2015’te Bosch-Siemens’ten oluşan konsorsiyuma satılmıştı.
BSH-Pitsos, 2018 yılında da üretimine son vereceğini açıklamış, çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.
Avrupa’nın en büyük ev aletleri üreticilerinden biri olan BSH, 2015 yılında 12.6 milyon euro satış geliri elde etmişti.
Otomotiv firması BMW ve Daimler’e ait Free Now Group da 28 Şubat 2020 tarihinde ülkedeki operasyonuna son vermişti.
Hazır gıda firması Pizza Hut, 30 Temmuz 2020’de Yunanistan’daki 17 dükkanını kapatmıştı.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı
Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.
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Samsung birinci ağızdan açıkladı
Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.
Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.
Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir
Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.
Kurumsal
Huawei: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülkelerden biri olabilir!”
Hardware Plus olarak Çin’in en büyük şehirlerinden biri olan Şangay’da gerçekleştirilen Huawei Connect 2018 etkinliğine katıldık. Yıldıray Gökkaya ise Çin’de Huawei Türkiye Kurumsal İşletme Grubu Genel Müdürü Robben Zeng ile Türkiye ve dünyanın 5G yolculuğu hakkında önemli bilgiler içeren röportaja imza attı.
Aşağıda röportajın tamamını görebilirsiniz
Yıldıray: Pazarlama stratejinizden bahseder misiniz?
Zeng: “Türkiye’de yerleşik telekomünikasyon operasyonları ve akıllı telefon pazarında çok büyük başarılar elde ettik. Telekomünikasyon segmentinde Türkiye’de 1 numarayız. Pazarlama stratejimizde ise pazarlama ile kurumsal yapıyı birlikte ele alıyoruz. İşletmelerde inanılmaz bir potansiyel var. Enerji, eğitim, sağlık sektörü ve daha pek çok alana, altyapı ve iletişim anlamında önemli ürün ve servislerle katkıda bulunuyoruz.
Türkiye’de Vodafone’un tamamında, Türk Telekom ve Turkcell’in altyapılarının da yarısında Huawei teknolojileri kullanılıyor. Ayrıca Türkiye’nin bilgi ve iletişim alanındaki gelişimi için elimizden gelen tüm katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 5G’yi kullanan ilk ülkelerden biri olmasını istiyoruz. Türkiye’ye uçtan uca 5G’yi getirmek için Türkiye’de 5G’yi tam anlamıyla hayata geçirmek için regülatörlerle, operatörlerle ve üniversitelerle iş birliği içinde ilerliyoruz.”
Yıldıray: Çin’de Akıllı Şehir Projeleri ne durumda?
Zeng: “Akıllı şehirler burada çok büyük bir konsept. Akıllı ve güvenli şehir konsepti üzerine inşa edilmiş birçok projeyi burada hayata geçiriyoruz. Bize göre güvenli şehirler, bir anlamda akıllı şehirlerin de temelini oluşturuyor. Farklı şehirlerin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları oluyor. Ayrıca Türkiye’de Samsun ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile de bu benzer projeler üzerine görüşmelerimiz sürüyor.”
Yıldıray: Siz Huawei olarak 5G’ye hazır mısınız?
Zeng: “Evet kesinlikle 5G’ye hazırız. Huawei, Türkiye’de tıpkı 4G’de olduğu gibi 4.5G ve 5G’de de dünyanın en büyük iş ortağı olarak görev almak istiyoruz.”
Yıldıray: 5G regülasyonları hazır mı?
Zeng: “Henüz hazır değil, hâlâ üzerinde çalışılıyor ve geliştiriliyor. Huawei burada bir tedarikçi konumunda. Tüm süreçlere elimizden geldiğince destek oluyoruz. 5G ekosistemini sağlıklı bir şekilde kurmak için küresel deneyimimizi Türk regülatörlerle, operatörlere ve tüm diğer paydaşlarla paylaşıyoruz.”
Yıldıray: 5G hayatımızı nasıl değiştirecek?
Zeng: “5G hayatın birçok alanında avantajlar getirecek. 10 GBPS’a kadar hız desteği sağlayan 5G, pek çok uygulamanın sorunsuzca çalışmasına olanak sağlayacak. 5G ile yapay zekâ, sanal gerçeklik, uzaktan eğitim, uzaktan ameliyat ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok yeni teknoloji hayatımızın bir parçası haline gelecek.”
Yıldıray: Gecikme hızı ne olacak?
Zeng: “1 milisaniyenin de altında bir gecikme hızından söz ediyoruz. Bu kadar küçük gecikme hızları ise birçok uygulama ve teknolojinin çağ atlamasını sağlayacak. Şu an test aşamasında bu hızları yakaladık ve şunu görüyoruz ki kısa gecikme süresi çok önemli. Bir diğer önemli unsur ise bağlantı. 5G ile her şey birbiriyle çok daha fazla bağlantılı olacak. Bugün Huawei Connect’te tanıttığımız teknolojiler sayesinde, gündelik hayatımız tamamen değişecek.”
Yıldıray: Türkiye’de ne tür zorluklar yaşıyorsunuz?
Zeng: “Türkiye bizim için en önemli pazarlardan biri ve stratejik öneme sahip. Bugün ülke pazarında birçok alanda liderliğe oynuyoruz. Türkiye’deki en büyük zorluklardan biri döviz kurları ve doların yükselişi. Birçok ticari faaliyet dolar üzerinden yapılırken ödemeler TL üzerinden gerçekleşiyor. Bu da kurumların müşteri nezdinde yatırım yapmasını zorlaştırabiliyor.”
Yıldıray: Türkiye’deki en önemli projeniz neydi?
Zeng: “Türkiye’de hayata geçirdiğimiz en önemli proje 4.5G özelindeki çalışmalardı. Tüm aşamaları ile tamamladığımız bu proje, sektöre birçok değer kattı diye düşünüyoruz. Uygulanışı ve sonuçları itibarıyla Türkiye BT yaşamına ve günlük hayat kalitesine, iletişim ve teknoloji anlamında önemli katkılar sağlamayı hedefledik ve bu hedefimize ulaştık.”
Yıldıray: Eklemek istedikleriniz?
Zeng: “Bu yıl HUAWEI Connect’te yapay zekâ teknolojileri üzerine yoğunlaştık ve bu kapsamda birçok “ilk”e imza attık. Başta yapay zekâ temelli işlemci olmak üzere, birçok yenilikçi ürünü sektörle buluşturduk. Gelecekte yapay zeka ve sanal gerçeklik teknolojilerinin birçok alanda belirleyici olacağını düşünüyoruz. “
Haber
Huawei Connect 2018 Yapay Zeka Çözümlerine Odaklandı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri endüstrisi özelinde küresel bir etkinlik olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Huawei Connect, Şanghay World Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. “Activate Intelligence” temalı bu yılki etkinlik, zorlukları, fırsatları, yenilikleri ve uygulamaları ile yapay zekaya odaklanıyor.
Etkinlikte, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, Huawei’nin yapay zekâ alanındaki stratejisini, çözümlerini ve portföyünü duyurdu. Huawei’nin yapay zekâ (AI) portföyü yeni Ascend serisi, dünyanın ilk AI IP’si ve tam kapsamlı senaryolar için tasarlanmış çip serisi olan AI çiplerini içeriyor. Portföy ayrıca, Ascend çip yetenekleri üzerine inşa edilen yeni ürünleri ve bulut hizmetlerini de içeriyor. Full-stack AI portföyüyle Huawei, endüstri gelişimini yönlendirmek ve tamamen bağlı, akıllı bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için yaygın bir yapay zekâ platformu sağlamayı amaçlıyor.
Gelecek değişiyor
Huawei, 2025 yılına gelindiğinde, dünyada 40 milyardan fazla kişisel akıllı cihaz olacağını ve kullanıcıların yüzde 90’ının akıllı bir dijital asistana sahip olacağını öngörüyor. Aynı öngörü çerçevesinde, veri kullanımı yüzde 86’ya ulaşacak ve yapay zekâ hizmetleri, soluduğumuz hava kadar yaygın hale gelecek. Huawei’ye göre yapay zekâ, yeni bir genel amaçlı teknoloji haline gelecek ve yeryüzündeki tüm sanayi ve kuruluşlarının iş yapış biçimlerini değiştirecek.
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu yaptığı konuşmada, “Huawei’nin yapay zeka stratejisi, temel araştırma ve yetenek geliştirmeye yatırım yapmak, full-stack, tüm senaryolar için bir yapay zeka portföyü ile açık bir küresel ekosistem oluşturmak üzerine kuruldu. Huawei’de, yapay zeka ile yönetim ve verimliliği iyileştirmenin yollarını araştırmaya devam edeceğiz. Telekomünikasyon sektöründe, ağ işletme ve bakımını (O&M) daha verimli hale getirmek için SoftCOM AI’yi benimseyeceğiz. Tüketici ürünlerimize de gerçek yapay zekayı entegre ederek, onları her zamankinden daha akıllı hakle getireceğiz. Huawei EI genel bulut hizmetlerimiz ve FusionMind özel bulut çözümlerimiz, özellikle işletmeler ve hükümetler olmak üzere tüm kuruluşlar için zengin ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü sağlayacak ve yapay zekayı daha kolay kullanabilmelerine yardımcı olacak. Portföyümüz ayrıca bir yapay zeka hızlandırma kartı, yapay zeka sunucusu, yapay zeka cihazı ve birçok farklı ürünü de içeriyor” açıklamasını yaptı.
Huawei full-stack, tüm senaryolar için yapay zekâ portföyü
Sengin seçenekler ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü, entegre yapay zekayı mümkün kılıyor. Huawei’nin çözümleri, harcanan watt başına en iyi TeraOPS performansını sağlayan tüm senaryolara hazır. Ascend serisi, veri merkezlerinde minimum enerji tüketimi veya maksimum bilgi işlem gücü de dahil her senaryoda watt başına mükemmel performans sunuyor. Birleşik mimari yapısı, yapay zeka uygulamalarını farklı senaryolarda dağıtmayı, taşımayı ve birbirine bağlamayı da kolaylaştırıyor.
Etkinlikte duyurulan Ascend 910 ve Ascend 310 çipleri, Huawei’nin önde gelen yapay zeka yeteneklerini çip seviyesinde (yığının en alt tabakası) gerçekleştiriyor. Bu çipler, tüm endüstrilerde yapay zekanın benimsenmesini büyük ölçüde hızlandıracak.
Ascend çip serisinden başka, Huawei’nin full-stack yapay zeka portföyü aşağıdaki özellikleri de içeriyor:
• CANN (Yapay Sinir Ağları için Hesaplama Mimarisi): Bir çip operatörleri kütüphanesi ve yüksek oranda otomatikleştirilmiş operatörler geliştirme araç seti
• MindSpore: Cihaz, uç ve bulut için birleşik bir eğitim ve çıkarım çerçevesi
• Uygulama etkinleştirme: Tam pipeline hizmetleri (ModelArts), hiyerarşik API’ler ve önceden entegre edilmiş çözümler
Neden “full-stack” ve “tüm senaryolar”?
“Full-stack”, Huawei teknolojisinin işlevselliğini ifade ediyor. Huawei’nin full-stack portföyü; çipleri, çip etkinliğini, eğitim – çıkarım çerçevesini ve uygulama etkinliğini içeryor.
“Tüm senaryolar” ile Huawei, herkese açık bulut, özel bulut, her türden uç bilgi işlem, endüstriyel IoT cihazları ve tüketici cihazları da dahil olmak üzere, yapay zeka için farklı dağıtım senaryoları anlamına geliyor.
Kapsayıcı yapay zekanın sağlanması, tüm senaryolar için AI portföyü geliştirmede Huawei’nin temel hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, tüm paydaşlarla birlikte çalışarak yapay zekayı pratik bir gerçekliğe dönüştürmeye, bireyler, ve işletmeler için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeye hazır.