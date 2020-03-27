Bosch, koronavirüs için hızlı test geliştirdi

Bosch, numunenin alındığı yerde sonuç verebilecek hızlı bir koronavirüs testi geliştirdiğini açıkladı. Şirketin geliştirdiği test ile hastaneler, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri gibi tesislerde çabuk tanıda bulunmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Koronavirüs (COVID-19), dünya genelinde sağlık sistemleri ve sağlık kurumları açısından önemli zorluklar yaratıyor. Virüsün hızlı bir şekilde teşhis edilebilmesi, birçok ülkede artan yayılma hızını kontrol altına almak için büyük önem taşıyor.

Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, “Bosch hızlı COVID-19 testinin, koronavirüs pandemisini mümkün olan en hızlı şekilde kontrol altına almada payı olmasını istiyoruz. Bu test, enfekte hastaların tespit edilmesini ve karantinaya alınmasını hızlandıracak” dedi.

Bosch tarafından yapılan açıklamaya göre tam otomatik işleyen ve Vivalytic adı verilen test ile iki buçuk saat içinde sonuç alınabiliyor. Açıklamaya göre test yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2‘nin var olup olmadığını % 95 gibi yüksek bir kesinlik oranı ile saptayabiliyor.

Testin tanıtım toplantısında, testin hangi sıklıkta yanlış sonuç verdiği ya da virüsün varlığını tespit edemediğine yönelik soru Bosch yetkilileri tarafından yanıtsız bırakıldı. Bosch’tan yapılan açıklamada, geliştirilen testin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kalite standartlarına uygun olduğu ifade edildi.

Tek bir numunenin sadece COVID-19 için değil, aynı zamanda influenza A ve B dahil olmak üzere 9 farklı solunum yolu hastalığı için de test edilmesine izin veriyor. Yeni geliştirilen test, nisan ayından itibaren Almanya’da, ardından da Avrupa‘daki diğer ülkelerde ve dünyanın diğer bölgelerinde kullanıma sunulması bekleniyor.