Haber
Boeing 737 yine bir sorunla karşı karşıya!
737 Max uçağı ile ilgili sorunlar yaşayan Boeing, şimdide Boeing 737 NG uçağında bazı sorunlar yaşıyor. Birçok hava yolu şirketi aynı sorun ile ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı.
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Boeing firmasının uzun süredir sorun yaşadığı 737 serisinin sorunlu modellerine bir yenisi daha eklendi. Boeing 737 NG isimli modelde Qantas havayolları çatlaklar tespit etti. Tespit edilen çatlaklardan sonra geri bildirimde bulunan şirket, Boieng firmasından istediği desteği aldı. Qantas firmasının uçağı tamir edecek olan şirket, diğer 33 uçağını da bir dizi kontrolden geçirecek.
Boeing 737 NG için geri bildirimde bulunan tek firma Qantas değil. Korean Air’de aynı uçak için çatlak bildiriminde bulundu. Uzmanlara göre Boeing firmasını büyük bir kriz daha bekliyor. Çünkü şu an dünya genelinde 50, 737 NG tipi uçak yere indirildi ve hangarlara çekildi.
THY tarafından bugün tespit edilen çatlak üzerine bir 737 NG uçağı daha hangara çekildi. Tüm uçuşları iptal edilen uçak üzerinde incelemeler yapılıyor.
Haber
Türk Telekom 5G testinde dünya rekoru kırdı: 2,921 Gbps!
Türk Telekom ar-ge merkezinde bugün gerçekleştirmiş olduğu 5G testinde dünya rekoru kırarak 2,921 Gbps hıza ulaştı.
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Dünya rekoru!
Dünya genelinde 5G teknolojisinde gelişmeler yaşanırken, ülkemizde bulunan operatör şirketleri de bir dizi testler yapmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Turkcell tarafından yapılan 5G testinde bir dünya rekoru kırılırken şimdi de bir diğer operatörümüz olan Türk Telekom tarafından dünya rekoru kırıldı. Birkaç denemenin ardından 2,921 Gbps indirme hızına ulaşıldı. Ayrıca Türk Telekom Türkiye’nin en büyük fiber alt yapısına sahip olmasının verdiği tecrübe ile 5G alt yapısında da en iyi olmayı taahhüt ettiğini söyledi.
Yapılan testlerle birlikte önümüzdeki yıllarda ülkemizde kullanıma açılacak olan 5G teknolojisinde öncü ülkelerden biri olacağımız görülüyor. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Motorola’nın katlanabilir telefonu sızdırıldı!
Motorola tarafından 13 Kasım‘da tanıtılması beklenen Motorolo Razr, bir Motorola çalışanının elinde görüntülendi.
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Tanıtılan diğer katlanabilir telefonların aksine dikey bir şekilde katlanabilen Motorola Razr, alt tarafında bulunan çıkıntılı çentiği ile tasarım konusunda biraz farklı görünüyor. Katlanabilir OLED ekranı ile kullanıcılara çift ekranlı bir deneyim yaşatacak olan Razr, tüm detaylarıyla birlikte 13 Kasım‘da duyurulacak.
Sızıntı görsellerinde ekranın alt kısmında görülen siyah şerit için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu siyah şeritin kullanıcının açmış olduğu bir uygulamadan kaynaklı olacağı söyleniyor. Siz Motorola‘nın katlanabilir telefonunu nasıl buldunuz?
Haber
Google, Fitbit’i satın aldı
Wear OS ile birlikte giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışan Google, bu teknolojilerin devamını ve gelişmesini sağlamak adına akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu.
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Google giyilebilir teknolojiye odaklanacak
Google, akıllı saat markası Fitbit’i satın aldığını duyurdu. Google tarafından yayımlanan duyuruda, WearOS’u geliştirmek ve giyilebilir teknolojiler pazarında Google’ın da söz sahibi olmasını sağlamak adına bu adımı attıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, akıllı saat sektör için heyecan verici bir adım olduğu belirtildi. Bu adımla birlikte Google’ın sağlık uygulaması olan Google Fit’e daha fazla önem vereceklerini söyleyen Google’ın Kıdemli Baş Yardımcısı Rick Osterloh, “Fitbit’in uzman ekibiyle yakın çalışarak ve en iyi AI, yazılım ve donanımı bir araya getirerek giyilebilir ürünlerdeki yenilikçiliğin teşvik edilmesine ve dünyadaki daha fazla insana fayda sağlayacak ürünler üretmelerine yardımcı olabiliriz.” dedi.
Ayrıca Fitbit kullanıcıların hiçbir verisi Google’ın reklamları için kullanılmayacak. Aynı zamanda Fitbit kullanıcılarına hesaplarını kapatma ve tüm verilerini silme şansı tanınacak. Google, Fitbit satın alması ile birlikte giyilebilir teknolojiler sektöründe adını duyuracağının sinyallerini vermeye başladı. Yakın zamanda Wear OS destekli bir Fitbit akıllı saatin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tüm bunların yanında Google’ın Fitbit’i 2.1 milyar dolara satın aldığı açıklananlar arasında.