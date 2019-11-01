Boeing 737 yine bir sorunla karşı karşıya!

737 Max uçağı ile ilgili sorunlar yaşayan Boeing, şimdide Boeing 737 NG uçağında bazı sorunlar yaşıyor. Birçok hava yolu şirketi aynı sorun ile ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı.

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Boeing firmasının uzun süredir sorun yaşadığı 737 serisinin sorunlu modellerine bir yenisi daha eklendi. Boeing 737 NG isimli modelde Qantas havayolları çatlaklar tespit etti. Tespit edilen çatlaklardan sonra geri bildirimde bulunan şirket, Boieng firmasından istediği desteği aldı. Qantas firmasının uçağı tamir edecek olan şirket, diğer 33 uçağını da bir dizi kontrolden geçirecek.

Boeing 737 NG için geri bildirimde bulunan tek firma Qantas değil. Korean Air’de aynı uçak için çatlak bildiriminde bulundu. Uzmanlara göre Boeing firmasını büyük bir kriz daha bekliyor. Çünkü şu an dünya genelinde 50, 737 NG tipi uçak yere indirildi ve hangarlara çekildi.

THY tarafından bugün tespit edilen çatlak üzerine bir 737 NG uçağı daha hangara çekildi. Tüm uçuşları iptal edilen uçak üzerinde incelemeler yapılıyor.